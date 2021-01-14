فيسبوك تقتحم سوق الساعات الذكية!

قال موقع Android Authority والذي يهتم بآخر أعمال أندرويد، إن شركة فيسبوك تعمل على إنتاج ساعة ذكية يمكن أن تسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل من خلال خدماتها، وتقدم ميزات صحية ولياقة بدنية.
ويذكر الموقع أن الساعة الذكية سوف تطرح في الأسواق العام المقبل، ولكن فيسبوك لم يشارك أي معلومات عنها حتى الآن.
ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، فإن الساعة تعتمد على نظام تشغيل أندرويد، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت سوف تعمل على نظام التشغيل Wear OS من Google.
ويضيف التقرير أن ما يميز هذه الساعة هو سماحها للمستخدمين بإرسال رسائل باستخدام خدمات فيسبوك، مثل واتساب وماسنجر وإنستغرام.
وتأتي الساعة مع إمكانية الاتصال الخليوي، كما تفيد التقارير أن فيسبوك يقوم بتطوير نظام التشغيل الخاص به، الذي سوف يستخدمه مستقبلاً لتشغيل أجهزته. وتشكل الساعة جزءاً من سوق فيسبوك المتنامي للأجهزة الإلكترونية، والذي يتضمن سماعات الواقع الافتراضي وأجهزة الاتصال بالفيديو والنظارات الذكية.
وكانت شركة فيسبوك، قد أعلنت خلال مؤتمر "فيسبوك كونكت" في سبتمبر 2020، عن منتجات إلكترونية تقوم بتطويرها، من بينها نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، والنظارات الذكية التي تعتمد على الخرائط الحية، والتفاعلات اللحظية مع المحيط من حولها، والزجاج الذكي، ومستشعرات "إدراك المكان".
م.ش/ أ.ح
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
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حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان
الساعة الرملية
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الساعة المائية
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ساعة جيب
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