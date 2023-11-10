 فيرمينو: كنت "رجل إطفاء" بين صلاح وماني في ليفربول | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.11.2023

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رياضة

فيرمينو: كنت "رجل إطفاء" بين صلاح وماني في ليفربول

كيف كانت علاقة النجمين محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول؟ فيرمينو يكشف أسراراً جديدة في كتابه "نعم سيدي.. سنواتي في ليفربول".

فيرمينو في مباراة سابقة مع صلاح وماني - أرشيف

فيرمينو في مباراة سابقة مع صلاح وماني - أرشيف

كشف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو حقيقة العلاقة بين ساديو ماني ومحمد صلاح، عندما كان الثلاثة يقودون هجوم ليفربول، وساهموا في تتويجه بعدة بطولات، أهمها دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، ما جعلهم من واحداً أفضل ثلاثي الهجوم في تاريخ النادي.

وذكر فيرمينو الذي انتقل الصيف الماضي إلى الدوري السعودي، أن دوره كان بمثابة "رجل إطفاء" بين النجمين المصري والسنغالي، بالإضافة إلى دوره بينهما في الهجوم. وقال فيرمينيو في كتابه الذي أصدره قبل أيام وعنوانه "نعم سيدي.. سنواتي في ليفربول"، إنه كان بينهما على الدوام، وكان يتابع قسمات الوجوه ولغة الجسد، وعدم رضا كل واحد منهما عن الآخر.

وكان الجمهور قد لاحظ وجود خلاف بين اللاعبين في مباراة في الدوري الإنجليزي، في أغسطس/آب 2019، عندما ظهر ماني غاضباً بعد استبداله، دقائق بسيطة على إضاعة صلاح فرصة محققة، ورفضه التمرير لزميله الذي كان في وضع أفضل للتسجيل.

مختارات

قد يرى البعض أن هذا الموسم ليس هو الأفضل في سجل محمد صلاح مع ليفربول، لكن روبي فاولر نجم المنتخب الإنجليزي وليفربول السابق لديه حجة قوية للغاية تدحض هذه المزاعم .. فماذا قال فاولر عن صلاح؟

بعد تعرّضه لانتقادات وضغوط عدة على وسائل التواصل، خرج النجم المصري محمد صلاح في فيديو، داعياً إلى "إدخال المساعدات الإنسانية فوراً" إلى قطاع غزة وقال: "الإنسانية يجب أن تسود". وكانت لصلاح مواقف سابقة عرضته لانتقادات.

توج السنغالي ساديو مانيه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 بعد تفوقه على زميله السابق في ليفربول محمد صلاح وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال. عربيا اختير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وذكر فيرمينو أن واجبه كان تهدئة الوضع بينهما، وأن يسكب الماء على الخلاف وليس الوقود حسب تعبيره، مضيفاً أنهما لم يكونا صديقين مقربين، وكان من النادر أن تشاهد الاثنين يتبادلان الحديث.

وأكد فيرمينو أن الأمر لديه كذلك علاقة بالتنافس الكبير بين مصر والسنغال في إفريقيا، لكن لم يتوقف اللاعبان عن التواصل بينهما حسب فيرمينيو، وتعاملا باحتراف بينهما.

وكانت السنغال قد أقصت مصر من التأهل لنهائيات مونديال 2022 في قطر، كما فازت عليها في المباراة النهائية لكأس إفريقيا في العام ذاته، وهو النهائي الثاني الذي يخسره محمد صلاح مع منتخب مصر بعد نهائي 2017.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه كان يحاول الإبقاء على خط التواصل معهما داخل الملعب، وكان يمرّر الكرة لكليهما، ولمن يوجد في أفضل موقع للتسجيل، متحدثاً عن أنه لو لم يقم بدوره في تهدئة الوضع بينهما، لزادت حدة خلافهما على الملعب.

وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ صيف 2022 ومن ثمة إلى النصر السعودي، وبقي فيريميو عاما آخر في ليفربول قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، بينما لا يزال محمد صلاح يقود هجوم ليفربول.

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  • نجم المنتخب النمساوي ديفيد ألابا

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    على مستوى الأندية تسير الأمور على ما يرام للمدافع الجوكر، الذي يلعب كقلب للدفاع وكمدافع أيسر وكخط وسط مدافع. فقد فاز مع بايرن مرتين بدوري أبطال أوروبا وبعد انتقاله إلى ريال مدريد 2021 تطور أكثر وفاز أيضًا بدوري الأبطال. لكن على مستوى الفريق الوطني يختلف الأمر فألابا هو قائد منتخب النمسا وخسر فريقه في مباراة "البلاي أوف" أمام ويلز. وكانت آخر مرة لتواجد منتخب النمسا في المونديال عام 1998 بفرنسا.

  • نجم المنتخب النرويجي إرلينغ هالاند

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    إرلينغ هالاند (22 عامًا)

    بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.

  • نجم المنتخب المصري محمد صلاح

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    محمد صلاح (30 عامًا)

    كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.

  • نجم منتخب الجزائر رياض محرز

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    رياض محرز (31 عامًا)

    كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.

  • نجم منتخب الغابون بيير إمريك أوباميانغ

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)

    يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.

  • نجم المنتخب الغيني نبي كيتا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    نبي كيتا (27 عامًا)

    من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.

  • القناص البوسني إدين دجيكو

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    نجوم آخرون مثل جيكو

    وإضافة إلى النجوم السابقين، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستوى العالمي، الذين لن نراهم في مونديال الدوحة مثل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد، والحارس المجري بيتر غولاتشي، حارس لايبزيغ، والقناص البوسني إدين دجيكو الفائز بالدوري الألماني والانجيلزي، والنجم التركي هاكان تشالان أوغلو ونجوم الكرة اللاتينية مثل خاميس رودريغز وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز. إعداد: صلاح شرارة

  • Bundesliga I Schalke v BVB

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    رويس - نجم لامع صاحب أسوأ حظ

    كلما جاءت بطولة كبيرة، يغيب ماركو رويس عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.؟ تكرر هذا الأمر كثيرا، سواء في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وهو أمر يحز في نفس قائد بوروسيا دورتموند، الذي يغيب عن مونديال 2022، بعد إصابته في الدوري أمام شالكه في سبتمبر/أيلول.

  • Champions League I Liverpool v RB Leipzig

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    البرتغالي دييغو جوتا

    يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

  • Fussball WM 2018 Finale | Frankreich Kroatien - Paul Pogba mit Pokal

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    إصابة بطل العالم

    كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018. ولكنه لن يتمكن من المساهمة مع كتيبة "الديوك" في حملة الدفاع عن اللقب، حيث سيغيب بول بوغبا، ندم يوفنتوس الإيطالي، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة أيضا. كما تعرف التسكيلة الفرنسية غياب متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.

  • FC Bayern Muenchen vs. SV Werder Bremen, Sadio Mane

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر

    ماني ..الجوهرة الأفريقية يغيب عن المونديال

    ساديو ماني قائد المنتحب السينغالي ونجم بايرن ميونيخ. نال لقب أفضل لاعب أفريقي وقاد منتخب التيرانغا للفوز بكأس أفريقيا للأمم كما قاد أسود التيرانغا للتأهل لمونديال قطر 2022. بعد شكوك حول مشاركته، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، رسميا استبعاد ماني من نهائيات كأس العالم بسبب معاناته من إصابة في شظية القدم.أثناء مباراة بايرن ميونخ مع شالكه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.


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