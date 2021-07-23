 فيضانات ألمانيا.. هل تؤثر على توجهات الناخبين ونتيجة الانتخابات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.07.2021

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سياسة واقتصاد

فيضانات ألمانيا.. هل تؤثر على توجهات الناخبين ونتيجة الانتخابات؟

قبل حوالي شهرين من الانتخابات اجتاحت ألمانيا فيضانات عارمة، وهي مناسبة يستغلها عادة الساسة للظهور بمظهر القادرين على إدارة الأزمات وبالتالي كسب التأييد الشعبي. فهل ستؤثر هذه الكارثة على نتيجة الانتخابات الألمانية؟

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات. (مدينة باد مونسترأيفيل 20 يوليو/تموز 2021)

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات.

زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مدينة باد مونسترأيفيل المتضررة من الفيضانات في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الثلاثاء الماضي حيث تفقدت الخسائر التي خلفتها الفيضانات.

مختارات

رغم اعتذاره عنها، لاتزال ضحكة "خارج السياق" للمرشح لخلافة ميركل أرمين لاشيت، خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات، تشغل ألمانيا. صحف ألمانية اعتبرت أنه "غير مناسب" للمستشارية، فيما رأت أخرى أن ردود الفعل مبالغ فيها.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه سيتم فعل كل شيء من أجل وصول الأموال سريعاً إلى المتضررين من الفيضانات، معربة عن أملها في أن يتم ذلك خلال أيام قليلة.

وخلال تفقدها للمدينة الصغيرة التي تعود إلى القرون الوسطى، بدى على المستشارة مشاعر الحزن إزاء حجم الخسائر  وهو ما ظهر جليا في اللقطات التي بثتها القنوات التلفزيونية لميركل خلال الزيارة.

وأبلغت ميركل سكان المدينة بأنها "لا تجد الكلمات للتعبير عن حجم الدمار".

وفي ختام الزيارة، تعهدت ميركل لعمدة باد مونسترأيفيل بأنها ستعود لزيارة المدينة قريبا رغم أنها ستغادر الحياة السياسية في ألمانيا قريبا ولن تكون لها منصب حكومي.

لم تكن ميركل المسؤولية الوحيدة التي قصدت المناطق المنكوبة جراء الفيضانات بل زار تلك المناطق سياسيون سيخوضون الغمار الانتخابي في سبتمبر / أيلول المقبل.

وترى أورسولا مونش - مديرة أكاديمية الثقافة السياسية في مدينة توتسنغ في مقاطعة بافاريا - أنه يتعين على السياسيين الذين يقومون بمثل هذه الزيارات تحقيق التوازن بين التعاطف مع المتضررين والنأي بأنفسهم عن أي اتهامات بمحاولة استغلال الأزمة لصالحهم.

وفي مقابلة مع DW، قالت مونش إن "السياسيين الذين ليسوا في السلطة إذا لم يقوموا بمثل هذه الزيارات فسوف يتم اتهامهم بعدم الاهتمام أو عدم التعاطف مع الضحايا. لكن على الجانب الآخر، يمكن اتهامهم بسهولة بأنهم يرغبون في الاستفادة من الكارثة لصالح الترويج لحملاتهم الانتخابية."

صورة مركبة للمرشحين الثلاثة لخلافة ميركل في منصب المستشارة من اليمين أنالينا بيربوك (الخضر)، أرمين لاشيت (المسيحي الديمقراطي) وأولاف شولتز (الاشتراكي الديمقراطي).

صورة مركبة للمرشحين الثلاثة لخلافة ميركل في منصب المستشارة من اليمين أنالينا بيربوك (الخضر)، أرمين لاشيت (المسيحي الديمقراطي) وأولاف شولتز (الاشتراكي الديمقراطي).

الاستغلال السياسي للكوارث

وفيما يتعلق بالاستغلال السياسي لكارثة الفيضانات في ألمانيا، تخرج ميركل من دائرة الاتهام لأنها قررت عدم خوض الانتخابات المقبلة.

بيد أن هذه الاتهامات طالت الكثير من السياسيين الذين تفقدوا المناطق المنكوبة في ولايتي راينلاند بفالس، وشمال الراين- ويستفاليا من بينهم الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير، والمرشحين الثلاثة لخلافة ميركل وعدد من الوزراء ووزراء الحكومات المحلية.

ويُنظر إلى كارثة الفيضانات بأنها قد تكون نقمة أو نعمة لهؤلاء السياسيين.

وفي ذلك، يقول جيرو نيوجباور - الخبير في العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة- إنه في مثل تلك الأزمات فإن الأحزاب الحاكمة يكون لديها "مزايا مؤسسية واضحة وكذلك أيضا السياسيين الذين في السلطة".

وفي حالة تطبيق هذه القاعدة فسيكون الأمر في غير صالح أنالينا بيربوك - مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارية والتي تضاءلت شعبيتها منذ دخولها السباق لأول مرة- إذ أنها ليست في دائرة الحكم، وذلك على عكس منافسيها على منصب المستشارية أرمين لاشيت من الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم وأولاف شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

واللافت للنظر أن زيارة لاشيت وشولتز للمناطق المتضررة من الفيضانات لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا فيما مضت زيارة بيربوك لنفس المناطق من دون أي ضجيج إعلامي.

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مسائيةDW: "فيضانات الموت" في ألمانيا.. هل هو التغير المناخي؟

الخضر الأفضل في محاربة ظاهرة التغير المناخي

وبالنظر إلى هذه المعطيات، هل يمكن القول بان لاشيت – رئيس وزراء ولاية شمال الرين ـ ويستفاليا ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي – يمتلك ميزة واضحة؟ أو أن شولتز – وزير المالية الذي تعهد بتقديم مساعدات تقدر بالملايين – قد تزايدت شعبيته بين الألمان خاصة فيما يتعلق بإدارة الأزمة؟

بيد أن الإجابة جاءت على غير ما تشتهيه سفن لاشيت وشولتنز.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية طُرح خلاله على المشاركين سؤالا حيال المرشح الأقدر على محاربة ظاهرة التغير المناخي، فإن نسبة 26 بالمائة قالت إن لاشيت هو الأقدر، فيما رأت نسبة 35 بالمائة أن شولتز هو الأقدر، لكن بيربوك جاءت في المقدمة بنسبة بلغت 56 بالمائة.

ولم يتفاجأ نيوجباور أو مونش بهذه النتيجة خاصة وأن الأمر ليس بالمستغرب في ألمانيا.

وفي هذا السياق، يوضح نيوجباور "في ألمانيا، نصوت لصالح الأحزاب وليس لصالح الأشخاص"، مضيفا أن بربوك تمثل حزب الخضر الذي دائما يحتل الصدارة عندما يكون التساؤل عن الحزب الأكثر قدرة على حل المشاكل المترتبة على ظاهرة التغير المناخي".

من جانبه، تقول مونش إن سياسية المناخ تعد "أساسية" داخل حزب الخضر، لكن الحزب لم يقفز بعد إلى ساحة السباق.

الألمان ينسون بسرعة

أرمين لاشيت رئيس ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا

ضحكة أرمين لاشيت التي جاءت في التوقيت والمكان الخطأ

وفيما يتعلق بالأسباب وراء عدم تحقيق لاشيت نسبة جيدة في الاستطلاعات عقب كارثة الفيضانات، ربما يعود الأمر إلى الجدل الذي صادف زيارته للمناطق المتضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا. فخلال الزيارة ظهر لاشيت  وهو يضحك  فيما كان الرئيس الألماني شتاينماير يتحدث عن العواقب المدمرة للفيضانات.

واعتذر لاشيت على ذلك، إذ شدد "على أنه تصرف بشكل غير لائق".

بيد أن مونش تؤكد أن لاشيت كان يتعين أن يدرك أن مثل هذه اللقطات ستنتشر على نطاق كبير خاصة وأن الجميع بات "يخضع لمراقبة كاميرات الهواتف المحمولة".

التأثير على الانتخابات

وفيما يتعلق بتأثير الفيضانات على الانتخابات العامة التي ستجرى في السادس والعشرين من سبتمبر / أيلول المقبل، فلا يرى الخبراء أنه سيترتب على الأمر تأثيرا كبيرا.

ويأتي ذلك رغم أن صور الدمار الذي خلفته الفيضانات ستكون عالقة في الأذهان بحلول الموعد الانتخابي فيما لا يتوقع أن تكون المناطق المنكوبة قد تعافت بعد.

وفي هذا السياق، يؤكد نيوجباور "لا أعتقد أن (الفيضانات) سيكون لها تأثيرا كبيرا على الانتخابات".

وتتفق مع مونش مع هذا الرأ، وتؤكد "لا يزال يفصلنا شهرين على إجراء الانتخابات. والمزاج الألماني مزاج ديمقراطي. سوف ننسى كل شي بوتيرة سريعة."

فولكر ويتنغ وماري سينا / م ع

  • المستشار الأسبق هيلموت شميدت في إدارة فيضانات هامبورغ عام 1962

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962

    تسبب الفيضان الهائل لبحر الشمال في شباط/ فبراير 1962 في مقتل أكثر من 300 شخص فيما ترك عشرات الآلاف في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية دون مأوى. الحادثة التي كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة المستشار الأسبق هيلموت شميدت الذي كان حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ. إذ اكتسب من خلال إدارته للأزمة، وخاصة قراره لتحشيد الجيش للمساعدة، شعبية على مستوى البلاد.

  • هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.

  • غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.

  • إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.

  • أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.

  • أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.

  • ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.

  • أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض