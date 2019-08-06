 فيسبوك تعلق آلاف التطبيقات لانتهاكها خصوصية المستخدمين | عالم المنوعات | DW | 21.09.2019

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منوعات

فيسبوك تعلق آلاف التطبيقات لانتهاكها خصوصية المستخدمين

إذا كنت تعتقد أن جميع التطبيقات التي استخدمتها من قبل عبر موقع فيسبوك آمنة، فربما تكون مخطئا، حيث أعلنت شركة فيسبوك عن تعليق آلاف التطبيقات، التي هدد بعضها خصوصية المستخدمين واستخدم بياناتهم الشخصية دون علمهم.

Facebook (Reuters)

أعلن موقع فيسبوك عن قيامه بتعليق "عشرات الآلاف" من التطبيقات في إطار سعي موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم حماية خصوصية مستخدميه. ويعتبر قرار فيسبوك جزء من تحقيق بدأته عقب فضيحة شركة "كامبريدج أناليتكا"، التي وُجهت لها اتهامات باستخدام بيانات المستخدمين من على موقع فيسبوك دون علمهم لأغراض سياسية. ويشمل التحقيق، الذي بدأ في شهر مارس/ آذار 2018 ومازال مستمرا، ملايين التطبيقات تم حظر بعضها بشكل تام لانتهاكها الصريح لسياسات الموقع، على حد وصف الشركة.

وصرح نائب رئيس شركة فيسبوك ايم ارشيبونغ في بيان رسمي بأن: "التعليق لا يشكل بالضرورة مؤشرا إلى أن هذه التطبيقات كلها تشكل تهديدا، فالبعض لم يستجب لطلبنا بالحصول على معلومات".

مختارات

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وصل إجمالي عدد التطبيقات التي تم حجبها إلى 69 ألف تطبيق، تم حجب 10 آلاف منها فقط بسبب إساءة استعمال للبيانات الشخصية للمستخدمين.

وكانت شركة فيسبوك قد تعرضت لانتقادات حادة بعدما أقرت بأن البيانات الشخصية لعشرات الملايين من المستخدمين قد تم نقلها "بشكل غير مناسب" لشركة كامبريدج أناليتيكا، التي كانت تعمل لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحملته الانتخابية، ما دفع فيسبوك للإعلان عن نيتها مراجعة جميع التطبيقات المتاحة عبرها لتحديد كيفية استخدام كل تطبيق لبيانات المستخدمين ومدى التزامه بحماية الخصوصية.

كما أعلنت فيسبوك عن التوصل إلى اتفاق حول حماية الخصوصية مع لجنة التجارة الفدرالية الأميركية ينص على دفع الشركة غرامة مالية قدرها 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى إجراء مراجعة سنوية لمطوري التطبيقات لإثبات التزامهم بسياسات حماية خصوصية المستخدمين على أن تتم "محاسبة أي مطور لا يجاري هذه المتطلبات".

د.ب/ ع.ج (د ب أ)

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


 

مختارات

شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

مع تزايد الدعوات لمقاطعة فيسبوك بعد كشف فضيحة انتهاك الخصوصية، أعلنت شركات كبيرة أنها ستتخلى عن استخدام الموقع نهائيا أو مؤقتا. ولكن فيسبوك قالت إنها لم تلاحظ وجود عدد كبير من المقاطعين ووعدت بتحسسين أدائها وتصبح أفضل. (05.04.2018)  

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