فيزر: إلقاء القبض على مئات من مهربي البشر خلال ستة أشهر

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إحراز نجاحات في الحد من الهجرة غير الشرعية بإلقاء القبض على 700 مهرب ومنع أكثر من 17 ألف حالة دخول، مشددة على الحاجة إلى حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه تم إحراز نجاحات أولية في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا. وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "طلبات اللجوء أقل حالياً بنسبة الخُمس مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. في إطار مراقبة حدودنا، اعتقلنا 708 مهربين منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ومنعنا 17 ألفاً و600 حالة دخول غير مصرح بها".

وأشارت فيزر إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وقالت: "لقد عملنا على المستوى التشريعي من أجل تسريع إجراءات اللجوء. حزمتنا التشريعية الشاملة من أجل عمليات ترحيل أكثر وأسرع أصبحت سارية المفعول. والآن، باستخدام بطاقة الدفع بدلاً من النقد، أظهرنا بوضوح أننا نساعد الفارين من الحرب والإرهاب، ولكن في الوقت نفسه نمنع وصول الأموال النقدية إلى المهربين".

كما أشادت فيزر باعتماد إصلاحات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت مثار جدل لسنوات، مضيفة أن أوروبا بهذه الطريقة تظهر قدرتها على التصرف، وقالت: "سأكون يوم الاثنين المقبل على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين بلغاريا وتركيا لأرى كيف سيتم تنفيذ الحماية المعززة على نطاق واسع للحدود الخارجية وإجراءات اللجوء المتوافقة مع حقوق الإنسان الآن في أسرع وقت ممكن".

ووفقاً للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، تقدم 329 ألفاً و120 شخصاً بطلب لجوء لأول مرة في ألمانيا عام 2023، أي بزيادة قدرها حوالي 50 بالمائة عن العام السابق له - وجاء معظمهم من سوريا وتركيا وأفغانستان. وفي الربع الأول من هذا العام تم تقديم 65 ألفا و419 طلبا لأول مرة، بتراجع قدره حوالي 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

خ.س/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)