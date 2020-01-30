فيروس كورونا.. أسئلة وأجوبة حول إعلان حالة الطوارئ الدولية

كيف تحدد منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية؟

تستخدم منظمة الصحة العالمية (WHO) مصطلح حالة الطوارئ الدولية أو تحديدا "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" ( PHEIC) عندما يكون هناك "حدث غير عادي" في مجال الصحة العامة له أهمية عالمية. وتحدث مثل حالة الطوارئ هذه عندما يؤثر تفشي مرض على أكثر من دولة، وتكون هناك حاجة إلى استراتيجية تنسيق دولية. ويجب أن يكون للحدث تأثير خطير على الصحة العامة وأن يكون "غير عادي" وأن يأتي بشكل "غير متوقع". القرار النهائي بشأن ما إذا كانت هناك حالة طوارئ في مجال الصحة العامة ذات اهتمام دولي يقع على عاتق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حالياً تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من إثيوبيا.

من ينسق التدابير؟

تنص اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية على أنه في حالة حدوث طارئ صحي يتم استدعاء لجنة طوارئ (لجنة طوارئ اللوائح الصحية الدولية). ثم يقوم الخبراء الدوليون وممثلو الدولة العضو المبلغة بالتشاور حول الخطوات التالية. ويجب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالمعلومات ذات الصلة مثل نتائج المختبر وسبب ونوع الخطر وعدد الحالات المرضية وحالات الوفاة. ويتم التواصل والتنسيق من خلال نقطة اتصال وطنية. في ألمانيا يكون المسؤول عن ذلك هو المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث.

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كم مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ الدولية؟

الإعلان عن حالة طوارئ صحية دولية ينطوي على مخاطر اقتصادية وله تأثير على قطاعات مثل السياحة والتجارة. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تحاول "تجنب أي تعطيل لا لزوم له لحركة المرور والتجارة الدولية"، إلا أنها تتعرض دائمًا لانتقادات بأنها استجابت إما بدون تريث أو ببطء شديد، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن حالة طوارئ صحية عالمية.

وحتى الآن، لم تستدع منظمة الصحة العالمية لجنة الطوارئ إلا في حالات قليلة. فقد تم تطبيق هذا الإجراء في عام 2004 لمكافحة أنفلونزا الطيور (H5N1)، وكذلك في عام 2005 للحماية من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس). بالإضافة إلى ذلك، دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ في عام 2014 في تجدد تفشي مرض شلل الأطفال، الذي كان يُعتقد أنه تم استئصاله، وفي حمى الإيبولا في غرب إفريقيا، علاوة على فيروس زيكا في عام 2016 وحمى الإيبولا المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.

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ما هي عواقب إعلان حالة الطوارئ الدولية؟

وفقًا للوائح منظمة الصحة العالمية الحالية، ينصب التركيز على احتواء المرض في مصدره. وينبغي على البلدان المتضررة تقديم معلومات شفافة عن حالة تفشيه وأن تكون مستعدة لعزل المرضى المصابين. وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق الاستجابة ودعم البلدان في احتواء تفشي المرض. وتشمل التدابير أيضا توصيات بشأن التجارة والسفر، بما في ذلك فحص المسافرين في المطارات أو البضائع أو مناطق تحميل الحاويات.

منذ متى توجد هناك لوائح ملزمة دوليا؟

مع اللوائح التي اعتمدتها 196 دولة عضو في مايو/ أيار 2005، أنشأت جمعية منظمة الصحة العالمية أساسا قانونيا دوليا لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فعالية مع التهديدات العالمية في المستقبل. وإجمالا تشتمل اللوائح الصحية الدولية على 66 مادة وتسعة ملاحق، وتمثل علامة فارقة في تنفيذ نظام عالمي لمكافحة الأوبئة. ومن خلال ذلك يمكن لمنظمة الصحة العالمية، من أجل تقييم الأحداث، استخدام معلومات غير رسمية من مصادر أو بلدان أخرى. ويجب على الدولة العضو المعنية تقديم تقييم للتقارير خلال 24 ساعة.

صابرينا مولرـ بلوتنيكوف/ ص.ش