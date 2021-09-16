شركة فولكسفاغن هي أكبر شركات السيارات الأوروبية وثالث أكبر شركة في العالم. وتمتلك الشركة التي تتخذ من مدينة فولفسبورغ مقراً لها ماركات أودي وبنتلي ولامبورجيني وبورش وسيات وسكودا وفولسفاغن.

طالب الزعيم النازي آدولف هتلر خلال افتتاحه المعرض الدولي للسيارات في برلين في 8 آذار/ مارس 1934 بصناعة سيارة لطبقات واسعة من الشعب الألماني، وكان يحلم بصناعة سيارة تبلغ سرعتها 100 كلم/ ساعة تسير على الطرقات الألمانية السريعة وتتسع بمقاعدها الأربعة لعائلة صغيرة، وأن تكون اقتصادية. ومنذ ذلك الوقت تطورت الشركة العملاقة ليصبح عدد العاملين فيها أكثر من 570 ألف شخص يعملون في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم.