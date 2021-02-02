فون دير لاين تقرّ بوقوع أخطاء بشأن استراتيجية اللقاحات الأوروبية

أثناء مساءلتها داخل البرلمان الأوروبي صباح الأربعاء (العاشر من فبراير/شباط)، أقرّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين بوقوع أخطاء في استراتيجية اللقاحات المسطرة من قبل الاتحاد الأوروبي، لكنها دافعت أيضا عن مبادئه الرئيسية.

واعترفت فون دير لاين بـ"التقليل من تقدير الصعوبات المتعلقة بالإنتاج الضخم. بطريقة ما، فاق العلم الصناعة"، عطفا عن حدوث تأخير كبير في منح تصاريح اللقاحات، مضيفة أنه "ربما كنّا على يقين بأن ما طلبناه كان سيصل بالفعل في الوقت المحدد".

في الوقت ذاته، اعترفت السياسية الألمانية عن خيار اختيار ترخيص السوق المشروط، بدلا من الموافقة الطارئة على اللقاحات في التكتل، موضحة أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، عندما يتعلق الأمر بحقن مادة نشطة بيولوجيا لدى شخص سليم". وتابعت فون دير لاين أن فترة الثلاثة إلى أربعة أسابيع الإضافية، اللازمة للعملية كانت استثمارا أساسيا لغرس الثقة في الشعب، حتى لو أدى ذلك الآن إلى إبطاء حملة التطعيم الأوروبية.

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وتواجه رئيسة المفوضة الأوروبية انتقادات قوية من نواب داخل البرلمان الأوروبي بشأن استراتيجية التكتل الخاصة بالتطعيم ضد الفيروس.

وعلت هذه الأصوات مع تأخر تسليم جرعات اللقاحات، واحتدام اللغط حول سجل الشفافية الذي تم إنشاؤه حديثًا بشأن تصدير اللقاحات.

ويدعم البرلمان الأوروبي إلى حد كبير النهج المشترك للاتحاد، والذي يشترط قيام الدول الـ 27 بطلب اللقاحات بشكل جماعي، لكنه في الوقت نفسه وجّه انتقادات صريحة للمفوضية بشأن السرية التي تحجب العقود مع منتجي اللقاحات.

وبعد ضغوط من العديد من المشرعين داخل التكتل ومواجهة مع شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، نشرت المفوضية ثلاثة عقود منقّحة بشدة.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)