 فون دير لاين: نتحمل مسؤولية جعل أوروبا أقوى مما ورثناها! | أخبار | DW | 01.12.2019

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أخبار

فون دير لاين: نتحمل مسؤولية جعل أوروبا أقوى مما ورثناها!

مع توليها رئاسة المفوضية الأوروبية خلفا لكلود يونكر، أكدت أورزولا فون دير لاين تحمل مسؤولية تحقيق مزيد من القوة لأوروبا. وتأخرت اجراءات التسليم بعد رفض تعيين ثلاثة من المرشحين البارزين ضمن فريقها الجديد.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين (وسط) إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (يمين) ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (يسار).

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين (وسط) إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (يمين) ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (يسار).

تولّت القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي مهامها الأحد متأخرة شهرا كاملا عن الموعد المقرر سابقا، وتعهدت بتعزيز وحدة أوروبا واستعدادها لمواجهة التحديات الكبرى، بخاصة التغيّر المناخي.

مختارات

من المقرر أن يجتمع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وفنلندا والمفوضية الأوروبية بمدينة فيتوريوسا في مالطا اليوم من أجل التوصل إلى حل بشأن الوضع المتأزم للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط. (23.09.2019)

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين جعل أوروبا "محايدة كاربونيا" لصالح المناخ بحلول 2050 إلى جانب اتمام عملية التحول إلى الرقمنة، حسبما قالت لـ DW عقب نيل تشكيلتها القيادية ثقة البرلمان الأوروبي. (27.11.2019)

 وأقيم احتفال مقتضب بتولي الألمانية أورزولا فون دير لاين رسميا مهامها على رأس المفوضية الأوروبية شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي تولى بدوره  اليوم الأحد ( الأول من كانون الأول / ديسمبر 2019) مهامه رسميا. ويأتي تولي القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي مهامها في توقيت حرج للتكتل الذي يواجه صعوبات كبرى، لا سيما في ملفي بريكست والتوتر المتصاعد مع الصين والولايات المتحدة.

 وقالت فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في حضور رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن على مسؤولي الاتحاد الاضطلاع بمسؤولياتهم الكبرى بصفتهم مؤتمنين على معاهدات التكتل.

 وتابعت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية "إنها مسؤولية تجاه الشعب الأوروبي وتجاه الآباء والأمهات المؤسسين، وتجاه أطفالنا". وأضافت فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى المنصب، أن "من واجبنا أن نسلم الاتحاد أقوى مما تسلمناه،  قارة تعيش بسلام تصون الحقوق والحريات وسوق موحدة تقدّم فرصا اقتصادية غير مسبوقة".

 من جهتها أكدت لاغارد التي تولّت الشهر الماضي رئاسة البنك المركزي الأوروبي أن الاتحاد لم ينته من قضية أزمة الديون إلا مؤخرا وعليه أن يتطلّع إلى المستقبل. وقالت "تنتظرنا تحديات هائلة، لكني آمل أن نمر من عهد الإصلاحات هذا إلى عهد التجديد والأمل".

 وشكّلت فون دير لاين التي خلفت المخضرم جان كلود يونكر فريق عمل مؤلفا من 27 مفوضا تولوا الأحد مهامهم، وتطمح إلى جعل أوروبا قوة عالمية رائدة في مجال مراعاة البيئة. وقال ساسولي إن البرلمان الأوروبي سيعقد جلسة طارئة في 11 كانون الأول/ ديسمبر عشية قمة قادة دول الاتحاد، لتسلّم المقترحات الأولية للمفوضية في ملف التغير المناخي بعنوان "الاتفاق الأخضر الجديد".

 وستتوجّه فون دير لاين غداً الاثنين في أول زيارة لها بصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية إلى مدريد للمشاركة في اجتماع مؤتمر التغير المناخي "كوب 25" الذي وصفته بأنه "نقطة انطلاق" لمشاريعها الجديدة.

 وكان من المقرر أن تتولى فون دير لاين مهامها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لكن هذا الموعد أرجئ بعد رفض ثلاثة من مرشّحيها خلال عملية تثبيتهم في مناصبهم في ضربة غير مسبوقة لرئاسة المفوضية.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)

  • Belgien EU Kommission Ursula von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    أورزولا فون دير لاين - المناخ والتكنلوجيا وبريكست في أولويات المفوضية الجديدة

    ستكون أولويات أورزولا فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، التصدي للتقلبات المناخية والتحولات التكنولوجية وملف بريكست معتبرة أن بروكسل مستعدة لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق.

  • Margrethe Vestager, neue Executive Vize president EU Commission (DW/B. Riegert)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    مارغريته فيستاغر، سيدة الاقتصاد بامتياز

    الدنماركية مارغريته فيستاغر ستتولى منصب مفوضة شؤون المنافسة والتحول الرقمي، والمرأة البالغة من العمر 51 عاما تُعتبر من الوجوه البارزة في أعضاء المفوضية المنتهية ولايتها برئاسة جان كلود يونكر. وكانت فيستاغر تقود الحزب الاشتراكي الليبرالي في بلادها، وكانت وزيرة للاقتصاد والداخلية والقوة الرئيسية وراء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء السابقة هيله تورنينغ شميت.

  • Deutschland französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    سيلفي غولار من وزيرة دفاع فرنسا إلى مفوضة

    الفرنسية سيلفي غولار النائبة الأوروبية وقد رشحت لتكون مفوضة السوق الداخلية التي تشمل السياسة الصناعية والصناعة الدفاعية والفضائية. وسبق أن كانت معاونة مدير البنك المركزي الفرنسي، ووزيرة دفاع فرنسا في كابينة فيليب عام 2017. و قد استمعت الشرطة القضائية الفرنسية إلى أقوالها في قضية وظائف وهمية مفترضة.

  • Eu Kommisarin Vera Jourová (imago images/Agencia EFE)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    فيرا جوروفا قد تواجه مشكلات مع بولندا

    التشيكية فيرا جوروفا هي مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية المرشحة من قبل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وستكون في حال قبول ترشيحها مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون، ما قد يسبب لها مشكلات في بولندا خاصة بسبب إصلاحات النظام القضائي بها.

  • Belgien Europawhl in Brüssel - Frans Timmermans (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    الهولندي فرانس تيمارمانس

    فرانس تيمارمانس سيتولى منصب مفوض شؤون الحفاظ على البيئة وتحول المناخ، والهولندي البالغ من العمر 58 عاما يتحدث ست لغات وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأمام الرأي العام يُعتبر تيمارمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق مدافعا عن الالتزام بالحقوق والقانون في دول أوروبا الشرقية، إذ انتفض ضد إصلاح العدالة في بولندا والمجر.

  • Josep Borrell Fontelles (Imago Images)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    دبلوماسي محنك وصاحب الكلمات الواضحة

    الاشتراكي خوسيب بوريل البالغ من العمر 72 عاما سيتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، هذا ما قررته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورجل الاقتصاد هو منذ يونيو 2018 وزيرا للخارجية الإسبانية. وشغل قبلها منذ نهاية السبعينات عدة مناصب حكومية وكان بين 2004 و 2007 رئيسا للبرلمان الأوروبي.

  • Belgien Premierminister Charles Michel (AFP/G. van der Hasselt)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    شارل ميشال رجل القانون

    البرلمان الأوروبي انتخب البلجيكي شارل ميشال رئيسا جديدا له. ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشال لن يخوض المفاوضات للتوسط بين الأحزاب البلجيكية، بل سيعوض ابتداء من الأول ديسمبر البولندي دونالد توسك في رئاسة البرلمان الأوروبي لينصب اهتمامه على التوفيق بين الدول الأعضاء الـ 27 في القضايا الرئيسية مثل المالية والهجرة.

  • Belgien, Brüssel: Anhörung der EZB Präsidentin Christine Lagarde (Reuters/F. Lenoir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

    كريستين لاغارد

    تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي. ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي. وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة.


مختارات

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

لمسة أورزولا فون دير لاين بدت واضحة في ترشيحات الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية الذي شمل 13 امرأة لمنصب مفوضة. وقد اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التشكيلة بأنها "مفوضية ذات توجه عالمي" سترسخ دور أوروبا في العالم (11.09.2019)  

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