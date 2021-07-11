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فولفغانغ شويبله

سياسي ألماني مخضرم ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي ويترأس حاليا منصب رئيس البرلمان الألماني. ويعد فولفغانع شويبله من السياسيين المحافظين الذين تركوا بصمات واضحة على السياسة الألمانية منذ عهد المستشار الأسبق هيلموت كول.

فولفغانغ شويبله من مواليد أيلول/ سبتمبر 1942وهو من أكثر السياسيين الألمان خبرة في العمل السياسي الذي يمارسه لأكثر من أربعة عقود. خلال تاريخه الحافل بالمسؤوليات على أعلى المستويات تولي مناصب أبرزها وزير الداخلية في حكومتي هيلموت كول وانغيلا ميركل ومنصب وزير المالية في حكومة ميركل. كما أنه قاد مفاوضات إعادة توحيد ألمانيا بعد سقوط جدار برلين عام 1989.

ARCHIV - 14.03.2014, Berlin: Weibliche Bundestagsabgeordnete und ein Mann der CDU/CSU-Fraktion nehmen in Berlin an der Sitzung des Bundestags teil. (zu dpa «Parlamentarierinnen vernetzen sich für mehr Frauen im Bundestag» vom 14.02.2019) Foto: Daniel Naupold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

شويبله لا يرى "أي تمييز ضد المرأة" في الوسط السياسي الألماني 11.07.2021

صرح رئيس البرلمان الألماني بأنه لم يعد يرى أي تمييز ضد المرأة في الوسط السياسي الحالي. وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة الأسرة الألمانية السابقة التي عبرت عن استيائها من تشدد التعامل مع النساء في الوسط السياسي الألماني.
05.03.2020, Berlin: Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht zu Beginn der Sitzung des Bundestages. Thema der Debatte war der Kampf gegen Hass und rechten Terror in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا... تحذيرات من تأثير الإعلام الروسي والتركي في الانتخابات 26.06.2021

حذر رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله، من إمكانية التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية المقبلة وتشكيل الرأي لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.
Berlin GER, Berlin, 01.07.20, Fragestunde, dt. Bundestag Wolfgang Schaeuble - Bundestags Praesiden, Befragung der Bundesregierung im Deutschen Bundestag, 01.07.2020, *** Berlin GER, Berlin, 01 07 20, Question Time, dt Bundestag Wolfgang Schaeuble Bundestag Presidents, Questioning the Federal Government in the German Bundestag, 01 07 2020, Copyright: xUwexKoch/xEibner-Pressefotox EPukh

البرلمان الألماني يفرض الارتداء الإجباري للكمامة في ردهاته 05.10.2020

بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في البلاد، قرر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل ردهاته اعتبارا من غد الثلاثاء، فيما دعت الحكومة الألمانية مواطنيها إلى التزام اليقظة.
Conflict Zone mit Wolfgang Schäuble

رئيس البوندستاغ: الدولة لا تستطيع تعويض كافة خسائر أزمة كورونا 02.05.2020

أكد رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) فولفغانغ شويبله أن الدولة لا يمكنها تعويض كافة الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا، منوها بأن الأمور لن تعود جميعها إلى سابق عهدها قبل ظهور الأزمة.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Wolfgang Schaeuble, links, und der fruehere Finanzexperte der Partei, Friedrich Merz, aufgenommen in Duesseldorf am Montag, 6. Dez. 2004. Die CDU haelt am 6. und 7. Dez. in der nordrhein-westfaelischen Landeshauptstadt ihren Bundesparteitag ab. (AP Photo/Martin Meissner) |

رئيس البرلمان الألماني يدعم ميرتس لتولي رئاسة حزب ميركل 04.12.2018

في لفتة هي الأولى له، أعلن رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله عن دعمه الصريح والمباشر لتولي فريدريش ميرتس رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلفاً لأنغيلا ميركل، وأثنى على قرار ميركل عدم الترشح لولاية جديدة.
Conflict Zone mit Wolfgang Schäuble

رئيس البرلمان الألماني: ميركل ليست ضعيفة إنها قوية 29.10.2018

في حوار حصري مع DW اعتبر رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله، أن إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عدم ترشحها لمنصب رئاسة حزبها في شهر ديسمبر، لا يعني أنها ضعيفة بل هو قرار حكيم، معتبرا أنها لا تزال قوية.
BERLIN, GERMANY - MARCH 12: German Chancellor Angela Merkel (C), head of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Horst Seehofer (R) and Deputy Leader of the Social Democratic Party Olaf Scholz (L) attend the signing ceremony of the conservative CDU/CSU party and the Social Democrats to form a new government in Berlin, Germany on March 12, 2018. Erbil Basay / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

رئيس البرلمان: الديمقراطية الألمانية راسخة تتحمل حكومة أقلية 07.10.2018

تعليقا على احتمال خروج الحليف الاشتراكي من الائتلاف الحاكم حاليا في ألمانيا، قال رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله إن الديمقراطية في المجتمع الألماني راسخة إلى درجة تتحمل خروج الاشتراكيين من الحكومة ومن ثم تشكيل حكومة أقلية.
Refugees crossing the border between Hungary and Austria. Austrian autority and NGO were waiting there after the Hungary s border and buses were ready to bring them to Vienna. 2015/09/26 (Photo by Michael Bunel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

رئيس البرلمان الألماني يدعو لقانون لجوء أوروبي موحد 22.04.2018

أكد رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله على ضرورة توفر قانون لجوء موحد في أوروبا، مبرراً ذلك بحاجة الاتحاد الأوروبي لذلك بسبب اختلاف خبرات المجتمعات الأوروبية فيما يخص التعامل مع اللاجئين.
Der frühere Frankfurter Stadtkämmerer, Albrecht Glaser, kommt am 17.10.2017 in Berlin zur Sitzung der AfD Bundestagsfraktion im Marie-Elisabeth Lüders Haus des Deutschen Bundestags. Die AfD hat Glaser als Kandidaten für das Amt des Bundestagsvize nominiert. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

الكتل البرلمانية تتوحد ضد مرشح "البديل" بسبب معاداته للإسلام 24.10.2017

فشل السياسي الألماني المعادي للإسلام ألبرشت غلاسر في نيل منصب نائب رئيس البرلمان. الكتل الأساسية توحدت ضد غلاسر بسبب عدم اعترافه بالإسلام كدين، ما يعني عدم الاعتراف بحرية التدين التي ينص عليها الدستور الألماني.
Bundesfinanzministerin Wolfgang Schäuble (CDU), aufgenommen am 05.09.2017 in Berlin während des letzten offiziellen Sitzungstages des Bundestages vor der Bundestagswahl. Foto: Soeren Stache/dpa | Verwendung weltweit

السياسي المخضرم شويبله رئيساً للبرلمان الألماني (بوندستاغ) 24.10.2017

دعا الرئيس الجديد للبرلمان الألماني فولفغانغ شويبله إلى احترام قرارات الأغلبية في البرلمان. وقال في خطابه عقب انتخابه رئيساً للبرلمان إنه لا ينبغي ازدراء هذه القرارات بأوصاف مثل "غير شرعية" أو "خائنة".

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD, l) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) unterhalten sich am 25.06.2014 im Bundestag in Berlin. Der Bundestag debattiert über den Bundeshaushalt. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

غابرييل: وزير المالية شويبله جعل ألمانيا في خلاف مع معظم الدول الأوروبية 24.10.2017

في يوم التصويت على ترشحه لرئاسة البرلمان، انتقد وزير الخارجية غابرييل وزير المالية فولفغانغ شويبله، متهماً إياه بأنه حوّل أوروبا إلى "فوضى عارمة" وبأنه "نجح في جعل كل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً تختلف مع ألمانيا".
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzt am 25.02.2016 in Berlin bei einem Interview in ihrem Büro im Kanzleramt. Foto: Paul Zinken/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/P. Zinken

ميركل واثقة من أن ماكرون سيكون "رئيساً قوياً" 28.04.2017

في خطوة جريئة، أعربت المستشارة ميركل عن اعتقادها أن المرشح للرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون سيكون "رئيساً قوياً" بحال انتخابه بالدورة الثانية. وكان وزير ماليتها والمتحدث باسمها أكثر وضوحاً في التعبير عن دعمهما لماكرون.
German Finance Minister Wolfgang Schaeuble attends the European Banking Congress EBC in Frankfurt am Main, western Germany, on November 18, 2016. / AFP / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

شويبله يطالب أردوغان بموقف واضح تجاه "التشبيه بالنازيين" 07.03.2017

ندد وزير المالية الألماني بتشبيهات الرئيس التركي أردوغان بين السلطات الألمانية الحالية وبين النازية، وقال أمام الصحفيين في برلين: "سيكون من الذكاء لو عثر أردوغان بأسرع ما يمكن على طريق يمحو به هذه التصريحات".
04.11.2016+++Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gibt am 04.11.2016 in seinem Minsterium in Berlin die Ergebnisse der November-Steuerschätzung bekannt. Er hat außerdem deutlich gemacht, dass eine Pkw-Maut unter dem Strich dem Staat mehr Geld einbringen muss. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit (c) picture alliance/dpa/R. Jensen

وزير المالية الألماني: بريطانيا لا يمكنها انتقاء ما يناسبها فقط 18.11.2016

رفض وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، أن تقوم بريطانيا باختيار ما يناسبها من الاتحاد الأوروبي بعد البركسيت، كأن ترغب في الاستفادة من السوق الأوروبية الموحدة لكن بالمقابل تشدد على ضبط الهجرة القادمة من أوروبا.

10.11.2015+++Heidelberg, Deutschland Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (l - SPD) und Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (r - CDU) nehmen am 10.11.2015 in Berlin im Bundesinnenministerium an der Deutschen Islamkonferenz (DIK) teil. Die Islamkonferenz beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema Wohlfahrtspflege. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/K.-D. Gabbert

فولفغانغ شويبله: مؤتمر الإسلام قصة نجاح مستمر 27.09.2016

شهدت العاصمة الألمانية برلين قبل ظهر اليوم احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق ما يعرف بمؤتمر الإسلام، حيث عبر المشاركون فيها عن ثقتهم بأن المؤتمر يشكل نقلة نوعية للتعاون بين الدولة والمسلمين.
25.07.2016 ALEPPO, SYRIA - JULY 25: Search and rescue members inspect the damage at the site of a barrel bomb attack staged by Syrian army in the opposition-controlled Mashhad district of Aleppo on July 25, 2016. Several casualties reported after the attack. Mustafa Sultan / Anadolu Agency Copyright: picture alliance/AA/M. Sultan

وزير المالية الألماني: الوضع في حلب عار على الإنسانية 16.08.2016

في أقوى تصريح له حول الوضع في سوريا، وصف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ما يحدث في مدينة حلب بأنه عار على الإنسانية. شويبله السياسي المقرب من المستشارة أنغيلا ميركل دعا الأوربيين إلى استجماع قواهم لوقف الحرب.
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