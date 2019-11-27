فون دير لاين: نتحمل مسؤولية جعل أوروبا أقوى مما ورثناها!

تولّت القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي مهامها الأحد متأخرة شهرا كاملا عن الموعد المقرر سابقا، وتعهدت بتعزيز وحدة أوروبا واستعدادها لمواجهة التحديات الكبرى، بخاصة التغيّر المناخي.

وأقيم احتفال مقتضب بتولي الألمانية أورزولا فون دير لاين رسميا مهامها على رأس المفوضية الأوروبية شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي تولى بدوره اليوم الأحد ( الأول من كانون الأول / ديسمبر 2019) مهامه رسميا. ويأتي تولي القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي مهامها في توقيت حرج للتكتل الذي يواجه صعوبات كبرى، لا سيما في ملفي بريكست والتوتر المتصاعد مع الصين والولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في حضور رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن على مسؤولي الاتحاد الاضطلاع بمسؤولياتهم الكبرى بصفتهم مؤتمنين على معاهدات التكتل.

وتابعت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية "إنها مسؤولية تجاه الشعب الأوروبي وتجاه الآباء والأمهات المؤسسين، وتجاه أطفالنا". وأضافت فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى المنصب، أن "من واجبنا أن نسلم الاتحاد أقوى مما تسلمناه، قارة تعيش بسلام تصون الحقوق والحريات وسوق موحدة تقدّم فرصا اقتصادية غير مسبوقة".

من جهتها أكدت لاغارد التي تولّت الشهر الماضي رئاسة البنك المركزي الأوروبي أن الاتحاد لم ينته من قضية أزمة الديون إلا مؤخرا وعليه أن يتطلّع إلى المستقبل. وقالت "تنتظرنا تحديات هائلة، لكني آمل أن نمر من عهد الإصلاحات هذا إلى عهد التجديد والأمل".

وشكّلت فون دير لاين التي خلفت المخضرم جان كلود يونكر فريق عمل مؤلفا من 27 مفوضا تولوا الأحد مهامهم، وتطمح إلى جعل أوروبا قوة عالمية رائدة في مجال مراعاة البيئة. وقال ساسولي إن البرلمان الأوروبي سيعقد جلسة طارئة في 11 كانون الأول/ ديسمبر عشية قمة قادة دول الاتحاد، لتسلّم المقترحات الأولية للمفوضية في ملف التغير المناخي بعنوان "الاتفاق الأخضر الجديد".

وستتوجّه فون دير لاين غداً الاثنين في أول زيارة لها بصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية إلى مدريد للمشاركة في اجتماع مؤتمر التغير المناخي "كوب 25" الذي وصفته بأنه "نقطة انطلاق" لمشاريعها الجديدة.

وكان من المقرر أن تتولى فون دير لاين مهامها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لكن هذا الموعد أرجئ بعد رفض ثلاثة من مرشّحيها خلال عملية تثبيتهم في مناصبهم في ضربة غير مسبوقة لرئاسة المفوضية.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)