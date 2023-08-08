 فولكس فاغن تتخطى تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 08.08.2023

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علوم وتكنولوجيا

فولكس فاغن تتخطى تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا

بعد فترة من تفوقها على عمالقة صناعة السيارات الألمان في مبيعات السيارات الكهربائية، فقدت تسلا مكانها لصالح فولكس فاغن الألمانية. وتسعى شركة تسلا الأمريكية لأن يصبح مصنعها قرب برلين أكبر مصنع للسيارات في ألمانيا.

خط إنتاج السيارة الكهربائية ID.4، المدمجة والمتعددة الأغراض، بمصنع شركة فولكس فاغن الألمانية في مدينة إمدن بولاية ساكسونيا السفلى.

خط إنتاج السيارة الكهربائية ID.4، المدمجة والمتعددة الأغراض، بمصنع شركة فولكس فاغن الألمانية في مدينة إمدن بولاية ساكسونيا السفلى.

استعادت شركة "فولكس فاغن" الألمانية لصناعة السيارات مركز الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية البحتة في ألمانيا من شركة "تسلا" الأمريكية. وأعلن المكتب الاتحادي للسيارات في ميونيخ اليوم الثلاثاء (8 أغسطس/ آب 2023) أنه بتسجيل 41 ألفا و475 سيارة كهربائية جديدة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام تتقدم الشركة الألمانيةعلى منافستها الأمريكية، حيث بلغ عدد سيارات الأخيرة الكهربائية الجديدة المسجلة في ألمانيا خلال نفس الفترة 40 ألفا و289 سيارة.

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وكانت "تسلا" تحتل الصدارة خلال النصف الأول من عام 2023 وكذلك في عام 2022 بأكمله. وبنهاية يوليو/ تموز الماضي حلت "مرسيدس" الألمانية في المركز الثالث بتسجيل 20 ألفا و613 سيارة كهربائية، ثم "أودي" الألمانية بـ 16 ألفا و786 سيارة، و"بي إم دبليو" الألمانية بـ15 ألفا و987 سيارة، و"هيونداي" الكورية الجنوبية بـ 15 ألفا و411 سيارة.

وإجمالا سجل المكتب 268 ألفا و926 سيارة كهربائية بحتة جديدة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى تموز/ يوليو 2023.

وفي المقابل بلغ عدد سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة المسجلة خلال نفس الفترة 64ر1 مليون سيارة.

تسلا وخطة بناء أكبر مصنع سيارات بألمانيا

يذكر أن شركة تسلا المملوكة للملياردير المثير للجدل إيلون ماسك تسعى لتوسيع مصنع سياراتها في منطقة غرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين. وبحسب الشركة الأمريكية  فإنها تستهدف  مضاعفة طاقته الإنتاجية من 500 ألف سيارة إلى مليون سيارة سنويا، ليصبح أكبر مصنع سيارات في ألمانيا.

وتوفر خطط توسعات الشركة ما يصل إلى 5ر22 ألف وظيفة. وقدمت الشركة طلبا مكونا من ثلاثة أجزاء إلى ولاية براندنبرج  للحصول على الموافقة البيئية على المشروع. يذكر أن المصنع يضم حاليا حوالي 11 ألف عامل، وينتج حوالي 250 ألف سيارة سنويا.

ص.ش/ (د ب أ)

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