 فيديو حي التضامن.. مؤشر على جرائم ممنهجة ضد الإنسانية لنظام الأسد | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

فيديو حي التضامن.. مؤشر على جرائم ممنهجة ضد الإنسانية لنظام الأسد

الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل وفيه مسلحون تابعون للنظام في سوريا وهم يطلقون النار على ضحايا مدنيين، كشف عن مجزرة حي التضامن في دمشق، وأثار ردود أفعال واسعة، لكن تم كشف الجناة؟ وكيف يمكن تقديمهم إلى العدالة؟

مذبحة حي التضامن ـ ممارسة لعبة القتل القاسية

مذبحة حي التضامن ـ ممارسة لعبة القتل القاسية

مثل مئات الأسر السورية شاهدت عائلة صيام فيديو مدته 6 دقائق على أمل معرفة مصير ابنها، الذي غادر يوم 14 نيسان/ أبريل 2013 المنزل في دمشق. وسيم صيام كان في طريقه لنقل طحين بتكليف من الدولة في منطقة التضامن في العاصمة السورية، لكن الشاب البالغ من العمر 34 عاما لم يعد منذ حينها.

الأسرة التي تعيش الآن في ألمانيا، كانت تأمل منذ تسعة أعوام في بقاء ابنها على قيد الحياة وأنه ربما قد اعتقل عند نقطة تفتيش ونقل إلى سجن للنظام، لكن الفيديو كشف عن حقيقة أخرى حول مصير الشاب.

مختارات

سلطت صحف أوروبية وألمانية بارزة الضوء على حكم محكمة كوبلنتس الألمانية بسجن ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، في أول محاكمة من نوعها في العالم.

في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية" وحظيت بمتابعة الكثير من السوريين المقيمين خارج البلاد، قضت محكمة ألمانية بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة. وزير العدل الألماني وصف الحكم بـ "العمل الريادي".

في الفيديو يظهر شاب بقميص أبيض وبنطلون جينز معصوب العينين يقاد من قبل شخص مسلح إلى حفرة في زقاق. تقول شقيقته تسنيم صيام: "فقط أبي عرفه منذ البداية". وتضيف "بدا شقيقي مختلفا، بدا وكأنه قد ضرب، وربما كان الخوف باديا عليه". لكن الوالد تعرف على ابنه فعلا. أطلِق عليه النار بعد أن قفز إلى الحفرة تقول تسنيم صيام: "الأمر أشبه بالحلم، كيف يمكنني قبول أن هذا الشخص القتيل في الفيديو شقيقي؟".

ممارسة لعبة قاسية مع الضحايا

في نهاية أبريل / نيسان الماضي نشر فيديو مجزرة حي التضامن على مواقع التواصل. تاريخ تصوير الفيديو هو يوم 16 نيسان/ أبريل 2013. يومان فقط على اختفاء نسيم صيام. ما يظهر في الفيديو يصعب تحمله. قتل مسلحان بملابس عسكرية 41 مدنيا بنفس الأسلوب. أحدهما يأخذ مدنيا معصوب العينين من شاحنة بيضاء ويطلب منه أن يقفز في الحفرة ثم يطلق عليه النار، تتراكم الجثث فوق بعضها في حفرة ثم يصب عليها الكيروسين وتحرق.

عمر صيام وسهام صيام والدا الضحية نسيم صيام (11/5/2022)

والدا الضحية نسيم صيام

خلال 11 عاما من الحرب في سوريا ارتكبت فظائع لا حصر لها من قبل جميع الأطراف المتحاربة. لكن فيديو مذبحة حي التضامن مختلفة لأنها وقعت في منطقة تحت سيطرة الحكومة السورية وبدا فيه المسلحون وهم يستمتعون "بعملهم". يقتلون في وضح النهار بشكل روتيني، وليسوا في عجلة من أمرهم. يلعبون لعبة قاسية مع ضحاياهم، يزعمون أن هذا الشارع مهدد بالقناصين لذلك يجري الشخص المعصوب العينين ويسقط في الحفرة ويطلق عليه النار.

التعرف على الجناة

أوغور أونغور، باحث في المعهد الهولندي لأبحاث الإبادة الجماعية (NIOD) ، وهو من أوائل من حصلوا على نسخة من الفيديو في عام 2019. اكتشف مع زميلته أنصار شحود أن الجناة في الفيديو عملوا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. نجيب الحلبي العضو في ميليشيا مقربة من النظام والذي توفي. الرجل الآخر في الفيديو أمجد يوسف، من قوات الأمن السورية، ويمكن التعرف عليه بوضوح من خلال قبعته الكبيرة. وهو لا يزال ضابطا في جهاز المخابرات العسكرية. لكن مواقع عربية ذكرت أن الضابط في الاستخبارات السورية أمجد يوسف قد تم التحفظ عليه من قبل السلطات في سوريا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

عملية قتل ممنهجة وروتينية في مجزرة حي التضامن

مقطع من الفيديو يظهر جلب الضحايا من السيارة إلى الحفرة

يقول أونغور لـDW  : "العامان الماضيان كانا بمثابة الجحيم لنا". يضيف "تخيل أنك تشاهد مذبحة مروعة مرارا وتكرارا ولا أحد يعرف عنها. إنه ليس بالبحث العادي". هدف الأكاديميان أوغور أونغور و زميلته أنصار شحود تعقب الجناة والقيام بما نجح فيه قلائل فقط في خلال الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. الفيديو أثبت أن الدولة السورية مسؤولة بشكل مباشر عن بعض أسوأ الفظائع في الحرب.

اعتراف: "قتلتُ كثيرين"

لهذا الغرض تحول الباحثان إلى محققين. شحود أصبحت "آنا ش" فتاة علوية من مدينة حمص ومن المؤيدين لنظام الرئيس السوري. صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت أن "آنا ش" تواصلت وتبادلت الأفكار مع مئات المسؤولين السوريين في نظام الأسد على مدى عامين وكسبت ثقتهم مع مرور الوقت. في مارس / آذار 2021 تواصلت مع أمجد يوسف الذي ظهر في الفيديو مرتديا قبعة الصيادين. آنا وأمجد أصبحا أصدقاء وتحدثا كثيرا خلال الهاتف، بينما كان زميلها أونغور يستمع إلى الحوار.

أمجد يوسف كان يشعر بالوحدة ويشكو من شدة الضغوط التي يعاني منها، آنا كانت تستمع إليه. ويوما ما قال "لقد قلت الكثيرين". المحققان حققا هدفهما بالوصول إلى أحد الجناة، وآنا ش. اختفت مباشرة.

أرسل شحود وأونغور سجلاتهما إلى القضاء الهولندي والألماني. كما نشر الباحثان النتائج التي توصلا إليها في مقال مطول في مجلة New Lines  الأمريكية،. يقول أونغور: "لا يمكننا أن نقول فقط: نحن أكاديميان، نجري هذا البحث، ثم نتركه ينفجر مثل قنبلة على وسائل التواصل الاجتماعي من ثم نتراجع"، بل "علينا أن نتحمل المسؤولية عن ذلك".

أدلة على جريمة ضد الإنسانية

للفيديو قيمة فريدة بالنسبة للمحققين في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، لأن الفيديو يظهر الجناة والضحايا معا. كما يظهر أن هذه المجزرة لم تحدث فجأة، فالحفرة كانت معدة، والروتين الذي يبدو على الجناة في جريمتهم، ومحاولة إخفاء هويات الضحايا، والتوثيق. يقول ألكسندر شفارتز، الخبير في القانون الجنائي الدولي في منظمة العفو الدولية، إن هذه مؤشرات على ارتكاب الجرائم بشكل ممنهج. ويضيف: "الهجوم الممنهج على السكان المدنيين، كما يتضح من الفيديو، هو شرط أساسي لتصنيف جريمة على أنها جريمة ضد الإنسانية".

آنا ش شخصية وهمية اختلقتها الباحثة في المعهد الهولندي لأبحاث الإبادة الجماعية (NIOD) أنصار شحود

آنا ش. شخصية وهمية اختلقتها الباحثة في المعهد الهولندي لأبحاث الإبادة الجماعية (NIOD) أنصار شحود لايقاع بالجناة

مازال الأمر غير محسوم متى وأين وكيف يمكن تقديم الجناة إلى العدالة. لكن قضية الضابط في الأمن السوري أنور رسلان  الذي كان قد قدم إلى ألمانيا لاجئا وأدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقدم للعدالة في مدينة كوبلنز غرب ألمانيا في وقت سابق من هذا العام، تؤكد أن ملاحقة هؤلاء الجناة ممكن. لكن بالنسبة لفريتز شترايف، كبير المستشارين القانونيين لمنظمة Mnemonic ، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الفيديو له تأثير سياسي أيضا، كيف ستحول هذه الفظائع عن التطبيع مع نظام الأسد. يؤكد أونغور بالقول: "لا يتعلق الأمر فقط بأمجد يوسف، بل يتعلق بالنظام الذي ابتكره أشخاص مثل يوسف".

هل يمكن تقديم الجناة للعدالة؟

أمجد يوسف المسؤول عن مقتل العشرات في حي التضامن

أمجد يوسف المسؤول عن مقتل العشرات في حي التضامن

كل من شفارتز وشترايف يعملان مع أناس فقدوا أقاربهم في سوريا. ولعل المحاكمات مثل تلك التي جرت في كوبلنز سيكون لها  وقع مفيد على أسر الضحايا . لكن تسنيم، شقيقة الضحية وسيم، ليست مستعدة بعد. تقول :"أعلم أنه يجب أن تكون متفائلًا في الحياة، لكننا فقدنا كل أمل. نحن نعيش، ولكن فقط لأننا يجب أن نفعل ذلك."

مع ذلك رغبت تسنيم بالحديث إلى DW، "أريد أن يعلم البعض لماذا يحتاج البعض لشهور أو سنين لبلوغ ألمانيا. ولماذا نحتاج وقتا طويلا لتدبير أمورنا هنا. لقد كانت الحياة هناك فظيعة ولا يكن تخيلها بالنسبة لشخص عادي".

لويزا فون رختهوفن/ ع.خ

  • Syrien Aleppo | Brand nach Angriff auf Tanklager

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    أوكرانيا والدرس السوري

    في الذكرى 11 لحركة الاحتجاجات في سوريا، تشهد العديد من المدن الأوكرانية قصفاً مكثفاً من قبل القوات الروسية ما يعيد للأذهان ما حدث في غروزني الشيشانية وحلب السورية. مدينتان حولهما القصف الروسي في 1999 و2016 إلى رماد. ويعيد ما يحدث في أوكرانيا إلى الذاكرة أيضاً تصريحات وزير الدفاع الروسي: "اختبرنا أكثر من 320 نوعاً من مختلف الأسلحة في سوريا" ما يجعل غزو أوكرانيا تطبيقا لما جربه الجيش الروسي هناك.

  • Syrien Idlib | Demonstration gegen Baschar al-Assad

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    جذور الاحتجاجات وطريقة تعامل نظام الأسد

    اندلعت شرارة الاحتجاجات في مارس/آذار عام 2011 على خلفية انتفاضات شعبية في عدة دول عربية لكن النظام السوري ومنذ اللحظة الأولى رفع لافتة كبيرة أمام العالم بأن ما يحدث هو مؤامرة خارجية يقف خلفها مثيرو الفتن والطائفية بهدف تدمير الدولة. لافتة كانت تحمل في طياتها الطريقة التي سيتعامل بها النظام على مدى سنوات مقبلة مع تلك الانتفاضة الشعبية.

  • Syrien Aleppo | Zerstörte Gebäude

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    مع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، لتتحول الاحتجاجات إلى نزاع مسلح شديد الدموية، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه ما أدى لدمار شامل حل بالبلاد ودماء سالت على الأرض ورعب لم يأمن منه بشر ولا حجر ولا شجر.

  • Syrien Libanon Proteste

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    البداية من درعا

    قامت مجموعة من تلاميذ المدارس في بلدة درعا السورية جنوب دمشق، برسم رسائل معارضة للأسد على جدار محلي. وبعد ذلك بوقت قصير، ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم وتعرضوا للضرب والتعذيب حسبما ورد. في 15 مارس/ آذار وجه ناشطون الدعوة إلى "يوم غضب سوري". وفي يوم الجمعة 18 مارس/ آذار، وطوال الأسبوع التالي، كانت درعا وقراها مسرحًا لمظاهرات حاشدة واشتباكات مع الأمن، أوقعت خلال الأسبوع 100-150 قتيل حسب المعارضة.

  • Syrien - Kämpfe in Aleppo

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    رد شديد الوحشية

    مع خروج السوريين إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بمزيد من الحريات، كان رد نظام الأسد وقواته الأمنية سريعًا ووحشيًا - ليعاد تطبيق قواعد اللعبة في سحق المعارضة التي أرساها النظام الحاكم على مدى عقود. لكن عمليات القتل عام 2011 أثارت المزيد من الغضب ضد الأسد بدلاً من قمعه، وما بدأ كاحتجاجات سلمية تطورت إلى حركة معارضة مسلحة، مع تصاعد عنف النظام.

  • Syrien | Russische Tu-22M3 Bomber greifen Ziele des IS an

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    التدخل الروسي يقلب الموازين

    مع دخول الصراع السوري عامه الخامس بدأ الضغط يزداد بشكل كبير على نظام الأسد حتى أن البعض اعتقد أن سقوطه أصبح قريباً. كانت التنظيمات المسلحة المعارضة تكتسب قوة على الأرض كما كان تنظيم "الدولة الإسلامية" في تصاعد. لكن الأسد هرع إلى حليفه الروسي طالباً العون، لتتدخل المقاتلات الروسية في خريف 2015 وتحيل المشهد في سوريا إلى جحيم ليبدأ النظام في استعادة السيطرة على رقعة واسعة من الأراضي في منتصف 2018.

  • Syrien Zerstörung in Daraa

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    مشاهد متكررة .. والفاعل واحد

    يستحضر الهجوم الروسي على أوكرانيا والدمار الهائل الذي ألحقه بالمدن الأوكرانية صور ما جرى في سوريا والشيشان، وفي الخلفية عشرات الاتهامات "المتكررة" بارتكاب الجيش الروسي لجرائم حرب واستخدام أسلحة محظورة، وهي اتهامات وجهتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لروسيا في كل من سوريا وأوكرانيا.

  • Syrien Weißhelme in Aleppo

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    المدنيون.. ضحايا العمليات الروسية في كل مكان

    تنفي روسيا دائماً استهداف المدنيين. تكرر النفي في أفغانستان والشيشان وسوريا والآن في أوكرانيا. لكن الواقع يقول إن سلاح الجو الروسي تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين السوريين، إلى جانب ما قام به الجيش السوري وخصوصاً استهداف المناطق المدنية ببراميل المتفجرات. واليوم يتعرض المدنيون في أوكرانيا للقصف الروسي، لتدخل المستشفيات والمدارس وغيرها على خط النار كما حدث في سوريا من قبل.

  • Libanon Flüchtlingszentrum al-Hilal bei Baalbek | Winter & Schnee, Geflüchtete

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    ضحايا بالملايين

    وفق منظمات أممية وأهلية، أودى النزاع السوري بحياة ما يقرب من 500 ألف شخص ودفع 6.6 ملايين آخرين إلى المنفى، وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سبعين ألف شخص في عام 2014 وحده. وتحفل قطاعات واسعة من الأراضي السورية بآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة التي تمثل تهديداًَ يومياً مباشراً على أرواح من تبقي من السوريين داخل البلاد.

  • Schweiz Geir Otto Pedersen bei Syriengesprächen in Genf

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    مفاوضات..مفاوضات.. بلا فائدة

    في بيان أصدره المبعوث الأممي لسوريا بمناسبة مرور 11 عامًا على انطلاق الاحتجاجات السورية، شدد (غير بيدرسون) على ضرورة الوصول لحل سياسي ينهي معاناة السوريين للخروج من مأزق يمتد نحو 11 عاماً. لكن المنصب الذي تعاقب عليه كثيرون لم يتمكن أي من شاغليه من الوصول لحل يخفف حتى من آلام الشعب السوري، فيما رسخ نظام الأسد القسوة والسلاح كمبادئ أساسية للتعامل مع الأمر.

  • Syrien Ein Schatten fällt auf die Fahne mit dem Portait von Präsident Bashar Assad

    11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

    هل انتصر الأسد؟ وعلى من؟

    يرى رئيس النظام السوري أنه في النهاية انتصر في معاركه. صحيح أنه نجح في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس يسيطر على مساحة واسعة من أراضي البلاد وقضى على المعارضة المسلحة وعلى جزء كبير من الجماعات الجهادية. لكن على الجانب الآخر، دُمرت البلاد بشكل شبه كامل وقتل عشرات الآلاف وفر الملايين من البلاد وارتكبت مذابح وانتهاكات ربما لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في العصر الحديث نفذها حاكم ضد شعبه.