فوائد مذهلة لفيتامين "ب 12" على الصحة والحالة النفسية

يعتبر فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات الضرورية للصحة اليومية، إذ يلعب دوراً هاماً في تكوين كريات الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الخلايا العصبية في الجسم، والحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء. ونتيجة لذلك، عند نقص مستويات هذا الفيتامين الأساسي في جسمك ستلاحظ بشكل واضح الأعراض التي تشير إلى ذلك.
ويوضح أخصائيو التغذية أهمية وفوائد فيتامين ب 12 والعلامات الي يرسلها الجسم عندما لا يحصل على ما يكفي منه، ومن أهم هذه الفوائد:
- تعديل المزاج والصحة العقلية: فيتامين ب 12 أساسي لمجموعة واسعة من وظائف الجسم الحيوية، وتؤكد أخصائية التغذية سامانثا كاسيتي، على أهمية فيتامين ب 12 الضروري لعمل الجهاز العصبي، وتشكيل خلايا الدم، كما يساهم في إنتاج النواقل العصبية التي تؤثر على المزاج، وهذا قد يكون السبب في أن بعض الأبحاث تشير إلى أن فيتامين ب 12 قد يكون مفيداً للأشخاص المعرضين للاكتئاب واضطرابات المزاج مثل القلق. ومع ذلك، تشدد كاسيتي على أهمية مراجعة الطبيب قبل تجربة أي علاجات منزلية للاكتئاب. بحسب ما نشره موقع (ويل+ غود) الأمريكي .
- يدعم نمو الجنين الصحي: بالنسبة للمرأة الحامل أو التي ( تحاول الحمل)، فهي بحاجة بشكل خاص إلى مراقبة مستويات ب 12. إذ أن النمو السريع للجنين وتطوره أثناء الحمل يزيد من احتياجات فيتامين ب 12 بشكل كبير."
- يساعد في نمو العظام والوقاية من هشاشة العظام: قد يدعم الحفاظ على كمية كافية من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 صحة عظامك. فقد وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وهشاشة العظام، خاصة عند النساء.
ووفقا لـ NHS "هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية"، يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 64 عاماً إلى حوالي 1,5 ميكروغرام يومياً من فيتامين ب 12.
أعراض نقص فيتامين ب 12
عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12، سيعلمك جسمك بالتأكيد. وبحسب الخبراء فإن أهم الآثار الجانبية الشائعة لانخفاض تناول فيتامين ب 12 هو فقر الدم الذي قد ينتج عنه أعراض مثل التعب، وشحوب الجلد، والتنميل والوخز في اليدين والقدمين، وفقدان الوزن، والخرف. بحسب ما نشره موقع (ديلي إكسبريس).
وتشكل اللحوم الحمراء أهم المصادر الغذائية الغنية بفيتامين ب 12، بالإضافة إلى المأكولات البحرية والدواجن والبيض والزبادي. وبالنسبة للنباتيين فإن الفاصولياء، والسبانخ، وحبوب الإفطار المدعمة تعتبر من المصادر النباتية الممتازة لفيتامين B12.
ريم ضوا
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
فيتامين "أ"
ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بيوتين
فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بي 1
مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بي 6
يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بي 12
أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
سي
الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
دي
فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
"ي"
مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
كي
في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
حامض الفوليك
فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.
الكاتب: عباس الخشالي