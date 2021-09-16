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فولكسفاغن

شركة فولكسفاغن هي أكبر شركات السيارات الأوروبية وثالث أكبر شركة في العالم. وتمتلك الشركة التي تتخذ من مدينة فولفسبورغ مقراً لها ماركات أودي وبنتلي ولامبورجيني وبورش وسيات وسكودا وفولسفاغن.

طالب الزعيم النازي آدولف هتلر خلال افتتاحه المعرض الدولي للسيارات في برلين في 8 آذار/ مارس 1934 بصناعة سيارة لطبقات واسعة من الشعب الألماني، وكان يحلم بصناعة سيارة تبلغ سرعتها 100 كلم/ ساعة تسير على الطرقات الألمانية السريعة وتتسع بمقاعدها الأربعة لعائلة صغيرة، وأن تكون اقتصادية. ومنذ ذلك الوقت تطورت الشركة العملاقة ليصبح عدد العاملين فيها أكثر من 570 ألف شخص يعملون في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم.

GERMANY, BONN - SEPTEMBER 30: The big billing! When proceeding before the Higher Regional Court in Brauschweig should be clarified, wheter VW customers in the diesel scandal claim to compesation. Symbol photo with the Volkswagen (VW) logo and a Justitia figure. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"فضيحة العوادم"..محاكمة مسؤولين سابقين في فولكسفاغن 16.09.2021

تتواصل فصول ما يعرف بـ"فضيحة العوادم" التي تواجه شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، إذ تبدأ اليوم محاكمة 4 مديرين سابقين في الشركة لتحديد دورهم في التلاعب بنتائج اختبارات خاصة بملايين سيارات الديزل.
Transporter mit integrierter Photovoltaik. In Deutschland rechnen die Forscher durch die integrierten Solarmodule mit einer Reichweitenverlängerung von 5200 Kilometer pro Jahr. In Ländern des Südens sind es eher doppelt so viele Kilometer. Quelle: ISFH

كيف يعيد "الاتفاق الأخضر" رسم صناعة السيارات في أوروبا؟ 29.07.2021

يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
Fußball: EM, Frankreich - Deutschland, Vorrunde, Gruppe F, 1. Spieltag in der EM-Arena München. Ein Greenpeace-Aktivist landet auf dem Spielfeld. Important: For editorial news reporting purposes only. Not used for commercial or marketing purposes without prior written approval of UEFA. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications (whether via the Internet or otherwise) shall have an interval of at least 20 seconds between the posting. +++ dpa-Bildfunk +++

برلين تدين الحركة الاحتجاجية "للسلام الأخضر" في ملعب ميونيخ 16.06.2021

كان يفترض إسقاط كرة مطاطية على ملعب ميونيخ احتجاجا على "فولكسفاغن" راعية كأس الأمم الأوروبية، لكن المحتج باسم "السلام الأخضر" ارتكب أخطاء فأصاب شخصين وأتلف معدات وألقي القبض عليه وأدانت برلين ما قام به محذرة من آثاره.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 24: Martin Winterkorn looks on during the FC Bayern Muenchen Annual General Assembly at Audi-Dome on November 24, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

إسقاط تهمة "التلاعب بالسوق" عن الرئيس الأسبق لفولكسفاغن 15.01.2021

قررت محكمة ألمانية إسقاط دعوى بحق الرئيس الأسبق لشركة فولكسفاغن، مارتن فينتركورن، بتهمة "التلاعب بالسوق" بشأن "فضيحة الديزل"، لكنها أكدت أن فينركورن سيحاكم بتهم أخرى تتعلق بالاحتيال.
GERMANY, BONN - SEPTEMBER 30: The big billing! When proceeding before the Higher Regional Court in Brauschweig should be clarified, wheter VW customers in the diesel scandal claim to compesation. Symbol photo with the Volkswagen (VW) logo and a Justitia figure. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"لا أحد فوق القانون" .. فولكسفاغن ستعوض متضرري فضيحة الديزل 25.05.2020

ألزمت محكمة العدل الاتحادية عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" بتعويض متضرري فضيحة تلاعب الشركة بمعدلات الانبعاثات من محركات الديزل. فيما أكد محامي المدعي أن الحكم يبين أن "حتى الشركات الكبرى ليست فوق القانون".
04.11.2019, Sachsen, Zwickau: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herbert Diess (M), VW-Konzernchef, sprechen mit Arbeitern am Produktionsband für die Produktion des Elektroautos ID.3. Das Fahrzeug gehört zur neuen ID-Serie, mit der Volkswagen Milliarden in die E-Mobilität investiert. Für die Fertigung in Zwickau wurde das dortige Werk umgebaut. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

أزمة كورونا .. شركات ألمانية كبرى تسعى لحماية عمالها 11.04.2020

في ظل أزمة جائحة كورونا، تشهد شركات ألمانية متعددة إجراءات لحماية عمالها، حيث أعلنت شركة "سيمنس" للصناعات الإلكترونية والهندسية أنها لا تعتزم شطب وظائف لديها. مجموعة "فولكسفاغن" أعربت كذلك عن رغبتها في حماية العمال.

ARCHIV - Ein Schild mit einem Volkswagen Logo steht am 20.02.2014 vor einem VW-Autohaus in Hannover (Niedersachsen). Volkswagen stellt am 14.03.2017 seine vollständigen Jahreszahlen vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كورونا يجبر شركات صناعة السيارات الألمانية على تعليق الإنتاج 17.03.2020

تفشي وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات تنسحب على كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، إذا يعتزم عدد من شركات السيارات الألمانية تعليق الإنتاج في عدد من الدول.

21.12.2019, Niedersachsen, Hannover: Mehrere mit Lichterketten geschmückte Volkswagen vom Typ Bulli und Käfer fahren durch die Innenstadt. Beim zweiten sogenannten «Twinkle Light Cruiser» treffen sich die Besitzer von älteren VW-Bullis und anderen Modellen, die ihre Oldtimer mit Lichterketten geschmückt haben. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة 11.03.2020

احتفلت شركة فولكسفاغن الالمانية بمرور 70 عاما على إنتاج سلسلة حافلاتها الخفيفة المعروفة بـ"البوللي" بين عشاقها. هذه الحافلة مميزة عالميا ويعتبرها الكثيرون أيقونة عالم السيارات خصوصا لمن لديهم حب المغامرة.
ARCHIV - 26.04.2018, Sachsen, Leipzig: Drei junge Flüchtlinge arbeiten im Ausbildungszentrum der Siemens Professional Education an der Verdrahtung eines Schaltschranks. (zu dpa Regierung beschließt nach 30 Jahren Debatte Einwanderungsgesetz am 19.12.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

فولكسفاغن تطالب بعدم التراخي في إدماج اللاجئين بسوق العمل 18.01.2020

طالبت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات على لسان مديرها المالي بأخذ عملية دمج اللاجئين في سوق العمل بجدية أكبر، ودعت صناع القرار إلى عدم التغيب عن عملية دمج اللاجئين لمجرد أن الأوضاع حاليا هادئة.
18.04.2017 Die Volkswagen Neuvorstellung («I.D. Crozz») Crossover Utillity Vehicle (CUV) steht am 18.04.2017 bei Group Night Veranstaltung der Auto China des deutschen Autobauers im chinesischen Shanghai auf der Bühne. Die Messe zeigt der Öffentlichkeit die neuesten Modelle für den weltweit größten Automarkt. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

سيارات فولكسفاغن ـ نجاح يهدده سوق السيارات الإلكترونية؟ 14.01.2020

السيارات التي تحمل شعار فولكسفاغن تُباع بكثرة كالخبز، وهذا لا يعود للسيارات الإلكترونية. والنجاح التجاري لفولكسفاغن حاصل لاسيما في الصين. ومن هناك تأتي تحذيرات بأن بيع السيارات سيتراجع هذا العام.
ID3 Workshop für Medien und Journalisten am 30.08.2019 bei Volkswagen Sachsen im Werk Zwickau . Foto: Oliver Killig

فولكسفاغن تعلق عمل مصنعها لتجميع السيارات في الجزائر 13.12.2019

علقت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات مؤقتا العمل بمصنعها في الجزائر بسبب الأزمة السياسية هناك، كذلك أوقفت التعاون مع شريك محلي هناك، بسبب تحقيقات بشبهة فساد.
ARCHIV 2014**** - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. EU-weit setzte Mercedes im September 18,6 Prozent mehr Autos ab. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa: Autoabsatz in der EU legt zu - auch VW mit deutlichem Plus vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

تحليل: صناعة السيارات الألمانية على مفترق طرق 01.12.2019

من الصعب على المرء تصور ازدهار الاقتصاد الألماني دون صناعة سيارات ألمانية من طراز مرسيدس وفولكسفاغن وآودي وأخواتها، هل تتغلب صناعة السيارات الألمانية على أزماتها الكثيرة ويبقى الاقتصاد الألماني في بر الأمان؟

Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

وضع الإيغور ـ انتقادات لشركات ألمانية بسبب استثمارات في الصين 29.11.2019

بعد تقارير جديدة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الصين، خصوصا ضد أقلية الإيغور المسلمة، وجدت عدد من الشركات الألمانية الكبرى كفولكسفاغن وسيمنس نفسها في مواجهة انتقادات بشأن استثماراتها في الصين.
Fehmarn Midsummer Bulli Festival

سيارة بولي فولكسفاغن - الشاطئ والحرية 27.06.2019

سيارة بولي من ماركة فولكسفاغن هي سيارة نقل كما هي سيارة ركاب، لكنها في الغالب تصبح أيضا لعبة في يد الكبار. فهم يغيرون تصميمها ويزينونها لحد أنهم صنعوا لها مهرجاناً هو"مهرجان بولي الصيفي في جزيرة فيمارن".
(170815) ALGIERS, Aug. 15, 2017 () The undated file photo shows Ahmed Ouyahia addressing a meeting. Algerian President, Abdelaziz Bouteflika, on Tuesday appointed Ahmed Ouyahia as prime minister, replacing Abdelmadjid Tebboune, APS news agency reported. () (gl) |

التحقيق مع أويحيى في قضية فساد تتعلق بشريك فولكسفاغن في الجزائر 16.06.2019

للمرة الثانية منذ اعتقاله، يخضع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى للتحقيق أمام محكمة جزائرية وخلافا للمرة السابقة تم استجوابه الأحد على خلفية علاقته بممثل شركة شركة فولفسفاغن في الجزائر الذي يخضع بدوره للتحقيقات.

ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شيخ سعودي يقاضي شركة "فولكس فاغن" الألمانية لـ "مخالفتها حديثا نبوياً"! 27.05.2019

تقدم وكيل سيارات بنتلي السابق في السعودية بدعوى إلى قضاء بلاده بحق شركة فولكس فاغن الألمانية، مستندا في حيثيات الدعوى على حديث نبوي يتعلق بالمعاملات التجارية، وفق تقارير إعلامية. لكن كيف ردت الشركة الألمانية على ذلك؟
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