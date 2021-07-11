سياسي ألماني مخضرم ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي ويترأس حاليا منصب رئيس البرلمان الألماني. ويعد فولفغانع شويبله من السياسيين المحافظين الذين تركوا بصمات واضحة على السياسة الألمانية منذ عهد المستشار الأسبق هيلموت كول.

فولفغانغ شويبله من مواليد أيلول/ سبتمبر 1942وهو من أكثر السياسيين الألمان خبرة في العمل السياسي الذي يمارسه لأكثر من أربعة عقود. خلال تاريخه الحافل بالمسؤوليات على أعلى المستويات تولي مناصب أبرزها وزير الداخلية في حكومتي هيلموت كول وانغيلا ميركل ومنصب وزير المالية في حكومة ميركل. كما أنه قاد مفاوضات إعادة توحيد ألمانيا بعد سقوط جدار برلين عام 1989.