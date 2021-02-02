 فون دير لاين تقرّ بوقوع أخطاء بشأن استراتيجية اللقاحات الأوروبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2021

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فون دير لاين تقرّ بوقوع أخطاء بشأن استراتيجية اللقاحات الأوروبية

تواجه السياسة الألمانية أرزولا فون دير لاين، أصعب امتحان لها منذ تولّيها منصب رئاسة المفوضية الأوروبية، بالخضوع إلى مساءلة برلمانية حول الاستراتيجية المتبعة لتوفير اللقاحات والتي فجّرت لغطا كبيرا داخل دول التكتل.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أثناء مساءلتها داخل البرلمان الأوروبي صباح الأربعاء (العاشر من فبراير/شباط)، أقرّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين بوقوع أخطاء في استراتيجية اللقاحات المسطرة من قبل الاتحاد الأوروبي، لكنها دافعت أيضا عن مبادئه الرئيسية.

واعترفت فون دير لاين بـ"التقليل من تقدير الصعوبات المتعلقة بالإنتاج الضخم. بطريقة ما، فاق العلم الصناعة"، عطفا عن حدوث تأخير كبير في منح تصاريح اللقاحات، مضيفة أنه "ربما كنّا على يقين بأن ما طلبناه كان سيصل بالفعل في الوقت المحدد".

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ستشهد وتيرة تسليم لقاحات بيونتيك وفايزر تأخراً أعلنت عنه الشركة المصنعة، وذلك لضرورة إدخال تعديلات على تدابير الإنتاج في مصنع للشركة ببلجيكا، في وقت تمكن قراصنة من سرقة وثائق لقاحات تخصّ وكالة الأدوية الأوروبية.

رغم سعي مبادرة "كوفاكس" العالمية إلى تأمين لقاحات كورونا للدول الفقيرة، إلا أن استئثار الدول الغنية بحصة الأسد من اللقاحات يهدد بتقويض جهود المبادرة، وسط تحذيرات من "ثمن باهظ" قد تدفعه الدول الغنية إذا لم تفكر بالفقيرة.

دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية مجددا عن سياسة دول الاتحاد في التطعيم (التلقيح)، وبررت التأخر الكبير الذي تشهده الكثير من دول القارة في العملية. بالمقابل دعت شركة بيونتيك المنتجة لأحد اللقاحات الاتحاد إلى الاستثمار أكثر.

في الوقت ذاته، اعترفت السياسية الألمانية عن خيار اختيار ترخيص السوق المشروط، بدلا من الموافقة الطارئة على اللقاحات في التكتل، موضحة أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، عندما يتعلق الأمر بحقن مادة نشطة بيولوجيا لدى شخص سليم". وتابعت فون دير لاين أن فترة الثلاثة إلى أربعة أسابيع الإضافية، اللازمة للعملية كانت استثمارا أساسيا لغرس الثقة في الشعب، حتى لو أدى ذلك الآن إلى إبطاء حملة التطعيم الأوروبية.

مشاهدة الفيديو 24:37

مسائية DW: فوضى عملية التلقيح ضد كورونا في أوروبا.. من المسؤول؟

وتواجه رئيسة المفوضة الأوروبية انتقادات قوية من نواب داخل البرلمان الأوروبي بشأن استراتيجية التكتل الخاصة بالتطعيم ضد الفيروس.

وعلت هذه الأصوات مع تأخر تسليم جرعات اللقاحات، واحتدام اللغط حول سجل الشفافية الذي تم إنشاؤه حديثًا بشأن تصدير اللقاحات.

ويدعم البرلمان الأوروبي إلى حد كبير النهج المشترك للاتحاد، والذي يشترط قيام الدول الـ 27 بطلب اللقاحات بشكل جماعي، لكنه في الوقت نفسه وجّه انتقادات صريحة للمفوضية بشأن السرية التي تحجب العقود مع منتجي اللقاحات.

وبعد ضغوط من العديد من المشرعين داخل التكتل ومواجهة مع شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، نشرت المفوضية ثلاثة عقود منقّحة بشدة.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:21

تفاوت في وتيرة التطعيم داخل بلدان الاتحاد الأوروبي

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