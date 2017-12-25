فيسبوك يحظر صفحة نجل نتانياهو بعد تعليقات اعتُبِرت معادية للمسلمين

ذكر يائير نتانياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن موقع فيسبوك حظر صفحته مدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".
وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيسبوك بعد وقوع هجمات فلسطينية دامية "جميع المسلمين إلى مغادرة" إسرائيل. وكتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".
وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما ان "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني".
وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات. وفي اليوم نفسه توفي طفل ولد قبل موعده بعد إصابة والدته الحامل به بجروح في هجوم منفصل في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر". وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات. ويقول هؤلاء إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.
ص.ش/ح.ز (أ ف ب)
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
طبقا لاحصاءات رسمية، يتابع الصفحة الشخصية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أربعين مليون "صديق"، ولعل هذا الرقم لا يثير الدهشة إزاء حجم عدد سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة. وقد أورد المدير التنفيذي لفيسبوك مارك تسوكربيرغ هذا الرقم للدلالة على أهمية شبكات التواصل الإجتماعي في تحقيق ارتباط الحكومات بالشعوب.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تحظى الصفحة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة عشرين مليون شخص، فيما يحظى حسابه الشهير على تويتر بخمسة وعشرين مليون متابع. الدراسة التي خرجت بهذه المعطيات استفادت من إحصائيات وفرتها خدمة كراودتانغل على فيسبوك.
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أوباما في الطليعة رغم أنه خارج السلطة
رغم أنه لم يعد زعيما سنة 2017، مازالت صفحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في طليعة صفحات الساسة الزعماء من حيث عدد المتابعين، اذ تحظى حتى الآن باهتمام 54 مليون متابع، بما يحقق له تفوقا على أكثر صفحات زعماء العالم مجتمعة.
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رانيا ملكة الأردن زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتابعها 10 ملايين شخص على فيسبوك، وهو رقم يفوق بكثير عدد سكان المملكة الهاشمية. الملكة التي تحظى بحب الملايين تقدم صورة غربية عصرية للمرأة العربية المسلمة وهو أمر يروق لوسائل الاعلام.
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يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 9 ملايين شخص، وقد حظيت صفحته على فيسبوك في العام الماضي على المرتبة الثالثة في عدد متابعيها، لتكون ثالثة بعد صفحة أوباما الأولى آنذاك، والزعيم الهندي مودي، المتصدر لهذا العام.
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الرئيس المصري السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يملك سبعة ملايين متابع لصفحته على فيسبوك ، ولفت التقرير الفني إلى أن تفاعل الزعماء مع متابعيهم من خلال الردود والتعليقات وعمليات المشاركة، والبوست تسهم بشكل حاسم في زيادة عدد متابعيهم.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
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ويتحدث التقرير الفني عن تفاعل الزعماء مع جمهور صفحاتهم، مبينا أن صفحة رئيس وزراء كمبوديا هون سين قد سجلت 58 مليون تفاعل، ما وضعها في المرتبة الثالثة بعد صفحة رئيس وزراء الهند مودي. نادين بيرغهاوزن/ ملهم الملائكة