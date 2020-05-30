فولفسبورغ يعمق جراح بريمن وشالكه يعود بنقطة ثمينة

كرس فولفسبورغ أفضلية الضيوف في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم التي تقام خلف أبواب موصدة، بتعميقه جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد (السابع من يونيو/ حزيران 2020) ضمن المرحلة الثلاثين. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق الهولندي فاوت فيخورست بضربة رأسية من مسافة قريبة إلى الزاوية اليسرى مستثمرا عرضية البديل فيليكس كلاوس.

وأظهرت نتائج مباريات المراحل الأربع التي أقيمت في الدوري الألماني، منذ عودة المنافسات منتصف مايو/ أيار الماضي بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أفضلية الضيوف الذين حققوا الفوز في 22 مباراة من أصل 44 أقيمت حتى الآن.

وهو الفوز الثالث لفولفسبورغ منذ استئناف البوندسليغا، فانفرد بالمركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما مني فيردر بريمن، بطل أربع مرات أعوام 1965 و1988 و1993 و2004، بخسارته الثانية على التوالي فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بالدرجة الأولى.

واستهل الفريقان المباراة بابداء تضامنهما مع احتجاجات "بلاك لايفز ماتر" التي أشعلتها وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس قبل حوالي أسبوعين.

وفشل شالكه للمرة الثانية عشرة على التوالي بتحقيق النصر، فيما كان الإخفاق السابع لبرلين في كسب النقاط الثلاث. ورفع فريق المدرب ديفيد فاغنر رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، فيما واصل الممثل الثاني للعاصمة ابتعاده عن منطقة الخطر بحصوله على النقطة 32 في المركز الثالث عشر.

وافتتح روبرت اندريخ التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة خادعة، مستغلا تمريرة متقنة من النيجيري أنطوني أوجا.وهو الهدف الأول للاعب البالغ من العمر 25 عاما في البوندسليغا في 29 مباراة له مع أونيون برلين.

وعادل شالكه في الدقيقة 28 من تسديدة قوية للإنكليزي جونجو كيني غير المراقب من خارج منطقة جزاء. وبذلك ورفع شالكه رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب )