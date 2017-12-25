فيسبوك يحظر صفحة نجل نتانياهو بعد تعليقات اعتُبِرت معادية للمسلمين

ذكر يائير نتانياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن موقع فيسبوك حظر صفحته مدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيسبوك بعد وقوع هجمات فلسطينية دامية "جميع المسلمين إلى مغادرة" إسرائيل. وكتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما ان "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني".

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات. وفي اليوم نفسه توفي طفل ولد قبل موعده بعد إصابة والدته الحامل به بجروح في هجوم منفصل في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر". وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات. ويقول هؤلاء إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)