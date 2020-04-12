 فيروس كورونا: من الأكثر عرضة للخطر ولماذا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.04.2020

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سياسة واقتصاد

فيروس كورونا: من الأكثر عرضة للخطر ولماذا؟

الإصابة بفيروس كورونا تلحق الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، لكن الانعكاسات مختلفة. والعامل الحاسم هو السن والجنس والأمراض السابقة.

سيدة عجوز في أوكرانيا تحاول على طريقتها حماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا (3/3/2020)

كبار السن وأصحاب التاريخ المرضي يجب حمايتهم بشكل خاص من انتقال عدوي كورونا إليهم لأنهم الفئة الأكثر تضررا من الفيروس.

فيروس كورونا سينتشر في الأسابيع والشهور المقبلة بصفة سريعة وسيصيب ثلثي مجموع السكان. ومن المتوقع ألا يتغير هذا حتى عندما يصبح الجو أكثر دفئا وينتهي الموسم المعتاد للزكام  ونزلات البرد، حسبما قال كريستيان دروستن، اختصاصي الفيروسات في مستشفى شاريتي في برلين.

لكن الإصابة ستمر بشكل خفيف لدى غالبية الناس. وفي فصل الخريف عندما تأتي موجة البرد القادمة، سيكون لدى هؤلاء الناس بالفعل أجسام مضادة لسارس-كوفيد 2 (SARS-CoV-2 ). 

لماذا يجب حماية المسنين؟

الفئة الأكثر تعرضا للخطر هم المسنون الذين ترتفع نسبة الوفاة عندهم ابتداء من 65 عاما. ففي الصين مثلا تصل نسبة الوفاة لدى المصابين حتى الأربعين عاما إلى 0.2 في المائة، وبين 70 و 79 عاما تصل إلى 8 في المائة، وابتداء من 80 عاما تصل لـ 14.8 في المائة.

وبالتالي وجب في الأسابيع والشهور المقبلة حماية المسنين بوجه خاص، لاسيما عندما يعانون من أمراض سابقة.وهذه المجموعة المعرضة للخطر وجب عليها تفادي التجمعات البشرية والمهرجانات أو لقاءات الأندية. والجد والجدة لا يحق الاستعانة بهم في رعاية الأحفاد الموجودين في الحجر الصحي أو أوضاع استثنائية مشابهة. وفي المقابل يجب على أعضاء العائلة القيام بمشتريات الحاجيات اليومية لصالح المسنين والإتيان بها إلى البيت حتى يتفادوا الذهاب إلى الأسواق.

ما هي الأمراض السابقة التي تزيد من خطر الإصابة بكورونا؟

جميع الأشخاص المتوفين كانوا تقريبا مرضى قبل إصابتهم بفيروس كورونا. والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، حسب تحليل لمنظمة الصحة العالمية للحالات في الصين هم الأشخاص المسنون المصابون بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض التنفس المزمنة والسرطان.

لحسن الحظ لم يمت طفل واحد إلى حد الآن بسبب فيروس كورونا

لحسن الحظ لم يمت طفل واحد إلى حد الآن بسبب فيروس كورونا

لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء؟

مختارات

حسب معطيات منظمة الصحة العالمية يموت الرجال في الغالب أكثر من النساء. ونسبة الوفاة في الصين في منتصف فبراير/ شباط للرجال وصلت إلى 2.8 في المائة وللنساء إلى 1.7 في المائة. وتوزيع مشابه سبق وأن حصل في 2003 عند تفشي فيروس سارس في هونغ كونغ. وحتى الزكام العادي تكون له تبعات أكثر قسوة عند الرجال منها لدى النساء.

وللمقارنة يكون نظام المناعة النسوي أقوى من مثيله عند الرجال، ويعود ذلك بالأساس لهرمون أوستروغين النسوي الذي يحفز نظام المناعة ويكافح بشكل أسرع وأقوى ضد الجراثيم. كما توجد "أسباب جينية"، كما يقول الاختصاصي في الفيروسات توماس بيتشمان لـDW. فالنساء لهن مؤهلات جينية أكبر تحمي نظام المناعة.

وإلى جانب الوضع الجيني يكون أسلوب الحياة حاسما. فالرجال يعيشون في الغالب بطريقة أقل صحية من النساء،ففي الصين مثلا يدخن نحو 52 في المائة من الرجال وليس حتى 3 في المائة من النساء. فالرئة التي تكون متأثرة بالتدخين تكون معرضة أكثر للإصابة بأمراض التنفس.

لماذا الأطفال أقل عرضة للخطر؟

فيما يرتبط بفيروس كورونا المستجد لا يكون الأطفال الفئة الأضعف في المجتمع ـ وبالتالي لا يوجد إلى حد الآن أطفال بين الموتى. وبالطبع يُصاب الأطفال بالفيروس، لكنهم لا يمرضون أو يظهرون فقط عوارض خفيفة. ولا تُعرف إلى حد الآن أسباب دقيقة وراء هذه المناعة لدى الأطفال الصغار الذين يتمتعون بحصانة ذاتية انطلاقا من حليب الأم الذي يمنح جسم الطفل خلايا تهاجم الجراثيم.

ألكسندر فرويند / م.أ.م

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


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