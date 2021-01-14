 فيسبوك تقتحم سوق الساعات الذكية! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 15.02.2021

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علوم وتكنولوجيا

فيسبوك تقتحم سوق الساعات الذكية!

بعد أن دخلت سوق النظارات الذكية، شركة فيسبوك تقرر الاستثمار في الساعات الذكية، والمهتمون يتوقعون أن يتم طرح الساعة العام المقبل.

Social Media - Facebook

صورة أرشيفية.

قال موقع Android Authority والذي يهتم بآخر أعمال أندرويد، إن شركة فيسبوك تعمل على إنتاج ساعة ذكية يمكن أن تسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل من خلال خدماتها، وتقدم ميزات صحية ولياقة بدنية.

ويذكر الموقع أن الساعة الذكية سوف تطرح في الأسواق العام المقبل، ولكن فيسبوك لم يشارك أي معلومات عنها حتى الآن.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، فإن الساعة تعتمد على نظام تشغيل أندرويد، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت سوف تعمل على نظام التشغيل Wear OS من Google.

ويضيف التقرير أن ما يميز هذه الساعة هو سماحها للمستخدمين بإرسال رسائل باستخدام خدمات فيسبوك، مثل واتساب وماسنجر وإنستغرام.

وتأتي الساعة مع إمكانية الاتصال الخليوي، كما تفيد التقارير أن فيسبوك يقوم بتطوير نظام التشغيل الخاص به، الذي سوف يستخدمه مستقبلاً لتشغيل أجهزته. وتشكل الساعة جزءاً من سوق فيسبوك المتنامي للأجهزة الإلكترونية، والذي يتضمن سماعات الواقع الافتراضي وأجهزة الاتصال بالفيديو والنظارات الذكية.

وكانت شركة فيسبوك، قد أعلنت خلال مؤتمر "فيسبوك كونكت" في سبتمبر 2020، عن منتجات إلكترونية تقوم بتطويرها، من بينها نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، والنظارات الذكية التي تعتمد على الخرائط الحية، والتفاعلات اللحظية مع المحيط من حولها، والزجاج الذكي، ومستشعرات "إدراك المكان".

م.ش/ أ.ح

  • Sundial in Iran, Copyright: MEHR

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    الساعة الشمسية

    يعود تاريخ الساعة الشمسية (المزولة) إلى مصر القديمة، وهي إحدى أقدم أدوات قياس الوقت. ما زالت تحتفظ بشعبية قوية في بعض البلدات التي تعرضها في ساحاتها العامة كقطعة فنية، تُظهر مراحل تطور الساعة. غير أن الناحية السلبية فيها، عدم فعاليتها عند غياب الشمس.

  • Hourglass, Copyright: picture-alliance/dpa/D. Ebener

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    الساعة الرملية

    ليست فقط رمزا للصورة الخيالية عن المرأة المثالية، بل تعمل كمؤِقت يختلف تماماً عن عمل الساعة. إذ ينتهي الوقت المحدد عند نزول الرمل تماماً إلى أسفل الزجاجة. ظل مخترع هذه الساعة مجهولاً، ويعود ظهورها إلى العصور الوسطى. في الوقت الحالي، تستخدم كنوع من الديكور لتزيين المنازل.

  • Water clock, Copyright: picture alliance/Eibner-Pressefoto

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    الساعة المائية

    هذا الشكل الغريب عبارة عن ساعة مائية بنمط حديث. إذ يعود تاريخ النموذج البدائي منها إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد. طريقة عملها مشابهة للساعة الرملية، حيث يشير تدفق المياه في جوفها إلى مرور الوقت، وفي حالة هذا النموذج المعروض في المركز التجاري ببرلين، بانتقال الماء من كرة لأخرى.

  • Pocket watch, Copyright: picture alliance/Bildagentur-online/Tetra Images

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    ساعة جيب

    ينظر إلى ساعة الجيب على أنها أم ساعة اليد. حملها الرجال في الماضي في جيوب ستراتهم مقيدة بسلسلة. وعلى الرغم من قدمها، استمر بعض الرجال والنساء بحملها بعد الحرب العالمية الثانية كنوع من إحياء ذكرى هذه الساعة.

  • Luxury watch models, Copyright: picture-alliance/dpa/Carsten Rehder

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    الساعة الفاخرة

    عندما يتعلق الأمر بالساعات الفخمة، فلا حدود لتطورها وأنواعها. إذ انتجت العديد من الشركات العالمية ساعات حديثة وفاخرة مثل رولكس، أوميغا، رادو، تاغ هوير وغيرها. قد تفوق أسعار بعض ساعات اليد المليون يورو مما يجعلها منبعاً جديداً للاستثمار.

  • Swatch models, Copyright: picture alliance/AP Photo

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    ثورة السواتش

    من لا يتمكن من شراء الساعات الفخمة، بإمكانه على الأقل اقتناء العديد من السواتش. اقتحمت ساعات السواتش الأسواق في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، فقدمت فرصة للبعض للتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية من خلال ألوان الساعات المختلفة وتصاميمها الغريبة.

  • Punch clock, Copyright: picture-alliance/dpa/dpaweb/A. Scheidemann

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    ساعة المراقبة

    هناك نوع من الساعات التي نهابها، لأن وجودها في حياتنا يشعرنا بعدم الارتياح. مثل ساعة المراقبة (The punch clock) التي تهدف إلى تسجيل أوقات الدوام، الوصول إلى العمل والخروج منه.

  • Parking meter, Copyright: picture-alliance/dpa

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    عداد موقف السيارة

    هذه الصورة قد تصيب السائقين بالفزع. عند الاستخدام اليومي لعداد الموقف ينشغل السائق دائماً بالأسعار الباهظة التي تفرض عليه، ما يجعله يسرع بإنجاز أعماله أو اختصارها لتخفيف الكلفة المادية المترتبة على ركن سيارته. وفي الوقت الحالي استبدلت القطع النقدية بالبطاقات الائتمانية للدفع. ووجد هذا العداد للمرة الأولى في العالم في مدينة أوكلاهوما بالولايات المتحدة عام 1935.

  • Atomic clock, Copyright: picture alliance/dpa/J. Stratenschulte

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    الساعة الذرية

    تعتبر أكثر الساعات دقة بضبط الوقت في العالم، إذ لا أثر للجاذبية على أدائها. الفيزياء المعقدة التي تعتمد عليها تضمن الوقت الدقيق في العالم وعلى اختلاف المناطق. تستخدم الساعات الذرية درجة حرارة الذرة والترددات الناتجة عن الانتقال الإلكتروني، كما تشكل أساس نظام الملاحة الدولية مثل الـ(GPS).

  • Apple Watch, Copyright: picture-alliance/dpa/K.Nietfeld

    حكاية الساعة .. رفيقة الإنسان عبر الأزمان

    الساعة الذكية

    يخفي المستقبل العديد من التطورات والتحديثات الواعدة للساعات وخصوصاً لساعات اليد التي تلقى شعبية كبيرة. ساعة أبل والساعات الذكية، هي أكثر من مجرد ساعات لضبط الوقت، فهي عبارة عن كمبيوتر صغير. يكشف معرض باسل ورلد 2017 الذي يقام من (23-30 آذار/ مارس) بسويسرا عن أحدث أنواع الساعات. سيرتان سندرسن/ ريم ضوا.


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هكذا يبدو المستقبل بعد "انقراض" الهاتف الذكي

الساعات الرقمية ظهرت في الأسواق منذ فترة ليست بالقصيرة، إلا أن الجديد اليوم هو الحديث عن ساعة رقمية يمكنها التحول لهاتف وتابلت، فهل يمكن لهذا الابتكار تهديد الهواتف الذكية والدفع بها نحو الانقراض؟  

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