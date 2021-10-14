نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فيروز

تعد فيروز أيقونة الغناء العربي الراقي إذ أجمع على صوتها النقاد والجمهور، وشكلت لعقود طويلة رفقة الأخوين الرحباني ثلاثيا ناجحا ومدرسة فنية في الموسيقى العربية لا مثيل لها. غنت فيروز للحب والوطن والقيم الإنسانية الجميلة.

ولدت فيروز باسم نهاد حداد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934 وبدأت عملها الفني في عام 1940 كمغنية كورس في الإذاعة اللبنانية، غير أن انطلاقتها الحقيقية كانت في عام 1952 عندما بدأت الغناء من كلمات وألحان الأخوين عاصي ومنصور الرحباني. قدمت فيروز رفقة الأخوين الرحباني مئات الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية خاصة وأنها كانت أغان قصيرة في وقت كانت الأغاني تتجاوز فيه الساعتين. كما شاركت فيروز في بطولة عدد من الأفلام السينمائية الغنائية من أشهرها "بنت الحارس" و"بياع الخواتم" بالإضافة إلى المسرحيات الغنائية كميس الريم، والشخص، وبترا.

Lebanese diva Fairuz performs late 18 May 2006 at the Emirates Palace theatre in Abu Dhabi. Fairuz sang some of her most famous hits since the mid 1950s, concluding with a recent song composed by her son Ziad Rahbani, accompanied by a 40-member orchestra led by Armenian conductor Karen Durgarian. AFP PHOTO/HO/HASAN MROUE (Photo by Hasan MROUE / POOL / AFP) (Photo by HASAN MROUE/POOL/AFP via Getty Images)

أبعد من أغنية فيروز.. خلفيات معاقبة إعلاميين جزائريين؟ 14.10.2021

أثار خبر إقالة إعلاميين من إذاعة جزائرية بسبب بث أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، قيل إنّها "تمجّد الديانة المسيحية" الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي. فقد صعِّد هذا الخبر من القلق بشأن حرية الصحافة والمعتقد في البلاد.
Lebanese musician Elias Rahbani is pictured during the condolences for his late brother, veteran composer and song writer Mansour Rahbani, at a church in Antelias, a northern suburb of Beirut on January 14, 2009. Rahbani, 83, well-known in the Arab world along with his brother Assi for their roles in musical and theatrical revival, died on January 13, 2009 following a bout of pneumonia. AFP PHOTO/JOSEPH BARRAK (Photo credit should read JOSEPH BARRAK/AFP via Getty Images)

أهل الفن يرثون الموسيقار إلياس الرحباني صاحب"الضحكة العبقرية" 04.01.2021

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، توفي الموسيقى اللبناني إلياس الرحباني، الذي أثرى الموسيقى اللبنانية والعربية بأعماله، لتنعيه شخصيات لبنانية بارزة وتبكي رحيل "الضحكة العبقرية" و"صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".
epa05641450 A family of Baalbek residents take picture next to the image of the Lebanese singer Fairuz lighting the columns of Baalbek structures and listen to her most beautiful songs during an honoring ceremony for the Lebanese singer Fairuz to mark the 81st birthday gala in the city of Baalbek, in eastern Lebanon, 21 November 2016. EPA/NABIL MOUNZER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر 21.11.2020

85 عاماً، ولا تزال شريان الحياة دون أن تُعكره صراعات المنطقة، أسطورة على مر العصور. فيروز، العصفورة التي تغرًد بصوت ملائكي قدمت للعالم كله تراثاُ موسيقياً لن يتكرر. جولة مصورة عن أبرز محطات قيثارة الشرق فيروز.
Lebanese President Michel Aoun, right, welcomes French President Emmanuel Macron at Beirut International airport, Monday, Aug. 31, 2020. French President Emmanuel Macron returned to Lebanon on Monday, a country in the midst of an unprecedented crisis, for a two-day visit and a schedule packed with political events and talks aimed at charting a way out for the country. (Gonzalo Fuentes/Pool via AP) |

من بيروت.. ماكرون يدعو للإسراع بتشكيل "حكومة بمهمة محدّدة" 31.08.2020

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله بيروت لتشكيل حكومة "بمهمة محددة" بأسرع وقت، بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيساً لها، في زيارة تأتي بعد أقل من شهر على انفجار المرفأ وعشيّة إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه.
Screenshot Social media reaction in lebanon about Hizbullah and Fairouz https://www.facebook.com/profile.php?id=100008824810188

فيروز وحزب الله.. ونهاية "طريق النحل" 05.12.2016

لم تمر حادثة منع عناصر طلابية تابعة لحزب الله اللبناني بث أغاني فيروز داخل كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية مرورَ الكرام في لبنان، على الأقل في ساحة العالم الافتراضي، فكيف خاض اللبنانيون معركتهم الافتراضية؟
Couple walking in poppy field holding hands smiling. Copyright: Colourbox #1245554

ورود وألوان في معانٍ وأغان 17.10.2015

الورد لغة ملونة يعتنقها المحبون والشعراء والرسامون فينتقل اللون إلى الوردة إلى الأغنية ليعود طيفا من ألوان بفرشاة رسام يلاحق المشاعر ويصطادها على لوحات. وهكذا فالأحمر لون للعشق يفسره الفنانون باعتباره عنوان الغضب.
June 27, 2013 Bildunterschrift:GUANTANAMO BAY, CUBA - JUNE 27: (EDITORS NOTE: Image has been reviewed by the U.S. Military prior to transmission.) A Public Affairs Officer escorts media through the currently closed Camp X-Ray which was the first detention facility to hold 'enemy combatants' at the U.S. Naval Station on June 27, 2013 in Guantanamo Bay, Cuba.The U.S. Naval Station at Guantanamo Bay, houses the American detention center for 'enemy combatants'. President Barack Obama has recently spoken again about closing the prison which has been used to hold prisoners from the invasion of Afghanistan and the war on terror since early 2002. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

يوميات في غوانتانامو: تعذيب ودروس في "الجنس الأميركي" 07.07.2015

"يوميات غوانتانامو" كتاب دونه الموريتاني محمد ولد صلاحي في معتقله الأميركي، يوثق نحو عقد من "الحرب الأميركية على الإرهاب". الصحفي عمران فيروز يسلط الضوء لموقع قنطرة على انطباعات المعتقل السابق وضروب التعذيب التي تلقَاها.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** The musical band members. Date of the photo: 2014 Copyrights: Oded Mizrahi

فيروز تشدو بـ"سألوني الناس" بلسان عبري في إسرائيل 23.10.2014

قام العديد من الفنانين الإسرائيليين سابقا بأداء أغاني عربية شهيرة، لكن هذه المرة قامت فرقة إسرائيلية بترجمة شبيهة بشكل كبير بالمعنى الأصلي لأغاني فيروز. هذا العمل لقي ترحيبا، لكنه ووجه أيضا بالنقد داخل وخارج إسرائيل.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über Arab Idol verwenden!!!*** Auf dem Bild: Die Jury von Arab Idol 2013. Quelle: http://www.mbc.net/ar/programs/arab-idol-s2/photos/live-performance/finals/articles/%D8%B5%D9%88%D8%B1---%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-Arab-Idol-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86.html#19 Rechte: MBC.net

فتاة يابانية تتأهل في مسابقة "محبوب العرب" 06.09.2014

بأغنية "أعطني الناي" لفيروز استطاعت فتاة يابانية أن تنتزع بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من برنامج "آراب أيدل" أو "محبوب العرب" متجاوزة آلاف المتسابقين من الناطقين بلغة الضـــاد.
Lebanese diva Fairuz performs during a rare concert in Beirut on October 7, 2010. AFP PHOTO/JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images)

فيروز الثقافية…..فيروز السياسية 10.06.2014

البعض بات يتحدث بغضب عن وجه آخر لفيروز، ويضع بعض مواقفها في خانات السياسة والدين والايدولوجيا ... والبعض الآخر يقول لماذا تتحدث فيروز هكذا!!... حتى إنهم حولوها إلى أيقونة لا شأن لها سوى أن تغني للجميع من الفقراء و...
Lebanese diva Fairuz performs during a rare concert in Beirut on October 7, 2010. AFP PHOTO/JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images)

فيروز تحتفل بعيد ميلادها الثامن والسبعين بإعدادها لألبوم جديد 21.11.2013

أكملت المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز اليوم الخميس عامها الثامن والسبعين، وقد سطرت مسيرة فنية وإنسانية ممتدة لأكثر من ستين عاما قدمت خلالها حوالي 800 أغنية يحفظ عشاق الغناء العربي الكثير منها.
Bilder von dem verfallenen Haus, in dem die libanesische Sängerin und Schauspielerin Fairuz aufgewachsen ist. Fairouz's childhood home...uninhabited edifice falling into ruins. Photos showing Fairouz's home from inside Copyright: DW/Khaldoun Zeineddine, 2013

بيت "السيدة فيروز"، يقاوم عواصف الزمان والإنسان... ولكن!! 15.07.2013

في حي "زْقَاقْ البلاط" ببيروت ورش عمل وبناء ناشطة. أبنية تُشيّد حديثا كاسرة ما تبقى من البيوت التراثية. مع وصولك إلى الحي، "سيُلاقيك" ما تبقّى من القرميد الأحمر مكلِّلاً سطوح بعض الأبنية، ومنها منزل الطفولة للسيدة فيروز.
Bild 5- Konzert von Amal Murkus Beschreibung: Amal Murkus beim singen das Bild wurde am 16.10.12 in Bonn aufgenommen von Abderrahmane Ammar. Copyright, Abderrahmane Ammar

أمل مرقس تغني في ألمانيا من أجل المحبة والسلام 18.10.2012

في إطار جولتها الفنية في ألمانيا، أحيت المغنية الفلسطينية الملقبة ب"فيروز فلسطين" أمل مرقس حفلا غنائيا بمدينة بون الألمانية. وسجلت DW/عربية تجاوبا كبيرا بين الجمهور الألماني والعربي والفنانة الفلسطينية التي تحدثنا معها.
Es handelt sich um das Manöver Irans im persischen Golf und dem Test zweier weiterer Raketen. Zugeliefert durch Samira Nikaeen am 3.1.2012. Quelle: Irna

العراق: ليس من حق ايران إغلاق مضيق هرمز 07.07.2012

أعلن العراق أنه ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، وأن عليها حل خلافاتها مع المجتمع الدولي بطريقة الحوار والتفاهم. يأتي ذلك عقب تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق على خلفية أزمة برنامجها النووي.
Mohammed Abdel Wahab, ägyptischer Komponist. Das Foto wurde 1949 in Kairo(Ägypten) gemacht, Während der Dreharbeiten eines Filmes. Photo taken around 1950 Author: Unknown - probably dead the photo was first published in Egypt and taken by a government photographer working for the local press. This Egyptian work is currently in the public domain in Egypt because its copyright has expired pursuant to the provisions of Intellectual Property Law 82 of 2002. The 2002 law, which repealed Copyright Law 354 of 1954, was not retroactive, meaning that works which had already fallen into the public domain in 2002 remain out-of-copyright in Egypt. In order to be hosted on Commons, all works must be in the public domain in the United States as well as in their source country. Egyptian works that are currently in the public domain in the United States are those whose copyright had expired in Egypt on the U.S. date of restoration (January 1, 1996) pursuant to the provisions of the old 1954 law which was in effect at the time.

في ذكرى ميلاد عبد الوهاب: هل هو حقا موسيقار الأجيال؟ 13.03.2012

تحل اليوم الذكرى العاشرة بعد المائة لميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهي مناسبة لاستحضار إنجازه الفني وطرح السؤال عن حضور أغانيه اليوم لدى الشباب العربي في زمن الفيديو كليب و الفيسبوك واليوتيوب ووسائل التواصل الحديثة.
A worker prepares a cinema reel to be displayed at the 55th San Sebastian Film Festival in San Sebastian nothern Spain, Wednesday Sept. 19, 2007. The San Sebastian Film Festival, the oldest and most prestigious in the Spanish speaking World, opens Thursday. (AP Photo/Alvaro Barrientos)

المطربة اللبنانية صباح تشارك في الاحتفال بمسلسل الشحرورة 23.08.2011

حلت الفنانة اللبنانية صباح ضيفة على القاهرة للمشاركة في حفل أقيم خصيصا للاحتفال بمسلسل "الشحرورة" الذي يصور سيرتها الذاتية. وبذلك تفند المطربة الشقراء ما راج عنها بأنها غير راضية عن المسلسل لأنه أساء إلى صورتها.
مزيد من المقالات