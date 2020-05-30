 فولفسبورغ يعمق جراح بريمن وشالكه يعود بنقطة ثمينة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.06.2020

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رياضة

فولفسبورغ يعمق جراح بريمن وشالكه يعود بنقطة ثمينة

ضاعف فريق فولفسبورغ من محنة مضيفه فيردر بريمن وتغلب عليه في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وفي مبارة أخرى واصل شالكه عروضه المتواضعة، بيد أنه عاد بنقطة ثمينة من برلين.

فولفسبورغ يعمق جراح بريمن المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية من الـبوندسليغا.

فولفسبورغ يعمق جراح بريمن المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية من الـ"بوندسليغا".

كرس فولفسبورغ أفضلية الضيوف في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم التي تقام خلف أبواب موصدة، بتعميقه جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد (السابع من يونيو/ حزيران 2020) ضمن المرحلة الثلاثين. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق الهولندي فاوت فيخورست بضربة رأسية من مسافة قريبة إلى الزاوية اليسرى مستثمرا عرضية البديل فيليكس كلاوس.

وأظهرت نتائج مباريات المراحل الأربع التي أقيمت في الدوري الألماني، منذ عودة المنافسات منتصف مايو/ أيار الماضي بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أفضلية الضيوف الذين حققوا الفوز في 22 مباراة من أصل 44 أقيمت حتى الآن.

مختارات

وهو الفوز الثالث لفولفسبورغ منذ استئناف البوندسليغا، فانفرد بالمركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما مني فيردر بريمن، بطل أربع مرات أعوام 1965 و1988 و1993 و2004، بخسارته الثانية على التوالي فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بالدرجة الأولى.

واستهل الفريقان المباراة بابداء تضامنهما مع احتجاجات "بلاك لايفز ماتر" التي أشعلتها وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس قبل حوالي أسبوعين.

وفشل شالكه للمرة الثانية عشرة على التوالي بتحقيق النصر، فيما كان الإخفاق السابع لبرلين في كسب النقاط الثلاث. ورفع فريق المدرب ديفيد فاغنر رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، فيما واصل الممثل الثاني للعاصمة ابتعاده عن منطقة الخطر بحصوله على النقطة 32 في المركز الثالث عشر.

وافتتح روبرت اندريخ التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة خادعة، مستغلا تمريرة متقنة من النيجيري أنطوني أوجا.وهو الهدف الأول للاعب البالغ من العمر 25 عاما في البوندسليغا في 29 مباراة له مع أونيون برلين. 

وعادل شالكه في الدقيقة 28 من تسديدة قوية للإنكليزي جونجو كيني غير المراقب من خارج منطقة جزاء. وبذلك ورفع شالكه رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر. 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب )

     

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


   

 

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