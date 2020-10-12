فوز الاقتصاديين الأمريكيين ميلجروم وويلسون بجائزة نوبل للاقتصاد

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين (12 اكتوبر/تشرين الأول 2020) إن عالمي الاقتصاد الأمريكيين بول ميلجروم وروبرت ويلسون فازا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020 "لتعديلاتهما على نظرية المزادات وابتكارهما صيغا جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم"، خاصة وأن "المزادات العلنية تنظم في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية" بحسب بيان الأكاديمية.

وقالت الأكاديمية في بيان "صيغ المزادات الجديدة مثال جميل يبرز كيف يمكن للبحث الأساسي أن يسفر عن ابتكارات تفيد المجتمع".

وسيحصل كل من عالمي الاقتصاد الامريكيين على نصف الجائزة، التي تبلغ قيمتها هذا العام عشرة ملايين كرونة (1ر1 مليون دولار) هذا العام، وهي القيمة نفسها لجوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

واشتهر الثنائي الذي كان بين أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال الاتصالات في الولايات المتحدة. وعمل الخبيران الاقتصاديان وكلاهما مدرس في جامعة ستانفورد، على آليات تخصيص فتحات الهبوط في المطارات.

وفي العام 2019، منحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقر، هم الأمريكي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية الأمريكية استر دوفلو زالأمريكي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

وجائزة نويل للاقتصاد ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناعة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895 المذكورة في وصيته، وإنما أنشأها ومولها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب أ)