فيروس كورونا ـ قلق عالمي من استفحال الوباء في الهند

أظهرت بيانات حكومية اليوم (الاثنين الثالث من مايو/ أيار 2021) أن الهندشهدت أكثر أيام الجائحة فتكا حتى الآن حيث تم تسجيل 3689 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 5.19 مليون حالة بتسجيل 392 ألفا و488 إصابة جديدة. وهذا هو اليوم الرابع على التوالى الذى تسجل فيه الهند أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة حيث تستمر الموجة الثانية من الجائحة بلا هوادة وتستمر فى تسجيل أرقام جديدة قاتمة. وإجمالا، توفي 215 ألفا و542 شخصا جراء الإصابة بكوفيد 19. وأصبحت الهند أول دولة تتجاوز 400 ألف حالة إصابة يوميا يوم السبت. وسجلت الهند 6.6 مليون إصابة و45 ألف حالة وفاة في نيسان / أبريل، مقارنة بما يزيد قليلا عن 2ر1 مليون إصابة و5417 حالة وفاة في أذار/ مارس، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في".

توالي وصول المساعدات الدولية للهند

وأمام التفشي الكارثي للوضع الوبائي توالت المساعدات الدولية إلى الهند التي باتت إلى جانب البرازيل في خط المواجهة الأولى مع فيروس كورونا، إذ يستمرّ وصول المساعدات الدولية الموعودة من أكثر من أربعين دولة. واستقبلت نيودلهي الأحد طائرة شحن فرنسية تحمل 28 طناً من المعدّات الطبية من بينها ثمانية مولّدات أوكسيجين قادر كلّ منها على توفير حاجات مستشفى هندي من 250 سريرا، بحسب السلطات الفرنسية. كما حطّت طائرة عسكرية أميركية الجمعة في نيودلهي، تنقل معدّات طبية، تبعتها طائرة ألمانية السبت. وتفتقر المستشفيات المكتظة في المدينة إلى الأسرّة والأدوية والأوكسيجين. وثمة مرضى يقضون على أبواب المستشفيات بلا أي علاج.

مشاهدة الفيديو 02:27 شارك الهند تواجه مأساة مع كورونا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3srx0 وضع مأساوي في مواجهة كورونا في الهند

وسارعت بريطانيا، التي تربطها علاقات تاريخية بالهند إلى إرسال ألف جهاز تنفس صناعي إضافي إلى الهند لمساعدة نظام الرعاية الصحية المتعثر هناك في التعامل مع الوضع. ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "المملكة المتحدة ستكون حاضرة إلى جانب الهند"، في الوقت الذي التزم فيه بتقديم مساعدة جديدة بما في ذلك الاستشارة من موظفي الخدمات الصحية الوطنية البريطانية . وتعهد جونسون قبيل مكالمة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم غد الثلاثاء، والتي جرى ترتيبها لتحل محل زيارة لنيودلهي ألغيت بسبب تفاقم الحالات، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية. ويأتي إرسال الألف جهاز تنفس صناعي من الفائض لدى المملكة المتحدة إضافة إلى 200 جهاز تم إرسالها الأسبوع الماضي، في شحنات تضمنت ما يقرب من 500 من وحدات تركيز الأكسجين. وسجلت الهند أكثر من 390 ألف إصابة جديدة وأكثر من 3600 حالة وفاة خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 215 ألف و500 حالة.

خروج أنصار "مؤتمر تريمانول" الهندي للشوارع للاحتفال بالفوز في الانتخابات رغم جائحة كورونا (2 مايو/ أيار 2021)

حزب مودي يخسر انتخابات البنغال الغربية

في سياق التداعيات السياسية للجائحة في الهند، مُني الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الأحد بهزيمة قاسية في الانتخابات المحليّة في البنغال الغربية، الولاية الأساسية البالغ عدد سكانها 90 مليون نسمة والتي اتسّمت فيها الحملة الانتخابية بضراوة بالغة وشهدت أعمال عنف. وأظهرت نتائج الانتخابات المحليّة التي جرت الشهر الماضي في هذه الولاية الواقعة في شرق البلاد أنّ حزب "مؤتمر تريمانول" بزعامة ماماتا بانيرجي، المنافسة الشرسة لمودي، يتّجه للفوز بولاية ثالثة على التوالي. وتحكم بانيرجي ولاية البنغال الغربية منذ 2011 بدون انقطاع.

وفور صدور النتائح نزل الآلاف من أنصار "مؤتمر تريمانول" إلى الشوارع للاحتفال بفوز حزبهم، غير عابئين بقرار حظر الاحتفالات الصادر للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19. وقالت بانيرجي، المعارضة الشرسة لمودي، في خطاب الأحد إنّ "هذا الفوز أنقذ الإنسانية، لقد أنقذ الشعب الهندي. هذا فوز للهند".

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)