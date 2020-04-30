فيروس كورونا قد يسبب الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه"

رصد الأطباء مؤخراً تطوراً في الحالات لدى عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وإسبانيا قاد للإصابة بمرض متلازمة "غيلان باريه" وهو اضطراب عصبي تسببه العدوى الفيروسية حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الأعصاب الطرفية مسبباً تلفاً والتهاباً في الطبقة المغلفة للألياف العصبية مما يمنع الأعصاب من نقل الإشارات العصبية إلى الدماغ، مؤدية إلى الضعف أو التنميل أو الشلل.

وقد تم الإبلاغ عن الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر (61) عاماً كانت قد عادت في مطلع العام الجاري من رحلتها في ووهان تعاني من ضعف حاد في الساقين والإرهاق الشديد، في البداية كانت قد أنكرت الحمى أو السعال أو آلام الصدر أو الإسهال، فتقدمت حدة المرض لديها في غضون أيام قليلة فقط ليتم تشخيصها بكورونا وإصابة الجهاز العصبي والإصابة بمتلازمة "غيلان باريه". بحسب ما نشره موقع "لانسيت" الأميركي.

ومن المعروف أنّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، غالباً ما تكون تنفسية، كما تتسبب بارتفاع شديد بدرجة حرارة الجسم "الحمى" والتهاب الحلق والسعال وقد تتسبب بفقدان حاستي الشم والذوق، وفي الحالات الأكثر حدة، ترافقه صعوبة في التنفس. إلى جانب ذلك، كانت التقارير قد سجلت تضرر أعضاء أخرى غير الرئتين كالقلب والأوعية الدموية والكليتين، والجهاز الهضمي لدى المصابين بكوفيد-19، ويبدو أن الأعراض تمتد إلى الجهاز العصبي.

ويتفق الأطباء أن الإصابة بأمراض مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، قد تسبب تلفاً في الجهاز العصبي. وأثبت دراسات سريرية في كلا العدويين أن الفيروس يتسلل عبر الأعصاب الشمية في تجويف الأنف إلى المخ. بحسب ما نشر موقع "بزنس إنسايدر" الأميركي.

ر.ض