فولكسفاغن تخطط لغزو الأسواق بـ "سيارة الشعب" الكهربائية

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكسفاغن القيام بما لم تفعله شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" في يوم المستثمرين الماضي وهو تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة الألمانية عرضت طراز سيارة كهربائية بسعر يقل عن 25 ألف يورو (26.6 ألف دولار) وستستخدم وسما بعنوان "في.في فور بيبول" (فولكسفاغن للشعب) للترويج للمؤتمر الذي عقد في مدينة هامبورغ الألمانية أمس.

ومن المتوقع طرح السيارة المدمجة "الهاتشباك" في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة. وتحتاج "فولكسفاغن" بشدة لطرح سيارة كهربائية شعبية حتى تتمكن من مسايرة منافستها الأمريكية "تسلا" ووقف تراجع مبيعاتها في الصين التي تعزز فيها منافستها الصينية "بي.واي.دي" حصتها من سوق السيارات الكهربائية المحلية.

سعر السيارة الكهربائية من "فولكسفاغن" يقل عن 25 ألف يورو.

ومن المنتظر أن تكون السيارة الكهربائية قريبة الشبه بالسيارة "غولف"أنجح سيارة أنتجتها "فولكسفاغن" والتي حققت مبيعات تزيد على 35 مليون وحدة.

أكبر استثمار في قطاع السيارات

وكشفت "فولكسفاغن" يوم الإثنين الماضي عن خطتها لإقامة مصنع بطاريات السيارات الكهربائية خارج ألمانيا، ورغم أن الرقم الدقيق لاستثمارات "فولكسفاغن" في مصنعها الجديد المنتظر في مدينة سان توماس بمنطقة أونتاريو الكندية مازال غير واضح، قال وزير الصناعة الكندي، إنه سيكون أكبر استثمار في قطاع السيارات في تاريخ كندا.

كما أعلنت "فولكسفاغن" أمس زيادة قيمة خطتها الاستثمارية الخمسية بنسبة 13في المائة إلى 180 مليار يورو، حيث سيتم توجيه حوالي ثلثي المبلغ إلى قطاعي البرمجيات و السيارات الكهربائية. وقال أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للشركة إن العام الحالي سيكون عاما حاسما بالنسبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتسريع وتيرة التقدم في مختلف قطاعات المجموعة.

تعتزم الشركة بدء أكبر استثمار في قطاع السيارات خارج ألمانيا.

وفي الخطة الرئيسية السابقة التي بلغت مدتها خمس سنوات، خصصت "فولكسفاغن" حوالي 56 في المائة من إجمالي الأموال الاستثمارية البالغة 159 مليار يورو لتقنيات المستقبل. وبحلول عام 2025 تعتزم الشركة أن تشكل السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي تماما نحو 20 في المائة من إجمالي سيارتها المباعة على مستوى العالم.وقالت الشركة إن أداءها المالي القوي في السنة المالية 2022 يضع الأساس للنمو المربح في الأسواق الرئيسية.

ولا تزال "فولكسفاغن" في وضع جيد للنمو المستقبلي على الرغم من انخفاض أرقام التسليم الإجمالية بنسبة 7في المائة إلى 8.3 مليون سيارة في عام 2022 وارتفع تسليم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 26 في المائة في عام 2022، مع طرح المزيد من الطرز المهمة عام 2023 وزادت الشركة من توريد السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 68 في المائة عام 2022، في ضوء الطلب القوي على مجموعة الطرز الكهربائية شديدة التنافسية.

(د ب أ) إ.م