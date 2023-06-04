فيديو للبحرية الأمريكية يُوثق مناورة خطيرة لمدمرة صينية

نشرت البحرية الأمريكية تسجيلًا مصورًا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأمريكية بأنها "غير آمنة".

وقال الجيش الأمريكي إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبورًا "روتينيًا" للمضيق يوم السبت (الثالث من حزيران/يونيو 2023) عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترًا.

وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأمريكية أمس الأحد (الرابع من حزيران/يونيو 2023)، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأمريكية التي تعمل بالصواريخ الموجهة، ما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأمريكية مسارها.

وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنجليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي تحذر من "محاولات تقييد حرية الملاحة" لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحًا بسبب الرياح.

ولم تعلق الصين بشكل مباشر على الانتقادات الأمريكية للواقعة، ولم ترد وزارة خارجيتها على الفور على طلب للتعليق اليوم الإثنين. وكان الجيش الصيني قد اتهم الولايات المتحدة وكندا يوم السبت "بإثارة المخاطر عمدًا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارًا مشتركًا نادرًا عبر مضيق تايوان.



ووصفت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأحد تصرفات الصين مع السفينتين الأمريكية والكندية بأنها "استفزازية" وقالت إن الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول الحرة والديمقراطية. وأضافت في بيان أن "أي إجراءات تهدف لزيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة.

وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال أيام. فقد قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية" يوم 26 أيار/مايو بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

م.ع.ح/ح.ز (رويترز)