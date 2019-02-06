 فيتنام ترحّل ″كيم المزيف″ مع اقتراب وصول كيم جونغ أون الحقيقي | عالم المنوعات | DW | 25.02.2019

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منوعات

فيتنام ترحّل "كيم المزيف" مع اقتراب وصول كيم جونغ أون الحقيقي

قبل ساعات من وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال كوميدي يقلد كيم جونغ إن السلطات الفيتنامية قررت ترحيله من هناك. الممثل الأسترالي أكد أن السخرية سلاح قوي ضد أي ديكتاتورية.

Vietnam Doppelgänger Kim Jong-un und Trump (AFP/M. Vatsyayana)

قال ممثل كوميدي أسترالي يقلد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الاثنين (25 فبراير/ شباط 2019) إن السلطات الفيتنامية قررت ترحيله قبل نحو 24 ساعة من وصول الزعيم الكوري الشمالي لحضور قمة تعقد هناك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل شبيه كيم، واسمه هاوارد إكس، للعاصمة الفيتنامية هانوي يوم الجمعة برفقة شريكه الشبيه بترامب، ما اجتذب المارة ووسائل الإعلام. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان الحقيقيان قمة في هانوي يومي الأربعاء والخميس، وهي قمتهما الثانية بشأن نزع السلاح النووي.

مختارات

كان الرئيس الأميركي ترامب موضع السخرية في مسيرات الكرنفال السنوية اليوم غرب ألمانيا، فجسدّه المحتفلون مرة كفيل هائم ومرة كتلميذ لا يجلس معه سوى الرئيس الروسي بوتين. (27.02.2017)

بعد اجتماع مطول مع مبعوث كوريا الشمالية لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة جديدة نهاية شباط/ فبراير في مكان لم يعلن بعد. (18.01.2019)

وقال هاوارد للصحفيين قبل أن يتوجه إلى مطار هانوي لمغادرة البلاد: "الكوريون الشماليون لا يتمتعون بحس الفكاهة... السخرية سلاح قوي ضد أي ديكتاتورية".

وزار هاوارد سنغافورة في يونيو/ حزيران قبل أول قمة بين كيم وترامب، حيث قدم فقرات ساخرة، وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة. كما ظهر أثناء الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، حيث رقص أمام فريق تشجيع كوري شمالي قبل أن يقتاده أفراد الأمن خارج المكان.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الخارجية الفيتنامية للتعليق، فيما قال هاوارد في وقت سابق إن السلطات استجوبته وحذرته من إثارة أي قلاقل. وشددت فيتنام من الإجراءات الأمنية في العاصمة قبل القمة.

وأشار هاوارد إلى أن السلطات سمحت لشريكه شبيه ترامب، الذي يدعى راسل وايت، بالبقاء في البلاد ولكنها منعته من أي ظهور علني آخر. وتعانق الشبيهان وتبادلا القبلات أمام الكاميرات الاثنين قبل رحيل هاوارد الذي قال: "رجاءً لا تثيروا حرباً عالمية ثالثة... إنهم خائفون من رجلين يشبهان النسخة الحقيقية".

ر.م/ ي.أ ( رويترز)

  • Donald Trump caricatures (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    حائط مكسيكي لترامب

    رداً على مشروع ترامب لبناء جدار يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة دعا رسام الكاريكاتير المكسيكي آرتورو كيمكس بإقامة معرض للرسومات الكاريكاترية في متحف مدينة مكسيكو. وحصل رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية لرسامي الصور الكاريكاتيرية على رسومات من مئات الفنانين الذين أرادوا المشاركة في هذا المعرض. ويعلق كيمكس قائلا إن "طبيعية الشخصية الهزلية التلقائية" لترامب سهلت عمل رسامي الكاريكاتير.

  • Exhibition 'Trump: A Wall of Caricatures' in Mexico City (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    معرض متنقل

    المعرض الذي يحمل اسم "ترامب: حائط كاريكاتوري" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتألف المعرض من رسومات تعكس وجهة نظر المكسيكين وكيفية رؤيتهم لمستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، كما ساهم في المعرض أيضاً رسامون أوروبيون، وأشار كثير من الفنانين في أعمالهم إلى الحقبة النازية. سيستمر المعرض حتى نهاية عام 2016، ثم ينتقل إلى مدن أخرى بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Cartoon of Donald Trump in the German daily FAZ (picture-alliance/dpa/Frankfurter Allgemeine Magazin)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    نظرة ترامب للمرأة

    يشبه مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد نظرة ترامب السياسية إلى المرأة "بنظرة تاجر الأحصنة إلى الخيول". ويقول: "الشخصية المرسومة باللون الداكن والتي تقف في وسط الصورة تمثل السيدة فراوكه بيتري زعيمة الحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا" والغريب أن السيدة بيتري اعتبرت هذه الصورة في غاية الطرافة، لا بل وكانت أسعد حالاً عندما فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

  • Donald Trump cartoon (Twitter/@Knightcartoons )

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    شعر الرئيس المنتخب

    أمسى شعر ترامب مصدر سخرية غني، فمنذ أشهر ظهر فيديو عن " باروكات شعر ترامب السرية"، والذي أطلقته محطة تلفزيون نرويجية، وأنهت الفيديو بتوضيح أن هذا ليس سوى "حقل نرويجي من القش الأصفر". أما رسام الكاريكاتير مارك نايت، فقد أوحى له شعر ترامب بفكرة كاريكاتير ولعب بالكلمات، فقد وجد شعر ترامب مناسباً لتغطية قمرة طائرة الرئاسة الأمريكية، وأطلق عليها "هير فورس" بدلاً من "إيرفورس".

  • Trump cartoon by Nigerian artist (DW/Abdulkareem Baba Aminu)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    وجهة نظر إفريقية

    يقول رسام الكاريكاتير النيجيري السيد عبد الكريم بابا أمينو- وهو من أشهر رسامي الكاريكاتير والصحفيين والناقدين في بلده: "نظراً إلى الكراهية الشديدة التي يَكِنها دونالد ترامب للسود في أمريكا فإننا سنُغادر أمريكا، عندئذٍ سيكون باستطاعة ترامب أن يفعل ما يحلو وما يطيب له في البلاد.

  • Cartoon after Donald Trump's election (Twitter/@ygreck )

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    تمثال الحرية "يطلب اللجوء"

    يبدو تمثال الحرية وقد تملكه الذعر ويبحث عن "ملجأ"، فهو يقرع باب الجارة كندا طلباً للجوء والأمان. الفنان إيجريك لجأ لهذا الرمز الأمريكي في العديد من الرسومات المناوئة لترامب. يمكن الاطلاع على بقية أعماله من خلال حسابه على تويتر @ygreck.

  • Donald Trump cartoon (Twitter/@lectrr )

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    أي شخص يمكن أن يصبح رئيسًاً

    رسم الفنان البلجيكي ليكتر @lectr الكثير من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بترامب، وتظهر هذه اللوحة الكاريكاتيرية كيف تغيرت الفكرة التي تقول إن "بإمكان أي مواطن أمريكي أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية" من مصدر فرح لتصبح مصدراً لليأس.

  • Donald Trump graffiti in Barcelona (Getty Images/AFP/J. Lago)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    صدمة إسبانية

    تعود هذه الصورة المرسومة على حائط في برشلونه والتي تمثل ترامب واللعاب يسيل من فمه إلى صيف عام 2016. إسبانيا أيضاً أصابتها الصدمة من الفوز غير المتوقع لمرشح الحزب الجمهوري ترامب بمنصب الرئاسة. وعلقت صحيفة البايس على فوزه قائلة: "إن الصعود المذهل لرجل الأعمال النيويوركي ووصوله إلى منصب الرئاسة أصاب نصف سكان المعمورة بالذهول".

  • Donald Trump as poop in New York (picture-alliance/abaca/Van Tine Dennis)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    انتقادات قبل الترشح

    كومة من المخلفات البشرية يُحيطُ بها الذباب من جميع الجوانب، تلك هي كانت رؤية رسام الكاريكاتير هنكسي لمرشح الرئاسة دونالد ترامب قبيل تزكيته من قبل الحزب الجمهوري. رُسِمت هذه اللوحة في شهر أغسطس/ آب 2015 على جدار يقع في شارع مشهور بالتسوق على الجهة الشرقية من مدينة نيويورك.

  • Cartoon on Donald Trump and the Muslims (Gado)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    وعود ترامب

    يعتبر الرسام الكيني غادو واحداً من أشهر رسامي الكاريكاتير في إفريقيا، وقد حصلت DW على بعض صوره الكاريكاتيرية المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتتضمن وعداً قطعه ترامب على نفسه وعلى الناخبين مفاده: "أتعهد بالمحافظة على إرث الديانة المسيحية"، بالمقابل يظهر ترامب وهو يقوم بصلب أحد المسلمين مستخدماً الصليب كرمز للديانة المسيحية.

    الكاتب: سيلكه فونش (غ.د)


مختارات

ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

السخرية هي سلاح رسامي الكاريكاتير المسلط على الجميع. في جولتنا المصورة نعرفكم على ردود فعل بعض رسامي الكاريكاتير في شتى أنحاء العالم على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. (18.11.2016)  

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