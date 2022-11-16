فولكروغ يقود ألمانيا لفوز ودي على بيرو استعداد لأمم أوروبا

تغلب المنتخب الألماني على ضيفه البيروفي 2 / صفر، اليوم السبت (25 مارس/ آذار 2023)، في مباراة ودية دولية استعدادا لكأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده العام المقبل.

وسجل نيكلاس فولكروغ، الذي بدأ مشواره الدولي قبيل مونديال قطر الذي ودعته ألمانيا من الدور الأول هدفي المباراة للمنتخب الألماني في الدقيقة 12 و33.

أضاع كاي هافيرتز، مهاجم المنتخب الألماني ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليفوت على فريقه فرصة إضافة هدف ثالث.

أضاع كاي هافيرتز، مهاجم المنتخب الألماني ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليفوت على فريقه فرصة إضافة هدف ثالث.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للفريق منذ آخر مباراة خاضها والتي كانت في كأس العالم بقطر أمام كوستاريكا والتي شهدت فوز الألمان 4/2.

بيد أنّ ذلك الفوز لم يكن كافيا للصعود لدور الستة عشر بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، ليكون ذلك الخروج الثاني على التوالي لألمانيا من دور المجموعات، بعد أن ودع الفريق نسخة كأس العالم 2018 في روسيا من الدور ذاته.

وفي وقت تخوض المنتخبات الأوروبية الأخرى التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024، تحاول ألمانيا المضيفة للبطولة القارية الاستعداد وبناء فريق يعيد اليها مكانتها بعد خيبة الخروج مرتين على التوالي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

واستبعد المدرب فليك عناصر الخبرة مثل توماس مولر وليروي سانيه وأنتونيو روديغر وإلكاي غوندوغان عن التشكيلة التي ستلتقي أيضاً مع بلجيكا الثلاثاء في كولن.

وبدأ فليك اللقاء بلاعب واحد من أصل خمسة استدعاهم للمرة الأولى الى المنتخب، وهو ماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، فيما جلس الوافدون الجدد الآخرون يوشا فاغنومان (شتوتغارت)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنكليزي) وميرغيم بيريشا (أوغسبورغ) على مقاعد البدلاء.

واعتمد في الهجوم على الثلاثي كاي هافيرتس وفولكروغ وتيمو فيرنر.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)