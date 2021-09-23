فيفا في فوهة الانتقادات.. وفينغر يدافع عن مونديال "كل عامين"

وجهت رابطة الأندية الأوروبية الجمعة (24 سبتمبر/ أيلول 2021) في بيان، انتقادات قوية للاتحاد الدولي لكرة القدم معربة عن أسفها لغياب ما أسمته "التشاور الحقيقي" بشأن خطة إقامة كأس العالم كل عامين عوضاً عن كل أربعة أعوام. وذكّرت الرابطة فيفا بالتزامه بـ "التعاون المشترك"، مطالبة بتوضيحات ملموسة حول التغيرات التي ينوي الاتحاد الدولي اعتمادها في ما يخص المسابقة العالمية.

وبهذا البيان تنظم رابطة الأندية الأوروبية إلى معسكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في موقفه "القلق بشدة" من الخطة المطروحة، و"الحملة الإعلامية" التي يروج لها. فقد سبق لرئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن انتقد أسلوب فيفا الذي روّج لمشروعه في وسائل الاعلام منذ آذار/مارس الماضي عبر مدير التطوير الفرنسي آرسين فينغر، "من دون" التشاور رسمياً مع الاتحادات والروابط وممثلي روابط المشجعين والأندية.

وفي هذا السياق رفض يويفا بشكل قاطع الفكرة واعتبرها "مستحيلة" في ضوء الجدول الزمني المثقّل أصلاً، معتبراً أن من شأن إقامة النهائيات كل سنتين "إضعاف" قيمة البطولة العالمية.

موقف مماثل سبق للمدير القانوني لرابطة الأندية الأوروبية مايكل غيرلينغر أن عبّر عنه في أوائل الشهر الحالي، محذرا من "عدم وجود مكان" في الروزنامة الحالية لإقامة كأس العالم كل سنتين. والرابطة التي تمثل 247 نادياً تسعى بالأساس إلى تقليص عدد النوافذ الدولية لتخفيف الضغط على اللاعبين، وهذا ما يتعارض بشكل صارخ مع الخطة المعروضة من قبل فيفا.

"تأثير مدمر"

في البيان الصادر الجمعة، تخشى الرابطة من "تأثير مباشر ومدمر" على كرة الأندية، ومن تعريض "صحة ورفاهية اللاعبين للخطر"، ناهيك عن "خطر تخفيف قيمة ومغزى بطولات الأندية والمنتخبات" كما أورد البيان.

كما أدانت الرابطة التي يرأسها القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جرمان الفرنسي، "غياب التشاور الحقيقي، أو حتى التشاور على الإطلاق" من جانب فيفا "في انتهاك مباشر وأحادي لبعض الالتزامات القانونية".

وتشير الرابطة بذلك الى الاتفاقية التي تحكم علاقاتها مع الهيئة الكروية العالمية والتي تمتد بمفاعيلها الحالية حتى عام 2024 ويجب مناقشتها مرة أخرى في المستقبل، ما يعني في نظرها ضرورة إجراء "مفاوضات مفصّلة وموافقة مشتركة على الروزنامة الدولية".

آرسين فينغر، أسطورة أرسنال السابق، بات المروّج الإعلامي الرئيسي لمخطط إقامة المونديال كل عامين.

صحيح أن "فيفا" أعلن عن رغبته في "الاستماع الى جميع الآراء"، لكنه لم يكشف حتى الآن سوى عن خطة تشاور واحدة، وستكون مع الاتحادات الأعضاء فيه والبالغ عددها 211 وذلك في اجتماع قمة افتراضي الخميس المقبل. وهذا الاجتماع يضم بأغلبه الأطراف المستفيدة من عائدات إقامة كأس العالم كل مرتين، أي اتحادات آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

فينغر يدافع عن خطته

ولعلّ هذا البيان يأتي كردّ على تصريحات مدرب أرسنال السابق، آرسن فينغر التي أدلى بها في بودكاست "ذي سبورتس ديسك" الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الخميس. وفيها جدد تمسكه بإصلاح الروزنامة الدولية، معتبراً أن الهدف هو "تحسين كرة القدم"، معتبراً أن الروزنامة الحالية "ليست واضحة، ليست مبسّطة، ولا يوجد هناك تنظيم حديث للموسم". كما حذر فينغر قائلا: "اذا واصلنا على هذا المنوال، فسنتوجه مباشرة للارتطام بالجدار"، باعتبار وجود "فوضى" و"ازدحام" في اللعبة.

يذكر أنه بناء على مقترح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمّ التوصل إلى الأغلبية داخل فيفا لدراسة جدوى مقترح فينغر هذا بإقامة مسابقة كاس العالم كل عامين اعتبارا من نسخة 2026 بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام، وإقامة البطولات القارية في الأعوام الفردية، وأن يشهد كل عام فترة توقف دولي واحدة أو فترتين بدلا من خمس كي لا يخوض اللاعبون عدداً أكبر من المباريات.

و.ب/ع.ج.م (إ ف ب، د ب أ)