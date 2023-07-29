 فوارق طبقية!ـ "السيجار" في لبنان للأغنياء و"النارجيلة" للفقراء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

فوارق طبقية!ـ "السيجار" في لبنان للأغنياء و"النارجيلة" للفقراء

لم تمنع الأزمة الاقتصادية كثير من اللبنانيين من التدخين، لكن هذه العادة الضارة بالصحة، باتت على ما يبدو تعكس الوضع الطبقي الراهن في البلاد، إذ أصبح "السيجار" رمزا للثراء، و"النارجيلة" دلالة على الوضع الاقتصادي المتواضع.

ينظر كثير من اللبنانيين إلى السيجار باعتباره دلالة على الثراء والمكانة الاجتماعية

ينظر كثير من اللبنانيين إلى السيجار باعتباره دلالة على الثراء والمكانة الاجتماعية

عند التنزه بين المقاهي والمطاعم التي تزخر بها بيروت، من المستحيل ألا يشم المرء رائحة "النارجيلة" التي مازالت منذ عشرات السنين عادة متبعة ومصدرا للهو والتسلية لدى قطاع كبير من اللبنانيين.

مختارات

توني الذي يعمل في مقهى في منطقة فرن الشباك في الضواحي الجنوبية لبيروت  يقوم بتحضير النارجيلة أو "الشيشة" لرواد المقهى الذي يعمل فيه.

وفيما كان يهرع لإحضار نارجيلة لأحد زبائن المقهى، قال توني في مقابلة مع DW "الزبائن يصل عددهم بالمئات يوميا ويأتي العديد منهم بشكل منتظم سواء للاسترخاء أو الابتعاد عن المشاكل".

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة منذ اوخرا 2019، إلا أن تدخين الشيشة ظل من بين الأشياء الميسورة التي يمكن للمدخنين في لبنان  تحملها، إذ ما زالت النارجيلة خيارا شائعا كثير من سكان البلاد.

بيد أنه في المقابل أصبح تدخين السيجار وكأنه مزية تدل على الانتماء إلى النخبة الثرية القادرة على تحمل تكلفة شراء هذا النوع الفاخر من منتجات التبغ، ما يشير ـ مع مظاهر أخرى كثيرة ـ إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان أدت إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

"استراحة من التوتر"

يحرص سومار البالغ من العمر 28 عاما على قضاء بعض الوقت مع صديقه في أحد مقاهي بيروت بعد الانتهاء من عمله في عيادة زراعة الشعر.

وفي مقابلة مع DW، قال "الجميع يحب النارجيلة بعد العمل" ويعتقد أنه عندما يدخنها يشعر "بالسعادة واحصل على استراحة من التوتر"، مضيفا أنه يدفع ثلاثة دولارات مقابل تدخين الشيشة في المقهي، فيما قد يصل السعر إلى عشرة دولارات في المقاهي بالمناطق الراقية.

تضاعف عدد مدخني الشيشة في لبنان خلال العام الماضي، وفقا لبيانات إدارة حصر التبغ والتنباك

تضاعف عدد مدخني الشيشة في لبنان خلال العام الماضي، وفقا لبيانات إدارة حصر التبغ والتنباك

ورغم أن تدخين النارجيلة ممارسة شائعة جدًا في لبنان، إلا أنه لا يعني بالضرورة انه نشاط تجاري مربح للجميع.

وفي ذلك، قال مازن البالغ من العمر 35 عاما والذي يمتلك متجرا صغيرا في بيروت، إن الوضع كان أفضل خلال جائحة كورونا  عندما فُرض إغلاق حيث كان الجميع يدخن الشيشة في شرفات المنازل، لكن "النشاط التجاري تباطأ في الوقت الحالي رغم أسعاري المنخفضة."

وعلى بعد خطوات، قال حماد (35 عاما) وهو يشتري علبة تبغ من متجر صغير، "تستمتع بتدخين النارجيلة بعد العمل خاصة أنواع التبغ المنكة".

قال مالك، صاحب المتجر، إن العمل يسير على ما يرام، مضيفا "الناس يدخنون في المنزل خاصة وأن كان ليس لديهم ما يفعلونه".

ومع تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان، أصبح تدخين الشيشة ممارسة لا يمكن أن يتحمل الجميع تكلفتها كل يوم مثل المتقاعد سمير. وقال "أصبح تدخين التبغ بنكهة التفاح هواية بالنسبة لي. أحاول التدخين كل يوم لمدة ساعة ونصف، لكنني لا أستطيع تحمل تكلفة ذلك يوميا حتى لو وصل إلى دولارين".

ووفقا لبيانات إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) الخاضعة  لوزارة المالية، فإن عدد مدخني السجائر في لبنان  ظل مستقرا في السنوات الأخيرة فيما تضاعف عدد مدخني الشيشة.

السيجار.. دلالة على الثراء

يشار إلى أنه في أواخر مايو / أيار الماضي نشرت منصة "ستاتيستا" المتخصصة في إحصائيات وبيانات السوق والمستهلكين ومقرها ألمانيا، تقريرا كان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ذكرت أن اللبنانيين كانوا الأكثر انفاقا على السيجار في العالم العام الماضي.

وفي تعليقه، قال ديبانشو أونكار، الخبير في المنصة، إن معدل التدخين في لبنان يعد الأعلى بكثير مقارنة بالبلدان الأخرى فيما ظل السيجار سلعة لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية على عكس باقي السلع.

وأرجع ذلك إلى نمط بات شائعا في البلاد حيث يدل السيجار على الانتماء إلى طبقة الأثرياء، مضيفا "من لديه القدرة على تحمل تكاليف شراء السيجار، هو الأقل احتمالا لتقديم التضحيات".

وقد أدى ارتفاع  معدل التضخم  إلى زيادة طفيفة في الأسعار، لكن المستهلكين الذين يهرعون الى شراء منتجات فاخرة ومتميزة، لا يجدون مشكلة في الدفع، وهو أأمر يساهم في ازدهار سوق السيجار في لبنان.

يدير وودي غصوبي (35 عاما) وزوجته نجاة (37 عاما) محلا لبيع السيجار في بيروت. وقال "السيجار ليس سلعة فاخرة بطبيعتها، لكن في لبنان، يعتبره الناس دلالة على الوضع الاجتماعي. فئات المجتمع التي حققت مكاسب مالية من الوضع الاقتصادي هم الأكثر انفاقا ببذخ على شراء السيجار وغيره من السلع باهظة الثمن باعتبارها من الرفاهيات".

وأضاف أن سعر السيجار الواحد في متجره يتراوح ما بين 9 دولارات إلى أكثر من 100 دولار فيما قد يصل السعر إلى 600 دولار لشراء سيجار واحد من ماركات أخرى.

وفي مقابلة مع DW قال ززدي إنه قام بافتتاح متجره عام 2020 إبان وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات في بادئ الامر، إلا أن "العمل بات رائعا". وأردف "ينفق الزبائن حوالي 500 دولار شهريا في المتوسط على شراء السيجار والكحول."

ويعد جان بول عبد الله، المدير في إحدى شركات السمسرة، من أشهر زبائن غصوبي، حيث بدأ في التدخين منذ بلوغه 19 عاما.

وأضاف جان (44 عاما) "لا أفكر أبدا فيما أنفقه على شراء السيجار. لكن لدي حد أدنى من 10 دولارات إلى 20 دولارا في اليوم. وقد أنفقت ما بين 300 دولار وربما 600 دولار شهريا".

ويؤكد حان أن تدخين السيجار ليس بالضرورة دلالة على الوضع الاجتماعي، مضيفا "أنا أدخن السيجار لأنني أحبه. أعرف أن المجتمع قد ينظر إلى  السيجار  كرمز لمكانة الشخص، لكنني لا أهتم بالأمر".

داريو صباغي / م. ع 

ملاحظة من المحرر: ينصح الأطباء والمؤسسات الصحية بالامتناع عن التدخين بكل أنواعه نظرا لأنه مضر بالصحة وقد يتسبب في الوفاة بأمراض كثيرة منها سرطان الرئة، حسب نتائج الكثير من الأبحاث والدارسات. والبدء بالتدخين يقود إلى الإدمان.

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

    سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام