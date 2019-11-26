فون دير لاين لـDW: على أوروبا أن تتقدم فالعالم لا ينتظرها

تضع السياسية الألمانية أورزولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، برنامجا طموحا أمام نفسها وأمام تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة التي تترأسها. وأبرز ما في هذا البرنامج تقوية أوروبا وجعلها قوة سياسية واقتصادية فاعلة وواثقة من نفسها إلى جانب تحقيق أهداف حماية المناخ أوروبيا عبر جعل الاتحاد "محايداً" من حيث التعامل مع غاز ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050. جاء ذلك في حديث خصت به فون دير لاين مؤسسة DW الأربعاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) مباشرة بعدما حصلت تشكيلة المفوضية على ثقة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بأغلبية واسعة، مع وجود أصوات قليلة معارضة لها،
وقالت فون دير لاين لـ DW: "على أوروبا أن تبذل مزيدا من الجهود وأن تكون قادرة على فرض نفسها بثقة في العالم في مجالات عديدة منها ما يخص حماية المناخ ومنها ما يخص الرقمنة، فأوروبا تستطيع أن تقدم الكثير للعالم في هذه المجالات". وتابعت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن "صوت أوروبا من أجل تحقيق ذلك مهم للغاية، لهذا يجب أن تتخذ أوروبا مواقف جديدة". وأكدت فون دير لاين "العالم لن ينتظر أوروبا، لهذا السبب من الأفضل أن نمضي قدما بشكل أسرع".
وفيما يخص العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة والعلاقة الشائكة مع الصين قالت فون دير لاين "أصدقاؤنا في الولايات المتحدة هم في نفس الوقت شركاؤنا، حيث تمكنا من بناء أساس قوي خلال العقود الماضية وعليه فإن الخلافات القائمة يجب أن تجد حلولا على أساس أننا شركاء وهذا أمر ممكن".
وبخصوص الصين قالت فون دير لاين إن الصين تسير في اتجاه (معين) وعلينا أن نستنبط كيفية معالجة المواضيع المعقدة معها، مثلا طريقتها في تقييمها الاجتماعي للتنوع العرقي فيها تثير الكثير من التساؤلات. وأضافت "كما أن التركيبة التي تقوم من خلالها بتنفيذ مبادرتها في إحياء طريق الحرير تثير الكثير من التساؤلات أيضا. هذه مواضيع ساخنة علينا مناقشتها وسنقوم بمناقشتها لاحقا".
وعن الخلافات الأوروبية في مجالات عديدة، خصوصا بين باريس وبرلين، قالت فون دير لاين لـ DW: "لقد كان أمرا مهما جدا اليوم عندما برزت أغلبية واسعة لدعم المفوضية الأوروبية الجديدة وهذا يشير بدوره إلى ضرورة أن تقدم المفوضية برنامجا إيجابيا ليتكون هناك موقف برلماني بناء". فون دير لاين، لا ترى خلافات كبيرة بين برلين وباريس وأشارت إلى أن اختيارها لقيادة المفوضية الأوروبية جاء بإجماع الزعماء الأوروبيين. "وإذا كانت هنا وهناك خلافات حول مواضيع مهمة، فهذا أمر طبيعي يعود إلى التعامل الديمقراطي، لأن المهم في نهاية المطاف أن تجد حلا نتقدم به إلى الأمام".
ح.ع.ح/ص.ش(DW)
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
أورزولا فون دير لاين - المناخ والتكنلوجيا وبريكست في أولويات المفوضية الجديدة
ستكون أولويات أورزولا فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، التصدي للتقلبات المناخية والتحولات التكنولوجية وملف بريكست معتبرة أن بروكسل مستعدة لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
مارغريته فيستاغر، سيدة الاقتصاد بامتياز
الدنماركية مارغريته فيستاغر ستتولى منصب مفوضة شؤون المنافسة والتحول الرقمي، والمرأة البالغة من العمر 51 عاما تُعتبر من الوجوه البارزة في أعضاء المفوضية المنتهية ولايتها برئاسة جان كلود يونكر. وكانت فيستاغر تقود الحزب الاشتراكي الليبرالي في بلادها، وكانت وزيرة للاقتصاد والداخلية والقوة الرئيسية وراء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء السابقة هيله تورنينغ شميت.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
سيلفي غولار من وزيرة دفاع فرنسا إلى مفوضة
الفرنسية سيلفي غولار النائبة الأوروبية وقد رشحت لتكون مفوضة السوق الداخلية التي تشمل السياسة الصناعية والصناعة الدفاعية والفضائية. وسبق أن كانت معاونة مدير البنك المركزي الفرنسي، ووزيرة دفاع فرنسا في كابينة فيليب عام 2017. و قد استمعت الشرطة القضائية الفرنسية إلى أقوالها في قضية وظائف وهمية مفترضة.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
فيرا جوروفا قد تواجه مشكلات مع بولندا
التشيكية فيرا جوروفا هي مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية المرشحة من قبل الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وستكون في حال قبول ترشيحها مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون، ما قد يسبب لها مشكلات في بولندا خاصة بسبب إصلاحات النظام القضائي بها.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
الهولندي فرانس تيمارمانس
فرانس تيمارمانس سيتولى منصب مفوض شؤون الحفاظ على البيئة وتحول المناخ، والهولندي البالغ من العمر 58 عاما يتحدث ست لغات وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وأمام الرأي العام يُعتبر تيمارمانس، وزير الخارجية الهولندي السابق مدافعا عن الالتزام بالحقوق والقانون في دول أوروبا الشرقية، إذ انتفض ضد إصلاح العدالة في بولندا والمجر.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
دبلوماسي محنك وصاحب الكلمات الواضحة
الاشتراكي خوسيب بوريل البالغ من العمر 72 عاما سيتولى منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وكذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، هذا ما قررته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورجل الاقتصاد هو منذ يونيو 2018 وزيرا للخارجية الإسبانية. وشغل قبلها منذ نهاية السبعينات عدة مناصب حكومية وكان بين 2004 و 2007 رئيسا للبرلمان الأوروبي.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
شارل ميشال رجل القانون
البرلمان الأوروبي انتخب البلجيكي شارل ميشال رئيسا جديدا له. ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشال لن يخوض المفاوضات للتوسط بين الأحزاب البلجيكية، بل سيعوض ابتداء من الأول ديسمبر البولندي دونالد توسك في رئاسة البرلمان الأوروبي لينصب اهتمامه على التوفيق بين الدول الأعضاء الـ 27 في القضايا الرئيسية مثل المالية والهجرة.
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لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة
كريستين لاغارد
تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أول اختبار عام لها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي. ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي. وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة.