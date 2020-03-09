 فيروس كورونا يهدد السياحة العالمية بالشلل | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

فيروس كورونا يهدد السياحة العالمية بالشلل

فيروس كورونا يشدد قبضته على السياحة العالمية بشكل خطير على مستقبلها، الوضع متأزم في كل مكان، لاسيما في شرق آسيا، وفي أوروبا ينتاب قطاع السياحة قلق متزايد.

عادة ما يصطف السياحة على طول مئات الأمتار للدخول إلى متحف اللوفر. غير أن كورونا أدى إلى إغلاقه خوفا من انتشار الفيروس

متحف اللوفر الباريسي خال من السياح بعد إغلاقه لبضعة أيام بسبب كورونا

فنادق خالية ورحلات ملغاة ومعالم سياحية مغلقة، فيروس كورونا يشل السياحة العالمية. ومنذ الآن يتوقع القطاع السياحي خسائر بمليارات اليورو، أوروبا في مواجهة أكبر أزمة، فمنذ انتشار الفيروس في ايطاليا بقيت وجهات سياحية محبوبة خالية في الغالب من البشر. وفي البندقية وميلانو تبقى المتاحف والمسارح والمعالم السياحية مغلقة وتم إلغاء الأنشطة الكبرى. وحتى في فرنسا ظل متحف اللوفر مغلقا ليومين متتاليين، لأن العاملين توقفوا عن العمل تخوفا من عدوى محتملة.

وفي المانيا يزداد القلق بعد إلغاء معرض السياحة الدولي في برلين بسبب تبعات الحجوزات الملغاة من شرق آسيا. والمكتب الألماني للسياحة ينطلق من حقيقة أن ليالي المبيت من الصين ستتراجع بين 17 و 25 في المائة. وبما أن السياح من الصين يساهمون في العائدات بنحو 8 مليارات يورو سنويا، فإن الخسارات ستطال هنا السياحة بشكل قوي.

مختارات

أعلنت شركة لوفتهانزا،أكبر شركة طيران ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد. (04.03.2020)

هل يكون عام 2020 الأسوأ لشركات الطيران العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا؟. فإلغاء رحلات وتراجع عدد المسافرين والشحن الجوي قد ينذر بأسوأ أزمة لشركات الطيران في العالم، على الأقل، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. (04.03.2020)

كشف وزير الصحة الألماني تفاصيل جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا مؤكدا أن الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في ألمانيا، وأوضح أن انتقال كورونا من بلدان كإيران وإيطاليا جعل سلسة العدوى غير مفهومة بالنسبة للسلطات الصحية الألمانية. (04.03.2020)

"سنشعر بالتأكيد بهذه الانتكاسة"، يقول ماتياس شيمر، مدير أعمال تسويق مدينة هايدلبيرغ في حديث مع دويتشه فيله. فالمدينة تُعد أحد الأهداف المحبوبة لدى السياح الصينيين في المانيا. ويقول شيمر بأنه لا توجد إلى حد الآن أرقام، لكن المؤكد هو "أننا لن نقدر على تعويض هذه الخسارة".

البلدان الآسيوية أكثر تضررا

ويبقى الوضع في آسيا أكثر تأزما منه في أوروبا، لأن 90 بالمائة من نحو 150 مليون رحلة سياحية صينية إلى الخارج تتوجه إلى بلدان آسيوية. والسياح الصينيون تحولوا هناك إلى عامل اقتصادي حاسم. وبما أن غالبية شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى الصين فإن الضيوف أصحاب القوة الشرائية من الجمهورية الشعبية يبقوا بعيدين وجهاتهم السياحية.

وأعلنت جزيرة بالي الاندونيسية بأنه تم إلغاء 40.000 حجز في الفنادق، واليابان معنية أكثر، إذ أن الضيوف من الصين شكلوا في عام 2018 نحو ربع مجموع 32 مليون زائر أجنبي. والكثير من الآثار يتم الآن زيارتها فقط من طرف سياح من أوروبا وأمريكا الشمالية ـ بالرغم من أن عددهم تراجع بسبب فيروس كورونا.

جانب من مدينة هايدلبيرغ التاريخية في ألمانيا التي تعد قبلة للسياح الصينيين

جانب من مدينة هايدلبيرغ التاريخية في ألمانيا التي تعد قبلة للسياح الصينيين

وتظهر صورة مشابهة أيضا في تايلاند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا وفيتنام. "بالنسبة إلى هذه البلدان هذه كارثة"، يقول بروفيسور السياحة ومدير معهد السياحة الصيني، فولفغانغ أرلت في حديث مع دويتشه فيله. الكثير من المحلات الصغيرة مثل متاجر التذكاريات والفنادق ووكالات الأسفار كانت مجبرة على الإغلاق. ويخشى قطاع السياحة في تايلاند في هذه السنة تراجعا بستة ملايين من الضيوف، 16 في المائة أقل من السنة قبلها.

الوضع في الصين

وحتى في الصين تراجعت السياحة في كثير من الأماكن. فبعض الآثار المحببة مثل قصر القيصر في بكين أو الحائط الصيني ظلت كليا أو جزئيا مغلقة وتم وقف حركة الطيران الداخلية في جزئها الأكبر. والمؤلم أكثر لقطاع السياحة الصيني هو توقيت انتشار فيروس كورونا، لأن الأسبوع حول عيد السنة الجديدة الصينية في 24 يناير/ كانون الثاني 2020 كان وقت السفر الرئيسي في الصين. وتلقت صناعة السياحة في هونغ كونغ ضربة موجعة، إذ تُعتبر منطقة الإدارة الخاصة تقليديا أفضل هدف سياحي للزوار ورجال الأعمال من الصين. لكن حتى الاحتجاجات التي استمرت شهورا في السنة الماضية أدت إلى نقص في عدد الزوار. وبعد انتشار فيروس كورونا ظلت القوة الاستيعابية للفنادق في هونغ كونغ مغطاة بـ 20 في المائة فقط. ومن يعيش في هونغ كونغ من السياحة فقط كان مجبرا في الشهور التسعة الماضية على تحمل خسارات في العائدات تتراوح بين 80 و 90 في المائة.

أمام جزر جيلي الأندونيسية قوارب تنتظر السياح

أمام جزر جيلي الأندونيسية قوارب تنتظر السياح

الحكومات تدعم قطاع السياحة

ولمواجهة الفتور الاقتصادي، أعلنت حكومة هونغ كونغ في 26 فبراير/ شباط 2020 إهداء جميع المواطنين 10.000 دولار هونغ كونغ. وتتخذ دول أخرى إجراءات لحماية صناعة السياحة من الانهيار، فقد أعلنت الصين وسنغافورة وتايلاند عن تسهيلات ضريبية ومساعدات مالية. كما تعتزم فيتنام وأستراليا تقديم تسهيلات في منح التأشيرات والقيام بحملات تسويق لجلب السياح من مناطق أخرى إلى البلاد. أما الحكومات في ماليزيا والفلبين فقد دعت إلى تشجيع السياحة داخل البلاد.

الصين تبقى محرك السياحة

فيروس كورونا يكشف أهمية الصين بالنسبة إلى السياحة العالمية 150 مليون صيني قاموا في عام 2018 بأسفار إلى الخارج وأنفقوا 277 مليار دولار. وتتفوق الصين بكثير على الولايات المتحدة والمانيا. والنمو الكبير لقطاع السياحة الصيني لن يتوقف بسبب فيروس كورونا. فحتى عام 2030 قد يرتفع عدد السفريات الصينية إلى الخارج إلى 400 مليون، وبذلك سيكون من بين كل خمسة سياح في الخارج واحد من الصين.

فليكس شلاغفاين/ م.أ.م

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Berlin Aufbau ITB trotz Coronavirus

إلغاء المعارض بسبب كورونا: من يتحمل التكاليف؟ 09.03.2020

أكان ذلك في برلين وباريس أو لايبزغ وجنيف أو مدن أخرى ـ في كل مكان يتم إلغاء المعارض الدولية والمحلية، والمسؤول هو فيروس كورونا. لكن من يتحمل التكاليف الباهظة عند الإلغاء؟

Ägypten Hurghada General Hospital

وفاة سائح ألماني في مصر بفيروس كورونا 08.03.2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل الى مصر قبل سبعة أيام.

China Coronavirus Queen Elizabeth Hospital in Honkong

بكين تعلق الرحلات السياحية وهونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ 25.01.2020

قررت حكومة الصين تعليق الرحلات المنظمة من وإلى البلاد في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا، فيما أقر رئيس البلاد شي جينبينغ أن انتشار الوباء "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطر"، داعياً إلى تعزيز السلطة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  