 فوضى وطوابير واختناقات في مطارات أوروبية.. والحكومات تتدخل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.07.2022

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سياسة واقتصاد

فوضى وطوابير واختناقات في مطارات أوروبية.. والحكومات تتدخل

بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.

صالة الانتظار في مطار دوسيلدورف الألماني (25/6/2022)

فوضى عارمة في المطارات الأوروبية بسبب الطوابير الطويلة ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات. (مطار دوسيلدورف الألماني (25/6/2022)

 

مشهد فوضوي أقل كلمة يمكن أن نصف بها الوضع في المطارات الأوروبية الكبرى في الوقت الراهن مع تغيير مواعيد السفر أو إلغائها علاوة على فقدان الأمتعة ووقوف المسافرين في طوابير طويلة لساعات.

وقد أدت الإضرابات ونقص الموظفين إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية والتسبب في  طوابير طويلة بشكل يثير الإحباط بين المسافرين  الراغبين في السفر بعد عامين من الإغلاقات بسبب وباء كورونا. وبدت مشاعر الاستياء واضحة لدى المسافرين.

مختارات

وفي مقابلة مع DW، قال أحد المسافرين وهو يقف في طابور طويل في مطار دوسيلدورف في ألمانيا "إنا غاضب، فمن المفترض أننا سوف نقضي إجازتنا، وقد قمنا بتنظيم وترتيب كل شيء وجئنا إلى المطار قبل موعد الرحلة بخمس ساعات. إن ما يحدث ليس سوى مضيعة للوقت، كان يمكننا استغلال هذا الوقت في فعل شيء مفيد".

وقال مسافر آخر "لقد أبلغني جاري يعمل في المطار أن السبب وراء هذه الفوضى هو النقص في موظفي الأمن. هذا محض غباء! إننا ندفع الكثير من الأموال من أجل السفر، سيكون مزعجا إذا تخلفنا عن الرحلة".

ومن شأن حالة الفوضى في المطارات الأوروبية الرئيسية في فرانكفورت ولندن وباريس أن تلقي بظلالها على آمال تعافي قطاع الطيران، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له عام 2020 في ذروة وباء كورونا، وخسر أكثر من 230 مليار دولار (219 مليار يورو) في ظل الإغلاقات وحظر وقيود السفر.

نقص العمالة تربك المطارات

ويبدو أن قطاع الطيران تفاجأ بحركة الانتعاش السريعة في حركة السفر والسياحة فيما يسعى القطاع في الوقت نفسه إلى التعاطي مع أزمة نقص العمالة والموظفين التي يعاني منها قطاع الطيران الأوروبي.

فخلال وباء كورونا، اضطرت شركات الطيران والمطارات إلى تقليص العمالة، بيد أنه مع عودة حركة الطيران والسفر بوتيرة أسرع مما كان يُتوقع، باتت المطارات وشركات الطيران في حاجة إلى توظيف عمالة وموظفين بشكل سريع.

لكن يبدو أن توظيف عمالة لن يكون بالأمر السهل إذ أصبح الكثير من الموظفين أكثر انتقائية عندما يتعلق الأمر بالبحث عن وظائف، وأصبح كثيرون يرفضون الوظائف التي تدر أجورا منخفضة وتستلزم العمل في ظروف سيئة.

طوابير انتظار طويل في مطار أمستردام (21/6/2022)

طوابير انتظار طويل في مطار أمستردام (21/6/2022)

وفي مقابلة مع DW، قال المتحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت أن سوق العمل في ألمانيا "لا يزال ضيقا للغاية.

يمكن للباحثين عن العمل الاختيار بين عدد كبير من الوظائف الشاغرة فيما يواجه أرباب العمل صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة". وأضاف "إن ما يزيد الأمر صعوبة هو أن عملية التوظيف في المطارات تتسم بالتعقيد وتستغرق الكثير من الوقت، إذ يرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم الوظائف التشغيلية في مجال الطيران تكون في أماكن ذات صلة بالأمن وفي مناطق محظورة".

وفي ضوء حالة الفوضى والاضطرابات في المطارات، يُنصح المسافرون بالقدوم إلى المطار قبل 2.5 ساعة من الرحلات الداخلية، فيما ويفضل تسجيل الوصول عبر الإنترنت والتأكد من أن حقائب السفر مغلقة بشكل جيد للمساعدة في تخفيف من حدة الاصطفاف أمام نقاط التفتيش الأمنية.

إلغاء مئات الرحلات

وقد أدت حالة الارباك في المطارات إلى إلغاء مئات الرحلات في الأسابيع القليلة الماضية حيث ألغت شركة لوفتهانزا وحدها قرابة ثلاث آلاف رحلة.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة كارستن شبور  تقديمه اعتذارا للموظفين والمسافرين  عن حالة الفوضى. وفي بيان للشركة، قال شبور"بالتأكيد، ارتكبنا أخطاء أثناء قيام الشركة بإلغاء أكثر من 100 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين." وطرح شبور تساؤلا مفاده: "هل تجاوزنا كثيرا في قضية خفض التكاليف جراء خسائر بلغت أكثر من 10 مليارات يورو (10.5 مليار دولار) بسبب الوباء؟ الجواب نعم بالتأكيد". وشدد على أن الشركة تقوم حاليا بتوظيف موظفين جدد خاصة في أوروبا، لكنه أكد أن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إلا في فصل الشتاء.

الحكومات تدخل على خط الحل

وفي مساعي حل هذه الأزمة، قالت  الحكومة الألمانية إنها سوف تستقطب عمال أجانب للعمل في المطارات  بشكل مؤقت خاصة من تركيا لتخفيف من حدة الأزمة خلال ذروة موسم الأجازات الصيفية. وفي ذلك، قال وزير العمل هوبرتوس هيل ووزيرة الداخلية نانسي فيسر للصحفيين الأربعاء (28/6/2022) إن الحكومة ستعمل على تسريع إجراءات منح تصاريح العمل والتأشيرات لآلاف من العمال الأجانب. 

وأكدت الوزيرة أنه سيتم إخضاع العمال الأجانب للفحوصات الأمنية ذاتها التي يخضع لها عمال المطارات المحلية قبل السماح لهم بالعمل في المطارات الألمانية.

وقد ذكرت رابطة المطارات الألمانية أن هناك أكثر من 20 بالمائة من الوظائف في الأمن وتسجيل المسافرين وخدمات المناولة الأرضية، لا تزال شاغرة.

ولم تكن الحكومة الألمانية الوحيدة التي تدخلت على خط حل أزمة فوضى المطارات، إذ تعتزم الحكومة البرتغالية مضاعفة عدد موظفي أطقم مراقبة الحدود في مطارات البلاد الستة خلال هذا الشهر في محاولة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة المسافرين.

وتشهد البرتغال ارتفاعا في عدد المسافرين في مطاراتها هذا العام.

حالة من الاستياء والتعب سادت المسافرين بسبب الفوضى والانتظار لساعات طويلة (مطار كولونيا 25/6/2022)

حالة من الاستياء والتعب سادت المسافرين بسبب الفوضى والانتظار لساعات طويلة (مطار كولونيا 25/6/2022)

ودفعت الطوابير والفوضى في المطارات الإسبانية الشرطة إلى تعيين 500 موظف إضافي لنشرهم في المطارات الأكثر ازدحاما.

من جانبها، قالت "الخطوط الجوية الأيبيرية"، الناقل الوطني في إسبانيا، في وقت سابق من يونيو / حزيران إن التأخير الذي طرأ  في عمليات مراقبة جوازات السفر في مطار باراخاس بالعاصمة مدريد أدى إلى عدم تمكن قرابة 15 ألف مسافر من اللحاق برحلاتهم منذ الأول من مارس / آذار الماضي.

أما أيرلندا فقد وضعت الجيش على أهبة الاستعداد للمساعدة في التدابير الأمنية في مطار دبلن في حالة حدوث اضطرابات جديدة خلال موسم الأجازات الصيفية.

وجاء الإجراء الاخير عقب عدم تمكن أكثر من ألف مسافر من اللحاق برحلاتهم في يوم واحد في مطار دبلن الرئيسي للبلاد بسبب الطوابير الطويلة والازدحام الشديد فيما تقترب حركة الطيران في المطار إلى مستويات ما قبل الجائحة.

أشوتوش باندي / م ع

  • Deutschland Flughafen Düsseldorf Chaos Personal Wartezeiten

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    انتظار طويل وسط مزيد من الزحام

    قوائم الانتظار الطويلة والتأخير والإلغاء: أعصاب قوية وكثير من الوقت يحتاجه أي شخص يريد السفر في الوقت الحالي في ألمانيا. الفوضى سادت المطارات الألمانية لأسابيع، كما هو الحال هنا في مطار دوسلدورف، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص في موظفي مقدمي الخدمات في المطار وشركات الأمن الخاصة.

  • Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    المشكلة محلية

    المشكلة محلية الصنع: خلال جائحة كورونا خفضت شركات الطيران وشركات المطارات الموظفين بشكل كبير والآن تواجه صعوبات في ظل زيادة الحركة الجوية من الصفر تقريبا إلى ما يقرب من 90 في المائة من مستوى ما قبل الجائحة.

  • Deutschland Flughafen Düsseldorf Chaos Personal Wartezeiten

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    فوضى حقائب السفر

    ليست هناك أي إشارة على تحسن الوضع في الأفق، بل على العكس من ذلك، من المرجح أن تزداد الفوضى خلال موسم السفر الرئيسي في منتصف الصيف. ألغت شركتا الطيران EasyJet وLufthansa عددا كبير من الرحلات الجوية من جدولها الصيفي الأسبوع الماضي، وتتبعها شركات طيران أخرى عبر أوروبا للتخفيف من إثقال كاهل المطارات. إضافة إلى نقص الموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

  • Großbritannien Heathrow Flughafen Chaos Personal Wartezeiten

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    إقبال كبير للمسافرين على مطار هيثرو

    هذه المشكلة تتخبط فيها أوروبا بأكملها، كما هو الحال هنا في مطار هيثرو بلندن الذي يعرف ازدحاما بالمسافرين لا نظير له. تقطعت السبل بنحو خمسة آلاف مسافر الأسبوع الماضي بسبب إلغاء 30 رحلة بسبب تراكم الأمتعة، ومن المرجح أيضا أن يزداد الوضع سوءا في بريطانيا بسبب إضرابات مرتقبة في مطار هيثرو.

  • Deutschland Flughafen Köln-Bonn Chaos Personal Wartezeiten

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    إضرابات بالجملة

    أعلن طواقم الطائرات بشركتي Ryanair وEasyJet في إسبانيا عن إضرابات في شهر يوليو/ تموز 2022 . وتم تأجيل إضراب في شركة الطيران الاسكندنافية SAS، والذي تم الإعلان عنه في البداية يوم الأربعاء 28 يونيو. وتتفاوض إدارة SAS على اتفاقية جماعية مع الطيارين منذ أسابيع.

  • Niederlande Amsterdam Schiphol Flughafen Chaos Personal Wartezeiten

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    تقليص عدد الركاب لاحتواء الأزمة

    في مطار شيفول بأمستردام، أكبر مطار في هولندا، أصبحت الفوضى شبه روتينية نظرا لنقص الموظفين. وغالبا ما ينتظر الركاب هنا ساعات قبل أن يتم تسجيلهم. لذلك تعتزم إدارة مطار شيفول تقليل عدد الركاب بحوالي 13 ألف و500 مائة مسافر يوميا خلال أشهر الصيف.

  • Deutschland PK Heil Wissing Faeser Chaos Flughäfen

    فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!

    الحكومة الألمانية تطلب المساعدة من الخارج

    في ألمانيا تبحث الحكومة عن حلول، فقد أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيسر (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 28 يونيو أنها تعتزم تجنيد مساعدين من الخارج، وخاصة من تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة استخدام الشرطة الفيدرالية للخدمات الأمنية في المطارات. نيله يينش/ عبد الكريم اعمارا


 

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24.06.2022, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Passagiere stehen am Check-In Schalter von Eurowings am Flughafen Düsseldorf an. Als erstes Bundesland startet NRW in die Sommerferien. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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