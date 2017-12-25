 فيسبوك يحظر صفحة نجل نتانياهو بعد تعليقات اعتُبِرت معادية للمسلمين | أخبار | DW | 17.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

فيسبوك يحظر صفحة نجل نتانياهو بعد تعليقات اعتُبِرت معادية للمسلمين

تسببت تعليقات، اعتبرت معادية للمسلمين على فيسبوك، لنجل نتانياهو، في حظر مؤقت لصفحة يائير، الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومحو تعليقاته. فانتقل نتانياهو الابن إلى "تويتر"، ووصف فيسبوك بـ"ديكتاتورية الفكر".

Israel Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit seinem Sohn Jair Netanjahu (Getty Images/AFP/T. Coex)

يائير نتانياهو بجوار والده بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي (أرشيف)

ذكر يائير نتانياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن موقع فيسبوك حظر صفحته مدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيسبوك بعد وقوع هجمات فلسطينية دامية "جميع المسلمين إلى مغادرة" إسرائيل. وكتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

مختارات

تقدمت عائلات مواطنين إسرائيليين أمريكيين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون بدعوى ضد شركة فيسبوك بنيويورك بدعوى أنها وفرت عن "سابق معرفة منصته لحركة حماس". (12.07.2016)

بينما يتبادل الساسة في إسرائيل وإيران التهديدات على خلفية برنامج إيران النووي، فإن المواطنين في الدولتين أطلقوا مبادرة من نوع آخر؛ إنها مبادرة حب عبر شبكة الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. (25.03.2012)

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما ان "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني".

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات. وفي اليوم نفسه توفي طفل ولد قبل موعده بعد إصابة والدته الحامل به بجروح في هجوم منفصل في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر". وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات. ويقول هؤلاء إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)

  • Narendra Modi Varanasi Indien (Getty Images/K.Frayer)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

    طبقا لاحصاءات رسمية، يتابع الصفحة الشخصية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أربعين مليون "صديق"، ولعل هذا الرقم لا يثير الدهشة إزاء حجم عدد سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة. وقد أورد المدير التنفيذي لفيسبوك مارك تسوكربيرغ هذا الرقم للدلالة على أهمية شبكات التواصل الإجتماعي في تحقيق ارتباط الحكومات بالشعوب.

  • USA Washington - Donald Trump bei treffen zu Health Care (Getty Images/AFP/N. Kamm)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    تحظى الصفحة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة عشرين مليون شخص، فيما يحظى حسابه الشهير على تويتر بخمسة وعشرين مليون متابع. الدراسة التي خرجت بهذه المعطيات استفادت من إحصائيات وفرتها خدمة كراودتانغل على فيسبوك.

  • US-Präsident Barack Obama Wisconsin (picture alliance/dpa/T.Maury)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    أوباما في الطليعة رغم أنه خارج السلطة

    رغم أنه لم يعد زعيما سنة 2017، مازالت صفحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في طليعة صفحات الساسة الزعماء من حيث عدد المتابعين، اذ تحظى حتى الآن باهتمام 54 مليون متابع، بما يحقق له تفوقا على أكثر صفحات زعماء العالم مجتمعة.

  • Königin RaniaAl Abdullah Jordanien (picture alliance/dpa/Balkis Press)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    رانيا ملكة الأردن

    رانيا ملكة الأردن زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتابعها 10 ملايين شخص على فيسبوك، وهو رقم يفوق بكثير عدد سكان المملكة الهاشمية. الملكة التي تحظى بحب الملايين تقدم صورة غربية عصرية للمرأة العربية المسلمة وهو أمر يروق لوسائل الاعلام.

  • Deutschland Köln Pro-Erdogan-Demonstration (Reuters/T. Schmuelgen)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    الرئيس التركي أردوغان

    يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 9 ملايين شخص، وقد حظيت صفحته على فيسبوك في العام الماضي على المرتبة الثالثة في عدد متابعيها، لتكون ثالثة بعد صفحة أوباما الأولى آنذاك، والزعيم الهندي مودي، المتصدر لهذا العام.

  • Fussball WM-Qualifikation Ägypten gegen Ghana (Getty Images/AFP/M. El-Shahed)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    الرئيس المصري السيسي

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يملك سبعة ملايين متابع لصفحته على فيسبوك ، ولفت التقرير الفني إلى أن تفاعل الزعماء مع متابعيهم من خلال الردود والتعليقات وعمليات المشاركة، والبوست تسهم بشكل حاسم في زيادة عدد متابعيهم.

  • Kambodscha Hun Sen Anhänger (Getty Images/AFP/T.C.Sothy)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

    رئيس وزراء كمبوديا هون سين

    ويتحدث التقرير الفني عن تفاعل الزعماء مع جمهور صفحاتهم، مبينا أن صفحة رئيس وزراء كمبوديا هون سين قد سجلت 58 مليون تفاعل، ما وضعها في المرتبة الثالثة بعد صفحة رئيس وزراء الهند مودي. نادين بيرغهاوزن/ ملهم الملائكة


مختارات

الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

يتربع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على عرش الزعيم الأكثر حضورا على فيسبوك بوجود أربعين مليون متابع له. الثاني في القائمة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه يراوح بعيدا عن متصدر القائمة. (27.03.2017)  

مواضيع ذات صلة

Israel | Guatemalas Präsident Jimmy Morales und israelischer Premier Benjamin Netanyahu

على خطى ترامب..غواتيمالا تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس 25.12.2017

في ليلة الميلاد وبعد ثلاثة أيام على رفض ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، غواتيمالا تقرر نقل سفارتها من تل أبيب، كأول دولة تتبع نهج ترامب بهذا الخصوص.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  