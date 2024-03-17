فوز قياسي لبوتين بالانتخابات الرئاسية وتشكيك غربي في نزاهتها

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية بنسبة 87 بالمئة، وفقا للتوقعات عقب إغلاق مراكز الاقتراع، فيما شككت المعارضة بالنتائج مؤكدة أنها "لا تمت بصلة الى الحقيقة"، وقال البيت الأبيض إن الانتخابات "ليست حرة ولا نزيهة".

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87 بالمئة على الأقل من الأصوات، وفقا للتوقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية الأحد (17 مارس/ آذار 2024). وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

هنّأ الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي لم يواجه فيها سيّد الكرملين أي منافسة حقيقية. وقال مدفيديف في منشور على تلغرام "أهنّئ فلاديمير بوتين بانتصاره الرائع في الانتخابات"، فيما أشاد التلفزيون الرسمي الروسي بـ"تأييد هائل للرئيس" وبـ"وحدة صف" وراء قائد البلاد.

ولم يتم السماح لأي مرشح حقيقي من المعارضة بخوض الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام. ولم يراقب مراقبون دوليون الانتخابات، التي أجريت في مختلف أنحاء روسيا الشاسعة والتي تمتد عبر 11 منطقة زمنية.

وشهدت عملية التصويت على ولاية خامسة لبوتين في المنصب احتجاجات متعددة. ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق مساء اليوم الأحد. وستكون أول نتائج حقيقية للانتخابات متاحة غدا الاثنين.

وفي الانتخابات الماضية، كانت النتائج النهائية تأتي متوافقة مع التوقعات. وستكون هذه النتيجة قياسية وأعلى نتيجة يحققها بوتين ، الذي حصل على نسبة 76.7 بالمئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام 2018.

فريق المعارض الراحل نافالني: نتائج الانتخابات "لا تمت بصلة الى الحقيقة"

من جانبه، ندد فريق المعارض الروسي اليكسي نافالني الذي توفي في السجن، الأحد بالنتيجة التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها "لا تمت بصلة الى الحقيقة". وكتب ليونيد فولكوف المساعد السابق في المنفى للراحل نافالني على منصة اكس "من المؤكد أن النسب المئوية التي تم اختراعها لبوتين لا تمت بصلة الى الحقيقة".

الغرب عن انتخابات روسيا "ليست حرة ولا نزيهة"

فيما شككت ألمانيا أيضا في نزاهة عملية الانتخابات الرئاسية الروسية، ووفقا للمتحدثة باسم الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير فإنّ شتاينماير لا يريد تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه. وقالت سيرستين غاميلين لصحيفة تاغس شبيغل مساء الأحد: "لن تكون هناك رسالة إلى بوتين".

فيما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع إكس اليوم الأحد إن "الانتخابات الزائفة في روسيا ليست حرة ولا نزيهة، والنتيجة لا تفاجئ أحدا".

ومن جهته، قال البيت الأبيض الأحد إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة" لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الأحد عن أسفه لعدم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في روسيا، وكتب كامرون في منشور على منصة إكس "أغلقت صناديق الاقتراع في روسيا بعد التنظيم غير القانوني للانتخابات على الأراضي الأوكرانية، وغياب الخيارات أمام الناخبين وغياب المراقبة المستقلة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وأضاف "هذه ليست انتخابات حرة ونزيهة".



من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن الرئيس الروسي بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد واصفا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها "محاكاة" تفتقر إلى الشرعية. وقال زيلينسكي في كلمة مسائية مصورة "الدكتاتور الروسي يحاكي انتخابات أخرى" مشيرا إلى أن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد". وأضاف "لا توجد شرعية في محاكاة الانتخابات هذه... هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي. هذا ما يتعين علينا ضمانه".

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)