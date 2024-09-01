في شرق ألمانيا يسود القلق مع ارتفاع منسوب المياه. ويستمر منسوب نهر الإلبه في ولاية سكسونيا في الارتفاع، ما يؤدي إلى حدوث فيضانات في الشوارع المحيطة، كما هو واضح في الصورة. وأبلغ مركز الفيضانات في الولاية عن ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 5.50 متر في دريسدن. إذا ارتفع منسوب المياه فوق ستة أمتار، يتم الإعلان عن ثاني أعلى مستوى إنذار ويصبح من الممكن حدوث فيضانات في المناطق المأهولة بالسكان.