فيرجيل فان دايك بعد إصابته: سأعود بقوة

تعهد فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي وصمام أمانه اليوم الاثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بتحقيق عودة قوية، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن أنه يحتاج إلى عملية جراحية في الركبة. وأصيب الهولندي فان دايك في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخل من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك إنه سيسعى للعودة بأسرع وقت ممكن بعد التعافي من العملية الجراحية. وأضاف :"الآن أكثف تركيزي على التعافي، وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأسرع وقت ممكن". وتابع: "رغم خيبة الأمل الواضحة، أنا مقتنع تماماً بأن الفرص تكمن في الصعوبات، وسأحاول أن أعود أفضل وأكثر لياقة وقوة من أي وقت مضى".

من جانب آخر قال جيمي كاراجر مدافع ليفربول الأسبق إن غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن صفوف بطل انجلترا يفتح باب الصراع على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على مصراعيه وطالب فريقه السابق بضرورة التعاقد مع مدافع جديد بديلاً للاعب الهولندي المصاب.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان دايك. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه".

وأضاف اللاعب السابق بالقول: "مع بداية الموسم الحالي كنت أشعر أن ليفربول ما يزال الفريق الأقوى لكن مع غياب فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة"، موضحاً أن على فريق الريدز دخول سوق الانتقالات في يناير والسبب ليس فقط إصابة فان دايك. فالفريق يعاني ضعفاً في هذه المنطقة على أي حال بعد أن فقد ديان لوفرين في بداية الموسم.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، آ ف ب)