 فيروس كورونا.. أسئلة وأجوبة حول إعلان حالة الطوارئ الدولية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.01.2020

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صحة

فيروس كورونا.. أسئلة وأجوبة حول إعلان حالة الطوارئ الدولية

من أجل الحد من انتشار الأوبئة تدعو منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى إعلان حالة طوارئ صحية دولية، كما هو الحال الآن مع فيروس كورونا الخطير. فما هي أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بهذه الحالة.

شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية في مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا

كيف تحدد منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية؟

تستخدم منظمة الصحة العالمية  (WHO) مصطلح حالة الطوارئ الدولية أو تحديدا "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" ( PHEIC) عندما يكون هناك "حدث غير عادي" في مجال الصحة العامة له أهمية عالمية. وتحدث مثل حالة الطوارئ هذه عندما يؤثر تفشي مرض على أكثر من دولة، وتكون هناك حاجة إلى استراتيجية تنسيق دولية. ويجب أن يكون للحدث تأثير خطير على الصحة العامة وأن يكون "غير عادي" وأن يأتي بشكل "غير متوقع". القرار النهائي بشأن ما إذا كانت هناك حالة طوارئ في مجال الصحة العامة ذات اهتمام دولي يقع على عاتق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حالياً تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من إثيوبيا.

من ينسق التدابير؟

تنص اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية على أنه في حالة حدوث طارئ صحي يتم استدعاء لجنة طوارئ (لجنة طوارئ اللوائح الصحية الدولية). ثم يقوم الخبراء الدوليون وممثلو الدولة العضو المبلغة بالتشاور حول الخطوات التالية. ويجب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالمعلومات ذات الصلة مثل نتائج المختبر وسبب ونوع الخطر وعدد الحالات المرضية وحالات الوفاة. ويتم التواصل والتنسيق من خلال نقطة اتصال وطنية. في ألمانيا يكون المسؤول عن ذلك هو المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث.

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كم مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ الدولية؟

الإعلان عن حالة طوارئ صحية دولية ينطوي على مخاطر اقتصادية وله تأثير على قطاعات مثل السياحة والتجارة. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تحاول "تجنب أي تعطيل لا لزوم له لحركة المرور والتجارة الدولية"، إلا أنها تتعرض دائمًا لانتقادات بأنها استجابت إما بدون تريث أو ببطء شديد، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن حالة طوارئ صحية عالمية.

وحتى الآن، لم تستدع منظمة الصحة العالمية لجنة الطوارئ إلا في حالات قليلة. فقد تم تطبيق هذا الإجراء في عام 2004 لمكافحة أنفلونزا الطيور (H5N1)، وكذلك في عام 2005 للحماية من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس). بالإضافة إلى ذلك، دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ في عام 2014 في تجدد تفشي مرض شلل الأطفال، الذي كان يُعتقد أنه تم استئصاله، وفي حمى الإيبولا في غرب إفريقيا، علاوة على فيروس زيكا في عام 2016 وحمى الإيبولا المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.

مطار جوليوس نيريري الدولي بمدينة دارالسلام في تنزانيا

في تنزانيا، يتعين على المسافرين القادمين من الصين وتايلاند وكوريا وسنغافورة ونيبال الخضوع لفحص طبي

ما هي عواقب إعلان حالة الطوارئ الدولية؟

وفقًا للوائح منظمة الصحة العالمية الحالية، ينصب التركيز على احتواء المرض في مصدره. وينبغي على البلدان المتضررة تقديم معلومات شفافة عن حالة تفشيه وأن تكون مستعدة لعزل المرضى المصابين. وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق الاستجابة ودعم البلدان في احتواء تفشي المرض. وتشمل التدابير أيضا توصيات بشأن التجارة والسفر، بما في ذلك فحص المسافرين في المطارات أو البضائع أو مناطق تحميل الحاويات.

منذ متى توجد هناك لوائح ملزمة دوليا؟

مع اللوائح التي اعتمدتها 196 دولة عضو في مايو/ أيار 2005، أنشأت جمعية منظمة الصحة العالمية أساسا قانونيا دوليا لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فعالية مع التهديدات العالمية في المستقبل. وإجمالا تشتمل اللوائح الصحية الدولية على 66 مادة وتسعة ملاحق، وتمثل علامة فارقة في تنفيذ نظام عالمي لمكافحة الأوبئة. ومن خلال ذلك يمكن لمنظمة الصحة العالمية، من أجل تقييم الأحداث، استخدام معلومات غير رسمية من مصادر أو بلدان أخرى. ويجب على الدولة العضو المعنية تقديم تقييم للتقارير خلال 24 ساعة.

صابرينا مولرـ بلوتنيكوف/ ص.ش

  • BG Wuhan Krankenhaus (Imago Images/Xinhua/C. Yang)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    عمل سبعة ايام

    قبل أسبوع كانت الأرض خالية، الآن يتم بناء مستشفيين يضمان حوالي 2300 سرير في ووهان – وذلك في أقل من أسبوعين. في المباني الجديدة سيتم علاج مرضى كورونا. العيادات العادية أصبحت مكتظة.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    الحفارات الملونة

    بدأ العمل قبل أسبوع فقط، البث المباشر من موقع العمل عبر الانترنت متاح. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هناك سوى صورة ثابتة من مسافة بعيدة إلا أن عدد الزوار عبر الواقع الافتراضي لمتابعة سير العمل يفوق التوقعات، ولقد أعطى المشاهدون بعضًا من ألقاب الآلات استنادًا إلى ألوانها.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images/AFP/H. Retamal )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    مباني مجهزة

    تتكون المستشفيات من مباني جاهزة الصنع، مما يجعل وقت البناء القصير هذا ممكنًا في المقام الأول. ومع ذلك، من المذهل كيف يمكن جلب الكثير من العمال والمعدات والمواد اللازمة إلى مدينة ووهان.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    العمل حتى الإنهاك

    يوجد أكثر من 3000 عامل في كل من موقعي البناء. كما ذكرت هيئة الإذاعة الصينية CGTN ، كان على العمال في البداية العمل اثنتي عشر ساعة في اليوم. بسبب العدد القليل للعمال. يتم العمل الآن في ثلاث نوبات في اليوم.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix )

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    تغطية الوجه والأقدام

    حتى أثناء الليل، وأثناء المطر فإن موقع البناء يشهد حركة دؤوبة، أقنعة الوجه إلزامية للعمال. كما يتم فحص درجة حرارة جسم العمال مرارًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وبعد أيام من انتشار المرض ،توفي 179 شخصًا بسبب الفيروس في الصين. رسميا، في حين أصيب أكثر من7800 بالمرض.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    في صف واحد

    بدون تنظيم جيد فإن العمل لن يكون ناجحا. الصين لديها بالفعل تجربة مع هذه العيادات السريعة. في عام 2003 ، تم بناء مستشفى يضم 1000 سرير في بكين في ستة أيام خلال وباء السارس. في ذلك الوقت، تم علاج كل مريض سارس صيني هناك، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الصينية. كان هذا العمل هو مصدر إلهام لإنجاز المبنيين الحاليين.

  • BG Wuhan Krankenhaus (picture-alliance/Xinhua News Agency/X. Yijiu)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    سرعة العمل

    لكن حتى مع مهارة وسرعة العمال الصينين إلا أنهم لا يستطيعون السحر أيضا.. ومع ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام الحكومية خبرًا بأن المبنى الأول كان جاهزًا بعد 16 ساعة. وكدليل على ذلك استخدموا صورة منزل يبعد أكثر من 800 كيلومتر عن الموقع الأصلي. هنا تظهر أحدث صور حقيقية لموقع البناء، تُظهر أن العمل ما زال ساريا.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Getty Images)

    مكافحة مرض كورونا تنطلق من ووهان

    ليست للأبد

    يعتقد الخبراء أن المستشفيات السريعة لن تظل قائمة إلى الأبد. بناؤها في وقت قياسي هو رد فعل على انتشار المرض، المرضى يجب عزلهم وعلاجهم بشكل أفضل. بيد أن المباني ليست مصممة لتكون دائمة. (اوتا شتاينفير/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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