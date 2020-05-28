 فيسبوك يعطيك الفرصة للتخلص من منشورات محرجة.. لكن كيف؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.06.2020

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منوعات

فيسبوك يعطيك الفرصة للتخلص من منشورات محرجة.. لكن كيف؟

لم تكن لدينا من قبل إمكانية البحث على موقع فيسبوك للوصول بسهولة متى أردنا لمنشورات قديمة ربما نكون قد ندمنا عليها. إلا أن فيسبوك قرر مؤخرا إتاحة هذه الإمكانية، فكيف تعمل؟ وهل ستستخدمها لمحو بعض الذكريات؟

WhatsApp - Instant-Messaging-Dienst (picture-alliance/dpa/Y. Mok)

لا ينبغي عليك أن تقلق من الآن فصاعدا بسبب كلام أو صور قديمة قمت بنشرها قبل سنوات طويلة على موقع فيسبوك، إذ قرر الموقع إضافة خاصية جديدة تسمح للمستخدم بحذف مئات أو حتى آلاف المنشورات القديمة مرة واحدة.

وتتيح خاصية manage activity الجديدة، المتوفرة حاليا عبر تطبيق فيسبوك المخصص للهواتف المحمولة، البحث باستخدام تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية أو بذكر اسم شخص معين، بهدف حذف أي منشورات غير مرغوب في الاحتفاظ بها على فيسبوك. كما تمكن الخاصية الجديدة مستخدمي تطبيق فيسبوك من إخفاء المضمون القديم مع الاحتفاظ به للاستخدام الشخصي في أرشيف، في حالة عدم الرغبة في الحذف.

وفي بيان صادر عن فيسبوك، أعلن الموقع أنه يتفهم أن ”منشورات الأشخاص قبل  سنوات سابقة ربما لا تمثلهم اليوم". وأشار البيان كذلك إلى ”الاستمرار في تطوير طرق جديدة لاحترام خصوصية الأشخاص بتوفير المزيد من الشفافية والتحكم".

وترى عدد من المواقع والصفحات المتخصصة في مجال التكنولوجيا أن إطلاق فيسبوك للخاصية الجديدة هو دليل على انتباه الموقع لعزوف المستخدمين الأصغر سنا عن مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية تجنبا لاحتفاظ هذه المواقع بمواد "ربما تتسبب في إيذائهم فيما بعد".    

أما تطبيق أنستغرام، المملوك من قبل شركة فيسبوك، فقد تعامل سابقا مع الأمر بالفعل حيث يتمتع بخاصية القصة التي يتم حذفها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة. كما أنه أضاف خاصية الأرشيف للاستجابة لقيام الكثيرين من مستخدمي التطبيق بحذف الصور التي لا تتلقى الإعجاب الكافي من جانب المتابعين، وفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.

د.ب/أ.ح

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