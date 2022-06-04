فيديو " ديناميت" لفريق "بي تي إس" يحقق أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على يوتيوب
نجاح هائل حققه أول فيديو باللغة الإنجليزية لفريق "بي تي إس" الغنائي الكوري الجنوبي، فبهذه الأغنية احتلت الفرقة المركز الأول في قائمة بلبورد لأفضل 100 أغنية لفئة الأغاني الفردية عام 2020 .
أغنية " ديناميت " هي أول أغنية تؤيدها الفرقة باللغة الإنجليزية من نوع الديسكو -بوب
حقق مقطع فيديو "ديناميت" لفريق " بي تي إس" الغنائي الكوري الجنوبي، المؤلف من سبعة أفراد، أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على منصة "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك ثاني أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة للفرقة، بحسب إدارة شركة الفرقة "بيغ هيت ميوزيك".
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة القول إن الفيديو الموسيقي الذي تم طرحه في آب/أغسطس من عام 2020، تجاوز عتبة الـ 1.6 مليار مشاهدة تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).
يشار إلى أن أغنية " ديناميت "، هي أول أغنية تؤيدها الفرقة باللغة الإنجليزية من نوع الديسكو - بوب، عن الفرحة والثقة.
وبهذه الأغنية احتلت الفرقة المركز الأول في قائمة بلبورد لأفضل 100 أغنية لفئة الأغاني الفردية عام 2020 وحصلت على ترشيحها لجائزة غرامي.
وعلاوة على أغنية " ديناميت"، حقق 39 مقطع فيديو موسيقي لفرقة "بي تي إس" أكثر من 100 مليون مشاهدة.
ع.ح./ (د ب أ)
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
فريدي ميركري
ظهر في البداية بوجه حليق وبجديلة ذيل الحصان، ولكنه ومنذ مطلع ثمانينات القرن العشرين غير شكله بشكل جذري، فقصّر شعر رأسه، وأطلق شاربا أنيقا شبيها بالذي حمله النجم الراحل كلارك غيبل. ولم يفارقه الشارب Zلا قبل فترة قصيرة من رحيله الأبدي.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
جيمي هندركس
في سبعينات القرن العشرين كانت الموضة إطلاق الشعر في كل موضع بالوجه والجسد، وهو حال المغني الأسطوري جيمي هندركس (1942-1970)، الذي كان يطلق لحية كثة أحيانا، ليستبدلها بشارب رفيع ولكن الغيتار لم يفارقه قط. مات وشاربه عليه في الثامنة والعشرين من العمر بجرعة أقراص مخدرة مع كمية هائلة من الكحول.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
فرانك زابا
غرابة أغنياته تناغمت مع غرابة مظهره. زابا أطلق شعر رأسه الأسود الكثيف، ولحية قصيرة وشاربا كثا ليغمر الشعر وجهه الناحل. في عام 1991 أعلن خططه للترشح للرئاسة الأمريكية، لكن سرطان البروستات أحبط خططه ففارق الحياة عام 1993 وهو في الثالثة والخمسين من العمر.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليمي كليمستير
قائد فريق "موتورهيد" بقي أمينا لشاربه المتصل بلحيته والذي بات رمزا لراكبي الدراجات النارية. تمسك ليمي به حتى وفاته في كانون الثاني/ ديسمبر 2015. كما احتفظ بشعر جميل، لكن قبعته الأمريكية الجلدية كانت تخفيه دائما.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
برنس
أطلق برنس (1958- 2016) موضة الشعر القصير والشارب الرقيق وظل اللحية الخفيف تحت الشفة السفلى لتصبح موضة بين فناني ثمانينات القرن العشرين. لكنه غيّر شكله قبل وفاته، فظهر في صوره الأخيرة قصير الشعر حليق الوجه.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
لي هازلوود
في هذه الصورة من نهاية سبعينات القرن العشرين، يظهر شاربه متحفظا، ولكن في أوقات أخرى كان الشارب يتدلى بكثافة فوق شفتي مغني الكونتري الشهير هازلوود (1929-2007).
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليونيل رتشي
احتفظ ليونيل رتشي بشوارب ثمانينات القرن العشرين بإصرار، وفي أشهر أغانيه "هلو" كان صوته الرقيق يمثل تناقضا صارخا مع صورة وجهه الخشن بشاربه المميز. حازت شواربه شهرة عالمية، ولم يفارقها قط حتى اليوم.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ديتر ماير
فرقة الموسيقى الكهربائية السويسرية "يلو" ضمّت رجلين، وكلاهما ما زالا يحتفظان بالشوارب. الشاربان من طراز عشرينات القرن الماضي. وامتاز شارب ديتر ماير بدقته كأنه مرسوم فوق الشفة العليا.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
جيس هيوز" ذا ديفل"
في نوفمبر 2015 أحيى جيسي هيوز صاحب هذا الشارب مناسبة حزينة ضمن فريق الميتال الذي يعمل فيه. فبينما كان فريق الروك الأمريكي "ايغلز او ديث ميتال" يحيي حفله في نادٍ باريسي، تعرض النادي لهجوم إرهابي أسفر عن مصرع 90 شخصا.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
انتوني كيديس
نساء لا عدّ لهن أحببن آنتوني كيديس، مغني فريق "ريد هوت تشيلي بيبرز"، البالغ من العمر 54 عاما. ويقال إنّ كل من عشقنه مرغن شفاههن بشاربه الذي بقي متدليا فوق شفته العليا. حاليا يقوم الفريق برحلة فنية لتسجيل ألبوم جديد.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليزلي ماندوكي
ربما رافقت الشوارب الموسيقار والمنتج الألماني طيلة حياته. ماندوكي، البالغ من العمر 63 عاما، اشتهر في نهاية سبعينات القرن الماضي ضمن فريق "جنكيزخان". وعمل لاحقا مع فيل كولنز وليونيل رتشي.
أجمل الشوارب في عالم موسيقى البوب
ليدي غاغا
المغنية الأسطورية غريبة الأطوار ليدي غاغا، تتحدى موهبتها أحيانا بنزعاتها الغرائبية. وقد ألصقت هنا هذا الشارب الأسود هندي الطراز على وجهها الأسيل خلال زيارتها لنادي "بيرغين" أحد أرقى الأندية في برلين.