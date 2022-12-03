فون دير لاين تحذر من "حرب تجارية مدمرة" بين أمريكا وأوروبا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2022) إنه في مواجهة تغير المناخ والمنافسة من الصين ، فإن "لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة واسعة للحفاظ على ريادتنا الصناعية"، وحذرت من المخاطرة بـ"حرب تجارية مدمرة".

يأتي ذلك مع تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير بقيمة 700 مليار دولار المسمى "قانون خفض التضخم "، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محليا وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، لكنهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق.

ويخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، من أن يتسبب ذلك في خسارة المصنعين لديه، حيث يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة ردا على ذلك.

وقالت فون دير لاين في خطاب ألقته في كلية أوروبا في مدينة بروغ البلجيكية: "يمكن أن يؤدي قانون خفض التضخم (الأمريكي) إلى منافسة غير عادلة ، ويمكن أن يغلق الأسواق، ويمزق نفس سلاسل التوريد الحرجة التي تمت تجربتها بالفعل بسبب كوفيد"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة الاستجابة من خلال تحسين إطار المساعدات الحكومية لتسهيل الاستثمار العام وإعادة تقييم الحاجة إلى مزيد من التمويل للتحول إلى التقنيات الخضراء والعمل مع الولايات المتحدة لمعالجة بعض الجوانب الأكثر إثارة للقلق في قانونها.

وتابعت أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في "قاعدتين صناعيتين للطاقة النظيفة على جانبي المحيط الأطلسي"، مشيرة إلى أنه يجب تخفيف قواعد الاستثمار العام الصارمة المعتادة في الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك.

وقالت رئيسة المفوضية أيضا إنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملا معا بشكل أوثق لوضع معايير تنظيمية للسيارات الكهربائية. وأضافت أنه يتعين على واشنطن وبروكسل التعاون بشكل أوثق للحصول على المواد الخام الحيوية وإنتاجها، والحد من مزايا الصين في هذا القطاع.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيُعدّل قواعده للدعم الحكومي ليحول دون هجرة الاستثمار بفعل حزمة دعم أمريكية جديدة للطاقة الخضراء، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

وأضافت "المنافسة جيدة... لكن هذه المنافسة يجب أن تكون على ملعب مستو"، في إشارة إلى تكافؤ الفرص. ومضت تقول "ينبغي أن يجعلنا قانون خفض التضخم (الأمريكي) نفكر في طريقة يمكننا بها تحسين أطر الدعم الحكومي لدينا والتوفيق بينها وبين بيئة عالمية جديدة".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)