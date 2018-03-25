فيسبوك يعلن حدوث خرق أمني يؤثر على 50 مليون مستخدم

أفاد موقع فيسبوك اليوم الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) بحدوث اختراق أمني أثّر على نحو 50 مليون مستخدم هذا الأسبوع، حيث قال عملاق مواقع التواصل الاجتماعي إنه بصدد اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن حتى بعد أن أقر بأنه لا يعرف من يقف وراء الهجوم.

وسمح الاختراق للمهاجمين بالاستفادة من نقاط الضعف في رموز الدخول التي تحافظ على تسجيل دخول المستخدمين واحتمالية الاستيلاء على حساباتهم. وإجمالًا، تم إعادة تعيين رموز الوصول المميزة لنحو 90 مليون مستخدم وسيتعين عليهم تسجيل الدخول مرة أخرى. وتم تداخل الثغرة الأمنية في وظيفة "اعرض باسم"، التي تسمح للمستخدم بمشاهدة ملفه الشخصي كأنه شخص آخر. وقال موقع فيسبوك إنه أوقف هذه الميزة مؤقتًا.

وأكد فيسبوك اللجوء إلى "خطوة احترازية" عبر إلغاء "رموز الدخول" لنحو 40 مليون حساب آخر سبق واستخدمت الخاصية التي سببت الخلل.

وأوضح مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زاكربرغ أن المهندسين اكتشفوا الاختراق الثلاثاء الماضي وقاموا بإصلاحه مساء الخميس. وقال "لا نعلم إذا كانت الحسابات أسيئ استخدامها "مشيراً إلى أن "هذا أمر خطير".

وتراجعت أسهم فيسبوك ثلاثة في المئة إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية. ويواجه فيسبوك انتقادات واتهامات بأنه يشكل منصة لعمليات التلاعب السياسي، لا سيما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية عام 2016، على خلفية فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي استغلّت بيانات ملايين المشتركين.

ص.ش/ه.د (د ب أ، رويترز، أ ف ب)