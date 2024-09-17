فون دير لاين تكشف عن أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة

بعد أسابيع من المعارك السياسية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن فريقها الجديد أمام البرلمان الأوروبي. وسيتكلف ستيفان سيجورنيه بحقيبة الصناعة السيادية في السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة.

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2024) أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن أسماء وحقائب المفوضين الجدد، بعد أسابيع من المعارك السياسية. أعلنت فون دير لاين تكليف وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، بحقيبة الصناعة السيادية في السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة.

وسيكون المفوض الجديد الذي تم ترشيحه في اللحظة الأخيرة بدلا من تييري بروتون المنتهية ولايته، مسؤولا عن انتعاش الصناعة الأوروبية، وهي أولوية رئيسية للسنوات المقبلة. كما عُين نائبا لرئيسة المفوضية.

وكان الأليزيه قد اقترح استبدال بروتون بسيجورنيه عقب استقالته من منصبه كمفوض أوروبي للسوق الداخلية. ويضم فريق فون دير لايين الجديد لولاية ثانية 11 امرأة، أي ما نسبته 40% من عدد أعضاء السلطة التنفيذية.

منصب جديد استحدثته رئيسة المفوضية الأوروبية

وحصلت بذلك وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا على حقيبة مهمة مخصصة للتحول البيئي "النظيف والعادل والتنافسي" في المفوضية الأوروبية الجديدة، بحسب فون دير لايين. وستكون الاشتراكية المقربة من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز البالغة 55 عاما كذلك نائبة للمفوضة الأوروبية.

وعينت الليتواني أندريوس كوبيليوس مفوضا أوروبيا لشؤون الدفاع والفضاء، وهو منصب جديد استحدثته رئيسة المفوضية الأوروبية في مواجهة التهديد الروسي والحرب فيأوكرانيا. وكلفت فون دير لايين الإيطالي رافاييل فيتو، وزير الشؤون الأوروبية في حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، نائبا لها، رغم انتقادات يسار ووسط الطيف السياسي الأوروبي.

ويتعين على السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة الحصول على موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي قبل توليها مهامها. وأعيد انتخاب فون دير لايين على رأس المفوضية في تموز/يوليو لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وقد وعدت بجعل الصناعة والدفاع وحتى السكن أولوياتها.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)