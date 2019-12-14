 فولفسبورغ يسقط مونشنغلادباخ بثنائية ويحرمه من استعادة الصدارة | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 15.12.2019

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رياضة

فولفسبورغ يسقط مونشنغلادباخ بثنائية ويحرمه من استعادة الصدارة

في المرحلة الخامسة عشر للدوري الألماني (بوندسليغا)، هز ماكسيميليان أرنولد الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فولفسبورغ الفوز 2-1 على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، فيما فاز شالكه على فرانكفورت بهدف واحد لصفر.

Fußball Bundesliga VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | Tor 2:1 (Getty Images/Bongarts/B. Streubel)

تلقت آمال فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم ضربة قوية، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه فولفسبورغ اليوم الأحد (15 كانون الأول/ ديسمبر 2019) في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة التي شهدت فوز شالكه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر.

وبقي مونشنغلادباخ الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف لايبزيغ (المتصدر)، فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فولفسبورغ بهدف حمل توقيع كزافير شلاغر في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل بريل إيمبولو لمصلحة مونشنغلادباخ. وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز ماكسيمليان أرنولد هدف الفوز القاتل لفولفسبورغ عبر قذيفة صاروخية مدوية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 وحقق شالكه فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بفوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه فرانكفورت. ورفع شالكه رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويدين شالكه بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بينيتو رامان الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53. ورغم لعب شالكه بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه ألكسندر نوبل، لكن فرانكفورت فشل في هز الشباك خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم.

م.أ.م/ خ.س ( د ب أ، أ ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

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    80 مليون يورو رقم قياسي

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

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