 فيروس كورونا.. قيود جديدة في أوروبا وإغلاق تام في إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2020

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أخبار

فيروس كورونا.. قيود جديدة في أوروبا وإغلاق تام في إسرائيل

ارتفاع مقلق لإصابات فيروس كورونا في أوروبا يدفع فرنسا وبريطانيا إلى اتخاذ تدابير جديدة، ومطالبات بتدابير "حاسمة" في إسبانيا، بينما يقفز معدل الإصابات في ألمانيا إلى أكثر من ألفي إصابة ومجدداً إغلاق تام في إسرائيل.

هل تنتظر أوروبا موجة ثانية؟

هل تنتظر أوروبا موجة ثانية؟

تستعد أجزاء كبيرة من أوروبا الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020) لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 30 مليوناً، في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى بمعدلات "مقلقة" في القارة الأوروبية.

وتوفي أكثر من 943 ألف شخص حول العالم، 200 ألف منهم في أوروبا، جرّاء كوفيد-19 منذ أن ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه إن الارتفاع في أعداد الإصابات التي سجّلت هذا الشهر يجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً". والمقصود 54 ألف إصابة جديدة في يوم واحد سجلت في القارة العجوز الأسبوع الفائت.

وأضاف كلوغه في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت في كوبنهاغن "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق اوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

قيود جديدة في فرنسا وبريطانيا

ومن المقرر البدء اليوم الجمعة في تطبيق تدابير إغلاق جديدة. ففي بريطانيا لن يُسمح لنحو مليوني شخص في شمال إنجلترا، بما في ذلك نيوكاسل وساندرلاند بلقاء أشخاص غير أولئك الذين يعيشون معهم. كذلك، سيحظر التنقل بين الطاولات في الحانات في حين سيكون على الأماكن الترفيهية إغلاق أبوابها بحلول الساعة العاشرة مساء.

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وفرضت الحكومة قواعد جديدة في أنحاء إنجلترا الاثنين تحد التجمّعات بستة أشخاص أو أقل، في حين تضاعفت حالات دخول المستشفيات كل ثمانية أيام، بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لدى سؤاله حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل بأن الإغلاق هو "الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم" لمواجهة الفيروس.

كذلك، تستعد السلطات الفرنسية لتشديد القيود في عدة مدن مع تسجيل نحو 10 آلاف حالة جديدة يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير الصحة أوليفيه فيران أن القيود الجديدة سوف تشمل مدينتي ليون ونيس بحلول يوم غد السبت، وذلك عقب قيود مماثلة على التجمعات فرضت في وقت سابق في بوردو ومرسيليا.

ارتفاع مقلق لعدد الإصابات في ألمانيا

ويشتد القلق في ألمانيا أيضاً، خاصة بعد أن سجل معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 1916 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، اكتشفت على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية. وكان المعهد قد سجل أمس الخميس أعلى عدد إصابات جديدة في ألمانيا منذ نيسان/ أبريل الماضي، بواقع أكثر من ألفين.

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وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يومياً أكثر من 6 آلاف في نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/ أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجياً حتى تموز/ يوليو الماضي. وفي آب/ أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

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فيديو: المغرب يستخدم التعليم عن بعد بسبب كورونا

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 267 ألفا و773 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9378 حالة، بزيادة

قدرها 7 حالات مقارنة بأمس الخميس. بينما بلغ عدد المتعافين 238 ألفا و700 حالة.

إغلاق تام في إسرائيل 

 أما إسرائيل، فستكون أول دولة متقدمة في العالم تفرض إغلاقاً شاملاً للمرة الثانية. ويبدأ هذا الإغلاق اعتباراً من ظهر الجمعة. وأثارت الخطوة احتجاجات في تل أبيب في وقت متأخر الخميس عندما خرج المئات إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقيود، التي تدخل حيّز التنفيذ قبل ساعات على رأس السنة اليهودية وستمتد لثلاثة أسابيع لتشمل مناسبات أخرى بينها عيد الغفران.

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فيديو: إسرائيل تستعد لإغلاق ثاني شامل بسبب كورونا

وسجّلت إسرائيل ثاني أعلى معدل انتقال للعدوى بالفيروس بعد البحرين، وفق احصائيات وكالة فرانس برس. وبموجب القيود الجديدة، سيتعيّن على السكان البقاء ضمن مسافة 1000 متر عن منازلهم، بعد أن كان مقرراً 500 متر فقط.

كما سيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية فتح أبوابها. ويشمل الإغلاق تعطيل الدراسة ما عدا التعليم الخاص.

وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل، لكن دون استقبال الجمهور. وستنصب الشرطة حواجز في مخارج المدن والأحياء لمنع التجمهر.

إصابات قياسية في الهند

وفي الهند ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 5,2 مليون حالة، وفق بيانات وزارة الصحة ليوم أمس الخميس. وتسجل البلاد أعلى نسبة يومية للإصابات منذ مطلع أغسطس/ آب، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

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والوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا منخفضة نسبياً، إذ يبلغ معدلها 1,62 في المئة. وحسب وزارة الصحة الاتحادية الجمعة إن 1174 شخصاً لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84372 شخصاً.

دعاوي قضائية بسبب "فشل الحكومات"

 وفي ظل ارتفاع منسوب الغضب بشأن طريقة استجابة السلطات حول العالم للفيروس، تواجه بعض الحكومات اجراءات قانونية اتّخذها مواطنوها الذين اتهموها بالفشل.

ففي فرنسا، تخطط رابطة ضحايا كوفيد-19 لتقديم شكوى قضائية في حق رئيس الوزراء جان كاستيكس، وفق ما أفاد المحامي الذي يمثل المجموعة.

كذلك، رفعت دعاوى في الصين من قبل أقارب بعض ضحايا الوباء لكن العديد منها رُفض بينما يواجه العشرات ضغوطاً من السلطات لمنعهم من القيام بأي اجراءات قانونية، وفق الأشخاص المعنيين.

وتتهم  عائلات الضحايا الحكومات المحلية  في ووهان وهوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى، بإخفاء المعلومات المرتبطة بتفشيه في البداية والفشل في إبلاغ السكان والتخبط في الاستجابة وترك الوباء ينتشر.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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