فولكسفاغن تخطط لغزو الأسواق بـ "سيارة الشعب" الكهربائية

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكسفاغن القيام بما لم تفعله شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" في يوم المستثمرين الماضي وهو تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة الألمانية عرضت طراز سيارة كهربائية بسعر يقل عن 25 ألف يورو (26.6 ألف دولار) وستستخدم وسما بعنوان "في.في فور بيبول" (فولكسفاغن للشعب) للترويج للمؤتمر الذي عقد في مدينة هامبورغ الألمانية أمس.
ومن المتوقع طرح السيارة المدمجة "الهاتشباك" في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة. وتحتاج "فولكسفاغن" بشدة لطرح سيارة كهربائية شعبية حتى تتمكن من مسايرة منافستها الأمريكية "تسلا" ووقف تراجع مبيعاتها في الصين التي تعزز فيها منافستها الصينية "بي.واي.دي" حصتها من سوق السيارات الكهربائية المحلية.
سعر السيارة الكهربائية من "فولكسفاغن" يقل عن 25 ألف يورو.
ومن المنتظر أن تكون السيارة الكهربائية قريبة الشبه بالسيارة "غولف"أنجح سيارة أنتجتها "فولكسفاغن" والتي حققت مبيعات تزيد على 35 مليون وحدة.
أكبر استثمار في قطاع السيارات
وكشفت "فولكسفاغن" يوم الإثنين الماضي عن خطتها لإقامة مصنع بطاريات السيارات الكهربائية خارج ألمانيا، ورغم أن الرقم الدقيق لاستثمارات "فولكسفاغن" في مصنعها الجديد المنتظر في مدينة سان توماس بمنطقة أونتاريو الكندية مازال غير واضح، قال وزير الصناعة الكندي، إنه سيكون أكبر استثمار في قطاع السيارات في تاريخ كندا.
كما أعلنت "فولكسفاغن" أمس زيادة قيمة خطتها الاستثمارية الخمسية بنسبة 13في المائة إلى 180 مليار يورو، حيث سيتم توجيه حوالي ثلثي المبلغ إلى قطاعي البرمجيات و السيارات الكهربائية. وقال أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للشركة إن العام الحالي سيكون عاما حاسما بالنسبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتسريع وتيرة التقدم في مختلف قطاعات المجموعة.
تعتزم الشركة بدء أكبر استثمار في قطاع السيارات خارج ألمانيا.
وفي الخطة الرئيسية السابقة التي بلغت مدتها خمس سنوات، خصصت "فولكسفاغن" حوالي 56 في المائة من إجمالي الأموال الاستثمارية البالغة 159 مليار يورو لتقنيات المستقبل. وبحلول عام 2025 تعتزم الشركة أن تشكل السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي تماما نحو 20 في المائة من إجمالي سيارتها المباعة على مستوى العالم.وقالت الشركة إن أداءها المالي القوي في السنة المالية 2022 يضع الأساس للنمو المربح في الأسواق الرئيسية.
ولا تزال "فولكسفاغن" في وضع جيد للنمو المستقبلي على الرغم من انخفاض أرقام التسليم الإجمالية بنسبة 7في المائة إلى 8.3 مليون سيارة في عام 2022 وارتفع تسليم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 26 في المائة في عام 2022، مع طرح المزيد من الطرز المهمة عام 2023 وزادت الشركة من توريد السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 68 في المائة عام 2022، في ضوء الطلب القوي على مجموعة الطرز الكهربائية شديدة التنافسية.
(د ب أ) إ.م
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
رمز للرفاهية
قبل الحرب العالمية الثانية كانت السيارات تعتبر رمزا للرفاهية، وكانت هناك قلة قليلة فقط من الناس، الذين لديهم قدرة على اقتناء سيارة. وحتى رغم أنه يوجد الآن عدد كبير من السيارات، إلا أن السيارات الفخمة الغالية كرمز لمكانة الشخص مطلوبة إلى يومنا هذا. وبسيارة جميلة يريد الناس الظهور في العلن وهي جزء للكثيرين من المظهر الخارجي، مثلها مثل الملابس.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
علامة على الرخاء
بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السيارات تُنتَج بأعداد ضخمة. ولذلك كان بوسع عدد متزايد من الناس اقتناء سيارة وتحولت السيارة الملاكي إلى علامة على الرخاء المحقق وسارت محبوبة وتلقى العناية من أصحابها. ومن علامات الرخاء أيضا السفر في العطلة وحبذا لو كان خارج ألمانيا. والازدحامات المرورية، مثلا هنا على الطريق السريع باتجاه هولندا في أغسطس/ آب 1964 كان يتم قبولها بكل أريحية.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
ارتباط السيارة بالإثارة الجنسية
سيارة أستون مارتن التابعة للعميل السري 007 أثارت الإعجاب في الفيلم في ستينيات القرن الماضي من خلال شكلها وسرعتها وتطورها التقني. البطل الوسيم جيمس بوند (قام بدوره هنا شين كونري) وشريكاته الجميلات في الفيلم كانوا يعكسون أناقة عالمية. والربط بين السيارات والإثارة الجنسية ورغبات الأشخاص أصبحت راسخة في كثير من الأذهان ومازالت تؤثر حتى اليوم في قرارات شراء السيارة.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
سيارة للبحث عن شريك
الواجهة الأمامية لهذه السيارة تظهر مثل الوجه ومصابيح الإضاءة مثل العيون. هذه الهندسة أثارت الكثير من المشاعر. سيارة أوبل مانتا كانت في السبعينيات والثمانينيات محبوبة لدى من يرغبون تقمص شخصية جيمس بوند. فقد كانوا يشعرون برجولة زائدة وأرادوا إثارة انتباه النساء. وتم بيع أكثر من مليون سيارة من نوع مانتا. لكن راجت أيضا نكات ساخرة حول هذه السيارة.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
مشاعر سعادة مع اللون الأحمر القاني
إنحانات بارزة بالسيارة مع طلاء أحمر قانٍ (شديد الحمرة) ومحركات قوية وضجيج شديد لصوت المحرك عند التسارع، هذه أشياء تثير عند البعض مشاعر بالسعادة وقناعة بأنهم متفوقون على الآخرين. وعند القيادة بسرعة عالية وتجاوز الآخرين بسرعة يزداد اندفاع الأدرينالين في الدم، وهذا يثير إعجاب الرجال بشكل خاص.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
نجوم الموسيقى مع سيارات باهظة الثمن
مغني البوب إلتون جون مجنون سيارات واستثمر الكثير من الملايين في اقتناء سيارات باهظة الثمن. وفي 2001 عرض بعض سياراته المفضلة في مزاد علني، لأنه "لم يعد لديه الوقت الكافي" لقيادتها. والنجم الذي يظهر مع سيارات مثل جاغوار ( الصورة) ورولس رويس أو بورشه؛ يدعم منزلة ومكانة السيارة ويستفيد في نفس الوقت من صورة السيارة. وهذا يجسد روح العصر ويؤثر على أجيال.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
ظهور مهيمن
السيارات كبيرة الحجم تمنح سائقيها الشعور بأمان أكبر وهي تثير لدى سائقين آخرين الشعور بالخوف. وليس نادرا أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث. وهذا يؤدي في الغالب إلى زيادة تواجد السيارات كبيرة الحجم على الطرقات، فبعض سائقي السيارات الصغيرة يلجؤون عند شراء سيارة ثانية إلى اختيار سيارات أضخم حجما.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
مظاهر تدين
في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عام 2007 تظهر المستشارة أنغيلا ميركل ومارتين فينتكورن، رئيس شركة فولكسفاغن، وهما يواجهان عدسات المصورين. اللون الأبيض للسيارة الصغيرة "فولكسفاغن أب" يمثل النور والتنوير والبراءة أما القعود على الركبتين فيعكس الخضوع والتمجيد. والصورة تبين تقريبا تمجيدا دينيا وكذلك الارتباط العميق بين السيارة والاقتصاد والسياسة؛ فصناعة السيارات تعتبر عالميا عاملا اقتصاديا مهما.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
السيارة كأيقونة
صمم فنان الحركة ها شولت السيارة الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا في عام 1991 كرمز لعصر ولّى. سيارة وتعتبر "فورد فييستا" جزءً من عمله الفني "السيارة المثيرة" وماتزال منصوبة في نفس المكان إلى يومنا هذا. ويقول شولت إن السيارة فقدت الآن مكانتها كأيقونة. وبعض المنتقدين رأوا في العمل الفني إلى جانب اندحار عصر السيارة عملا دعائيا لشركة فورد.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
الابتكار الكهربائي
شركة تيسلا أنتجت بين 2008 و2011 هذه السيارة ذات المقعدين ببطاريات ليثيوم. ومع مسافة سير بـ 350 كلم تعد السيارة أول سيارة كهربائية عصرية ساعدت السيارات الكهربائية على شق طريقها عالميا وإصدار صورة ابتكارية. والسيارات الكهربائية تعد في الأثناء أنيقة ورفيقة بالبيئة.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
سياقة الدراجة ستكون أكثر روعة
يشعر الناس بعلو المنزلة مع السيارات باهظة الثمن، بينما من يستخدم الدراجة الهوائية كان، ولفترة طويلة، يُعتبر فقيرا. لكن هذا الوضع تغير. فالدراجات الكهربائية والعصرية تنال المزيد من الاهتمام. ومن يستخدم الدراجة يعد اليوم شخصا رياضيا ومهتما بالبيئة وجذابا. والسيارات الجميلة مازالت تثير الإعجاب لكن حتى الدراجات الكهربائية مثل التي في الصورة وسيلة نقل تجد الاستحسان الكامل. إعداد: غيرو روتر/م.أ.م