فيضانات النمسا وبولندا ورومانيا وجمهورية التشيك في صور!
سدود تنفجر وكميات هائلة من المياه تغمر ضفاف الأنهار ومدنيون يضطرون لمغادرة منازلهم وسط دمار كارثي. تتواصل الفيضانات الشديدة في أجزاء من النمسا وبولندا وجمهورية التشيك وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.
فيضانات في أجزاء واسعة في أوروبا
نجم عن هطول الأمطار الغزيرة فيضانات كارثية في أجزاء كبيرة من أوروبا. ففي بولندا وجمهورية التشيك والنمسا، غمرت المياه مناطق بأكملها. وسجلت ست وفيات في رومانيا. وفي النمسا تم إعلان ولاية النمسا السفلى بأكملها منطقة منكوبة، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار. وفي شرق ألمانيا، يستمر منسوب الأنهار في الارتفاع.
تحطم سد في بولندا
دمار كبير سببته كميات المياه الهائلة في جنوب غرب بولندا. نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، انفجر سد في جبال غلاتزر على الحدود مع جمهورية التشيك. وغمرت المياه بيشكوفيتسه، بينما في كلودزكو المجاورة وصل منسوب المياه إلى 6.84 متراً، أي أكثر من 5 أمتار فوق المستوى المعتاد. ولقي رجل مصرعه في كلودزكو.
مساعدات طارئة في جمهورية التشيك
كما غمرت كميات المياه مناطق بأكملها في جمهورية التشيك. تضررت يسينيك وكرنوف على الحدود مع بولندا. وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، بعضهم بطائرات الهليكوبتر. وفي بعض الأماكن، أصبح الوضع أسوأ مما كان عليه بعد ”فيضان القرن“ في عام 1997. وتناقش الحكومة التشيكية تقديم مساعدات طارئة للمتضررين ودعا الرئيس بيتر بافل إلى إغاثة المتضررين.
الدلاء لمواجهة مياه الفيضانات
يتكاتف سكان كوزا فودا في رومانيا في مواجهة الفيضانات العارمة. متسلحين بالدلاء والأحذية المطاطية يقومون بإزالة المياه الموحلة من المنازل المتضررة. وأدى المنخفض الجوي القادم من شمال إيطاليا إلى هطول أمطار قياسية، وتوفي ستة أشخاص في رومانيا نتيجة الفيضانات.
"القادم أسوأ"؟
رجل في يسينيك التشيكية يغادر المنطقة التي غمرتها الفيضانات حاملاً كلبه بين ذراعيه. فُقد أربعة أشخاص في جمهورية التشيك، واضطر عشرات الآلاف من المتضررين إلى مغادرة منازلهم، كما أن أكثر من 260 ألف أسرة أصبحت بلا كهرباء. وحذّر رئيس الوزراء بيتر فيالا من أن "الأسوأ لم يتم تجاوزه بعد".
النمسا السفلى منطقة كوارث
في العاصمة النمساوية تراقب الشرطة وفرق الإطفاء نهر فيينا، الذي تغمره المياه الموحلة والتيارات الجارفة، وتتمركز على ضفافه. أُعلنت ولاية النمسا السفلى منطقة كوارث. وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء النمساوية أن الوضع حتى الآن متوتر ولكنه هادئ، ومع ذلك من المتوقع هطول المزيد من الأمطار مع وجود كميات مائية تصل إلى 60 لتراً لكل متر مربع.
نهر فيستولا يفيض عن آخره
فاض نهر فيستولا ووصلت المياه الكورنيش حيث انتهز سكان الفرصة لممارسة رياضة المشي هناك. وفي وارسو دعا رئيس الوزراء دونالد توسك مجلس الوزراء إلى اجتماع أزمة لمناقشة مرسوم إعلان حالة الكارثة في جنوب غرب بولندا المتضرر بشكل كبير.
ارتفاع منسوب المياه في شرق ألمانيا
في شرق ألمانيا يسود القلق مع ارتفاع منسوب المياه. ويستمر منسوب نهر الإلبه في ولاية سكسونيا في الارتفاع، ما يؤدي إلى حدوث فيضانات في الشوارع المحيطة، كما هو واضح في الصورة. وأبلغ مركز الفيضانات في الولاية عن ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 5.50 متر في دريسدن. إذا ارتفع منسوب المياه فوق ستة أمتار، يتم الإعلان عن ثاني أعلى مستوى إنذار ويصبح من الممكن حدوث فيضانات في المناطق المأهولة بالسكان.