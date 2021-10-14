تعد فيروز أيقونة الغناء العربي الراقي إذ أجمع على صوتها النقاد والجمهور، وشكلت لعقود طويلة رفقة الأخوين الرحباني ثلاثيا ناجحا ومدرسة فنية في الموسيقى العربية لا مثيل لها. غنت فيروز للحب والوطن والقيم الإنسانية الجميلة.

ولدت فيروز باسم نهاد حداد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934 وبدأت عملها الفني في عام 1940 كمغنية كورس في الإذاعة اللبنانية، غير أن انطلاقتها الحقيقية كانت في عام 1952 عندما بدأت الغناء من كلمات وألحان الأخوين عاصي ومنصور الرحباني. قدمت فيروز رفقة الأخوين الرحباني مئات الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية خاصة وأنها كانت أغان قصيرة في وقت كانت الأغاني تتجاوز فيه الساعتين. كما شاركت فيروز في بطولة عدد من الأفلام السينمائية الغنائية من أشهرها "بنت الحارس" و"بياع الخواتم" بالإضافة إلى المسرحيات الغنائية كميس الريم، والشخص، وبترا.