فيروس خطير يستهدف واتساب يصيب ملايين الهواتف حول العالم

فيروس جديد يصيب حوالي 25 مليون هاتف ذكي وخاصة في الهند. هذا الفيروس يقوم باستبدال عدد من التطبيقات الأصلية على الهاتف، وفي مقدمتها تطبيق واتساب، بنسخ مزيفة منها.
ويستغل الفيروس نقاط ضعف معروفة مسبقا في الأجهزة التي تعمل باستخدام نظام التشغيل أندرويد، ما يجعل تحديث نظام التشغيل وتنزيل النسخة الجديدة منه أمرا ضروريا، وفقا لشركة "شيك بوينت" الإسرائيلية للأمن الرقمي.
وتشرح الشركة كيف يتمكن هذا الفيروس من خداع المستخدمين لتطبيق واتساب، بأنه "نتيجة لقدرة الفيروس على التخفي وانتحال شكل التطبيقات الأخرى الموجودة بالفعل على الهاتف، يوجد عدد لا نهائي من الاحتمالات لتمكن هذا الفيروس من إصابة الأجهزة".
وغالبية ضحايا هذا الفيروس الالكتروني الخادع هم في الهند فقط حيث أصيب هناك حوالي 15 مليون هاتف، كما ذكر موقع مجلة فوربس الأمريكية. إلا أن الفيروس نجح كذلك في إصابة أكثر من 300 ألف هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية و137 ألف هاتف في بريطانيا، وبذلك يكون هذا الفيروس واحدا من أخطر التهديدات الالكترونية التي واجهت نظام التشغيل اندرويد.
وانتشر هذا الفيروس عبر موزع مملوك من شركة على بابا الصينية وليس من خلال متجر تطبيقات غوغل الرسمي Google Play store، حيث يقوم المُستخدم بتحميل ألعاب أو تطبيقات خاصة بالصورة أو أخرى ذات طابع جنسي، ما يؤدي إلى تحميل الفيروس بدون ظهور أي رمز أو إشارة له على شاشة الهاتف.
د.ب/ ع.ج
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
بلاي بوي
قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سبيس إكس وتيسلا
قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
موزيلا
أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مصرف "كومرتس بنك"
أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مؤسس واتس آب
كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سونوس
قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
"دكتور أوتكر"
طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
رد فيسبوك؟
رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م