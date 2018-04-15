 فوز مراد بجائزة نوبل ـ هل يسهم في كشف مصير 3200 إيزيدي مفقود؟ | أخبار | DW | 06.10.2018

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أخبار

فوز مراد بجائزة نوبل ـ هل يسهم في كشف مصير 3200 إيزيدي مفقود؟

بعد فوز الناشطة نادية مراد بجائزة نوبل، يأمل الإيزيديون في أن يسهم هذا الفوز بكشف مصير أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي أسرى لدى "داعش" أو مفقودين، نصفهم من النساء، وأن تحظى معاناتهم بالاهتمام الدولي المطلوب.

Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

صورة من الأرشيف لإيزيديين يفورن من "داعش"

قال رئيس المجلس المركزي للإيزيديين في ألمانيا أرفان اورتاك، أنه لا يزال هناك 1000 امرأة محتجزات لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" "يتعرضن للاستعباد والاعتداء، حسب ما نقلت عنه صحيفة "هيلبرونر شتيمي" اليوم السبت(السادس من تشرين أول/أكتوبر 2018).

وبحسب أرقام وزارة الأوقاف في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، لا يزال نحو نصف الإيزيديين الذين خطفهم تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل ثلاث سنوات بيد التنظيم المتطرف أو في عداد المفقودين. ومنذ الثالث من آب/أغسطس من عام 2014، وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2017، أحصي إنقاذ أو فرار 3207 إيزيديين من أصل 6417 خطفهم التنظيم في سنجار. وعدد الذين ما زالوا بيد التنظيم هو 3210، بينهم 1507 نساء و1703 رجال، من ضمنهم أطفال لم يتم تحديد عددهم، بحسب المصدر نفسه.

وتأمل الطائفة الإيزيدية أن يسهم فوز الناشطة الإيزيدية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام، في تسليط الضوء ولفت الاهتمام الدولي إلى معاناتهم.

وحصلت مراد، التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب على يد مسلحي تنظيم "داعش"، على الجائزة مع طبيب أمراض النساء الكونغولي دينيس موكويغي، على "جهودهما لوضع حد لاستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب".

واحتُجزت مراد لعدة أشهر من جانب تنظيم داعش في عام 2014 وتعرضت للاعتداءات الوحشية، حتى تمكنت من الهروب بعد ثلاثة أشهر. وهي تعيش الآن في ألمانيا وتناضل من أجل مقاضاة زعماء تنظيم "داعش" أمام محكمة دولية.

ورحب أبناء الطائفة الإيزيدية بفوز مراد، وقال أورتاك إن "نادية تستحق أكثر من هذه الجائزة.. على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت تسافر بلا كلل لإعلام الناس بمصير الإيزيديين وغيرهم من ضحايا داعش". 

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من السبي والاغتصاب إلى سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة

فيما اعتبرت منظمة "يزدا" المدافعة عن حقوق الضحايا الإيزيديين أن يوم فوزها "يعتبر مميزا للإيزيديين والأقليات الأخرى وجميع ضحايا الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية التي ارتكبها داعش وغيره في العراق وسوريا وحول العالم".

يذكر أن الإيزيديين أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق. ويقول الإيزيديون إن ديانتهم تعود إلى آلاف السنين وانها انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون أن ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.

ويناصب تنظيم "الدولة الإسلامية" العداء الشديد لهذه المجموعة الناطقة بالكردية، ويعتبر أفرادها "كفارا".

جدير بالذكر أن الأقلية الإيزيدية في العراق وسوريا وفي تركيا تعرضت لحملات إبادة جماعية عدة مرات في التاريخ، كان آخرها في عهد الدولة العثمانية ومن قبل جيشها وراح ضحيتها آلاف النساء والأطفال والرجال الأبرياء.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

 

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


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العثور على مقبرتين جماعيتين للأقلية الإيزيدية قرب الموصل

أعلن مسؤول محلي عراقي العثور على مقبرتين جماعيتين قرب الموصل تضمان رفات نحو 18 فردا على الأقل من الأقلية الإيزيدية ليرتفع بذلك عدد المقابر الجماعية للإيزيديين التي عثر عليها حتى الآن إلى 29 مقبرة. (27.11.2016)  

من جبال سنجار إلى ألمانيا: قصة لاجئين إيزيديين

الإيزيديون هم أقلية دينية متواجدون في شمال العراق وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يتعرضون للاضطهاد من قبل تنظيم "داعش" أحد الإيزيديين الذين فروا من العراق و لجأوا إلى ألمانيا شارك "إنفوميغرانتس" بقصته. (07.07.2017)  

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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