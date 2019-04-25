 فيسبوك - أرباح جيدة رغم الفضائح والانتقادات! | سياسة واقتصاد | DW | 29.04.2019

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سياسة واقتصاد

فيسبوك - أرباح جيدة رغم الفضائح والانتقادات!

بالرغم من فضائح كشف البيانات والخصوصية التي أصابت الموقع الاجتماعي فيسبوك، إلا أنه قدم بيانات مالية جيدة للربع الأول من السنة، ما أثار دهشة الخبراء. مع ذلك هناك من يلقي اللوم على الموقع في تصاعد الخطاب الشعبوي.

Facebook (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

البيانات المقدمة من فيسبوك للسنة الحالية تبشر بنتائج جيدة لدى المحللين الماليين والخبراء. بحسب فرانك غيالفوس، الخبير الاقتصادي في بنكهاوس لوبيك، وفي مقابلة مع DW  صرح الخبير المالي "أن البيانات المقدمة تعتبر جيدة" وأكثر ما فاجأه كان الزيادة النشطة في عدد مستخدمي الموقع شهريا".

في الأشهر الثلاثة الماضية، ازداد عدد مستخدمي الفيسبوك حوالي 60 مليون مستخدم ليصل إلى عتبة 2.38 مليار مشترك. وعبر فروع الموقع المتعددة يرتفع الرقم ليصبح 2.7 مليار مستخدم نشط، منهم 2.1 مليار يستخدمون حسابهم بشكل يوميًا. وبالإضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي الضخمة التي يقدمها الفيسبوك، فإنه يمتلك أيضا خدمة الدردشة الشهيرة WhatsApp  ومنصة الصور والفيديو Instagram.

بيانات جيدة رغم فضائح البيانات

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وبسبب هذه الزيادة الواسعة فإن الخبير الاقتصادي على ثقة بإن الشركة ذات إمكانيات مستقبلية عالية". على سبيل المثال ، يستخدم Instagram حاليًا من قِبل 70 بالمائة من الفتية والشباب في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عامًا.

بيد أن الشركة تتوقع أن تكلفها فضائح الكشف عن الخصوصية خسائر مالية قد تصل إلى 5 مليارات دولار. في الربع الأخير من العام الماضي، خصصت إدارة الفيسبوك حوالي 3 مليارات دولار لغرامات محتملة فيما يتعلق بالتحقيقات ذات الصلة التي أجرتها سلطة التجارة الفيدرالية الامريكية FTC، وهو أمر لا يمثل مشكلة كبيرة لمجموعة فيسبوك التي تمتلك احتياطيات نقدية تزيد عن 45 مليار دولار. وهو ما انعكس على أداء المستثمرين بحسب الخبير غايلفوس ، حيث ارتفعت حصة التداول بالرغم من هذه البيانات بأكثر من سبعة بالمائة.

"حامل شعلة الشعوبية"

من جهته لا يرى ماركوس بيكدال، الناشط والصحفي من برلين، تقييم نجاح الفيسبوك عبر البيانات والأرقام المجردة فقط، وقال في حوار مع DW إن المنصة الإلكترونية لا ترقى إلى مستوى مسؤولياتها. وأوضح بيكدال "منذ تأسيس موقع التواصل الاجتماعي عايشت بحكم عملي العديد من الفضائح، بيد أن هذه الفضائح تستمر في النهاية دون أن يتغير شيء."

ولفت بيكدال الانتباه إلى الضرر الاجتماعي الذي تلحقه المنصة الاجتماعية ويقول: "يقوم الفيسبوك بتحسين المحتوى وبرمجته تقنيا من أجل جذب الانتباه" ونتيجة لذلك، تُفضّل الكلمات الجدلية والغاضبة من قبل المستخدمين لأنها تجذب أكبر قدر ممكن من اهتمام الناس، لذلك اعتقد أن الفيسبوك ملام في نشر الشعبوية في العالم.

وجاء النمو في عدد المستخدمين النشطين البالغ عددهم 2.1 مليار شخص بشكل أساسي من آسيا وإفريقيا. وبالنسبة إلى بيكدال فإن هذا الأمر يمثل مشكلة، فالوصول إلى الأسواق لا يخضع لتنظيم موحد هناك. وعادةً ما يكون فيسبوك هو الشريك المفضل للعديد من مزودي الخدمات الإلكترونية في البلدان الآسيوية والأفريقية. لذلك شدد الخبير على ضرورة إيجاد المساواة في المعاملة مع خدمات الإنترنت الأخرى وذلك ليكون بداية لمنع الاحتكار الموجود حاليا.

نقص خطير لمدققي الحقائق

ويقول بيكدال، في العديد من البلدان، ينظر معظم الناس إلى الإنترنت على أنه فيسبوك. ففي نيجيريا على سبيل المثال فأن نسبة تقدر بين ربع إلى ثلث مجموع السكان هناك يستخدمون الشبكة الاجتماعية. ولا يفرق جزء كبير منهم بين الانترنت وبين الفيسبوك. وبحسب بيكدال فإن إدارة فيسبوك لم توظف سوى أربعة مراقبين للحقائق ومشرفين على المحتوى في نيجيريا بالكامل. ويتابع " في بعض المناطق هناك، تسببت رسائل الكراهية والمعلومات الخاطئة المتداولة إلى أعمال شغب وسقوط قتلى، وبالمقابل لم تشعر إدارة الفيسبوك بأي شعور بالمسؤولية إزاء هذا الامر.

"كما تسببت تقارير كاذبة في أعمال شغب عنيفة في الهند"، كما يقول بيكيدال. ويوضح "إن المنصة الإلكترونية لم تستثمر أي شيء يذكر حتى الآن في البلدان المختلفة. فتكوين لجان فيسبوك محلية مثلا سيجعلها قادرة على فهم اللهجات المختلفة والتحقق من التقارير الخاطئة.

على كل حال فقد زاد الفيسبوك من عدد موظفيه من أقل بقليل من 35600 إلى حوالي 37800. وفقًا لبيان رسمي، هذا الأمر سيسمح لهذه المنصة العملاقة من مراقبة أفضل على المحتوى وحذف أكبر للمضامين التي تحوي على أمور غير قانونية أو إجرامية.

نيتكور أوبرهيوزر/ ع.أ.ج

  • Facebook Kuss Teenager Marokko Gefängnis

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    فيسبوك

    تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.

  • Facebook Instagram

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    انستغرام

    يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.

  • Symbolbild Snapchat

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    سناب تشات

    من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.

  • WhatsApp App Smartphone Kommunikation 20 Jahre sms

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    واتس آب

    واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.

  • Twitter Logo

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    تويتر

    شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.

  • Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    يوتيوب

    يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.

    الكاتب: سابرينا دردور


مختارات

شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

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