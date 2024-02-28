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سياسةروسيا الاتحادية

فون دير لاين: يتعين تسليح أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية

٢٨ فبراير ٢٠٢٤

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي على النظر في استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء إمدادات عسكرية لأوكرانيا.

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صورة من: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للمشرعين الأوروبيين اليوم الأربعاء (28 شباط/فبراير 2024) إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي" البدء في إجراء محادثات" بشأن شراء أسلحة من أجل أوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "حان وقت البدء في الحديث بشأن استخدام الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية المجمدة لشراء المعدات العسكرية بصورة مشتركة من أجل أوكرانيا".

وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل من حيث المبدأ على استخدام العائدات على الأصول الروسية المجمدة، وليس الأصول نفسها، لدعم أوكرانيا، من خلال إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب على سبيل المثال. ولكن  تنتظر الدول  طرح المفوضية لمقترح قانوني لكيفية تنفيذ هذا الأمر.

وقالت فون دير لاين: "لا يمكن أن تكون هناك دلالة أقوى ولا استخدام أفضل لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بأسرها مكاناً أكثر أمناً للعيش فيه". وأضافت أنه يتعين على أوروبا منع انتصار روسيا في أوكرانيا" سواء بدعم شركائنا أو لا".

ومع ذلك، لم تذكر اسم الولايات المتحدة، حيث يتناقص دعم الكونغرس للمساعدات العسكرية المستمرة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي عارض تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، مازالت تنتظر موافقة مجلس النواب عليها، يبدو أنه في طريقه ليصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة هذا العام.

وقالت فون دير لاين: "ليس لدينا سيطرة على الانتخابات أو القرارات في مناطق أخرى بالعالم". وأضافت: "سواء بدعم شركائنا أو بدونه، لا يمكن أن ندع روسيا تفوز".

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)

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