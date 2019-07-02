 فون دير لاين لـDW: هذه أولوياتي كرئيسة للمفوضية الأوروبية | سياسة واقتصاد | DW | 17.07.2019

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سياسة واقتصاد

فون دير لاين لـDW: هذه أولوياتي كرئيسة للمفوضية الأوروبية

فازت وزيرة دفاع ألمانيا السابقة أورزولا فون دير لاين بمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية، أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي. وفي حديث مع DW تتناول فون دير لاين باختصار أهم القضايا، التي تنوي معالجتها والانقسام بين الشرق والغرب.

DW-Interview mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (DW/A. De Loore)

DW: كيف هو شعورك الآن؟

أورزولا فون دير لاين: مرتاحة وسعيدة، فقد كانت حتى الآن رحلة شاقة على مدار 13 يومًا. وكان عليَّ أن أراجع المبادئ التوجيهية، (أَقصدُ) الإرشادات والمبادئ التوجيهية السياسية وأن أقنع أعضاء البرلمان (الأوروبي). وهذا لم يكن بالوقت الكثير. وأنا الآن سعيدة حقا.

هل يزعجك انتخابك بأغلبية تسعة أصوات فقط؟

أغلبية تعني أغلبية، وقبل أسبوعين لم يكن لدي أغلبية إطلاقاً. بالطبع أنا متفهمة ذلك لأن البرلمانيين قالوا إننا نريد معرفة المزيد عنك، نريد أن نعرف ما هو برنامجك. نحن نود معرفة التفاصيل والموضوعات، التي نتعامل معها. لذلك كان وقتًا عصيباً، ومكثفا جدا، والأكثر كثافة في حياتي السياسية على الإطلاق. لكن الآن أنا سعيدة.

وهل أنت راضية عن الخطاب الذي ألقيتِهِ، وردود الفعل التي حصلتِ عليها؟

نعم ، لأنه أظهر قناعاتي فأوروبا جديرة بأن نناضل من أجلها. وجدير أيضا أن نحكي قصة أوروبا (بلادنا)، الموحدة والقوية، وكيف أراها في المستقبل. ولهذا كانت تلك لحظة مهمة.

لقد قدمت الكثير من الوعود اليوم. تدركين أنه صعب جدا أن تحافظي على كل تلك الوعود، أليس كذلك؟

لكن هذا صحيح، إنها ليست وعودًا. إنها السياسة، السياسة التي نريد نهجها. إذا كنا نتحدث عن القارة، التي لن تسبب أضرارا للمناخ في عام 2050، فمن الضروري أن نتصرف. يتعين علينا اتخاذ إجراءات جريئة لتحقيق ذلك ونحتاجه لكوكبنا ولحياتنا. لذلك كل هذه المواضيع مهمة للغاية وعلينا أن نكون طموحين.

ما رأيكِ في كل هذه الموضوعات التي تحدثتِ عنها، ما هي أولويتك القصوى؟

"أعتقد أن الأولوية القصوى هي حيادية المناخ 2050 مع هدف عام 2030 وعملية الرقمنة. وهاتان هما أكبر الشواغل أو الفرصتان اللتان يتعين علينا تناولهما.

ستتعاملين مع برلمان أوروبي منقسم، سيكون الحصول على الأغلبية فيه أصعب من أي وقت مضى. وكذلك مع مجلس أوروبي منقسم، لأن لديك انشقاقا بين دول شرق أوروبا والدول الأوروبية الأخرى على سبيل المثال حول موضوع الهجرة. كيف يمكنك التعامل مع هذا؟

أعتقد أنه من الواجب علينا بالضرورة أن تغلب على الانقسام بين الشرق والغرب. أعلم أن الناس في دول شرق ووسط أوروبا غالباً ما يعتقدون أنهم ليسوا مقبولين (مرحبا بهم) كما ينبغي. وكوزيرة للدفاع بألمانيا عملت كثيراً في تلك الدول ولدي الكثير من الأصدقاء، وهم يثقون بي. لذلك فأنا أعرف كيفية العمل المشترك، لكي نتمكن من تحسين العلاقة، وهناك انقسام بين الشمال والجنوب. ويتعلق الأمر بمسائل التنافسية والمرونة وعلينا حلها أيضًا. لماذا هذا؟ لأن أوروبا يجب أن تكون موحدة. هناك العديد والعديد من القضايا التي يتعين علينا تناولها. وعلى أوروبا أن تلعب دورًا ولا يمكننا القيام بذلك إلا عندما نتحد.

إذن، ماذا ستفعلين خلال الصيف؟

سوف أقضي الصيف في بروكسل لكي أشكل مجلس حكومتي هناك وهيئة المفوضين والعمل على برنامج العمل الخاص بي، والذي يتعين عليَّ تنفيذه بداية من أكتوبر.

أجرى الحوار/ ماكس هوفمان (بروكسل)/ ترجمة: صلاح شرارة

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


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