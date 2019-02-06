فيتنام ترحّل "كيم المزيف" مع اقتراب وصول كيم جونغ أون الحقيقي

قال ممثل كوميدي أسترالي يقلد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الاثنين (25 فبراير/ شباط 2019) إن السلطات الفيتنامية قررت ترحيله قبل نحو 24 ساعة من وصول الزعيم الكوري الشمالي لحضور قمة تعقد هناك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل شبيه كيم، واسمه هاوارد إكس، للعاصمة الفيتنامية هانوي يوم الجمعة برفقة شريكه الشبيه بترامب، ما اجتذب المارة ووسائل الإعلام. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان الحقيقيان قمة في هانوي يومي الأربعاء والخميس، وهي قمتهما الثانية بشأن نزع السلاح النووي.

وقال هاوارد للصحفيين قبل أن يتوجه إلى مطار هانوي لمغادرة البلاد: "الكوريون الشماليون لا يتمتعون بحس الفكاهة... السخرية سلاح قوي ضد أي ديكتاتورية".

وزار هاوارد سنغافورة في يونيو/ حزيران قبل أول قمة بين كيم وترامب، حيث قدم فقرات ساخرة، وقال إن السلطات هناك اعتقلته لفترة وجيزة. كما ظهر أثناء الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، حيث رقص أمام فريق تشجيع كوري شمالي قبل أن يقتاده أفراد الأمن خارج المكان.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الخارجية الفيتنامية للتعليق، فيما قال هاوارد في وقت سابق إن السلطات استجوبته وحذرته من إثارة أي قلاقل. وشددت فيتنام من الإجراءات الأمنية في العاصمة قبل القمة.

وأشار هاوارد إلى أن السلطات سمحت لشريكه شبيه ترامب، الذي يدعى راسل وايت، بالبقاء في البلاد ولكنها منعته من أي ظهور علني آخر. وتعانق الشبيهان وتبادلا القبلات أمام الكاميرات الاثنين قبل رحيل هاوارد الذي قال: "رجاءً لا تثيروا حرباً عالمية ثالثة... إنهم خائفون من رجلين يشبهان النسخة الحقيقية".

ر.م/ ي.أ ( رويترز)