فوائد مدهشة لثمرة بوميلي ستجعلك من عشاقها

البوميلو و البوملي أو الليمون الكبير أو السندي كما تسمى في بعض البلدان، هي ثمرة حمضيات آسيوية ذات قشرة سميكة خضراء وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجريب فروت. يشبه شكلها دمعة العين ويكون لُبّها أخضراً أو أصفراً وفي بعض الأحيان وردي. وإضافة إلى مذاقها المنعش، تحتوي البومليو على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل:
تعزيز المناعة:
فاكهة بوملي غنية بفيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويهاجم الجذور الحرة ويمنع الإصابة بالالتهابات.
تساعد على الهضم
البوميلي مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية، ومنع الإمساك، والوقاية من البواسير. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
تساعد في خسارة الوزن
الأطعمة الغنية بالألياف تبقى في المعدة لفترة أطول مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من الشعور بالجوع.
البوميلو مفيد لصحة البشرة والشعر
تعزيز صحة العظام
يحتوي بوميلي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والنحاس والزنك والمنغنيز. وهذه المعادن ضرورية لتحسين صحة العظام والحفاظ عليها.
تعزز صحة القلب
يحتوي البوميلي على مستويات عالية من البوتاسيوم وهو عنصر غذائي رئيسي لتنظيم ضغط الدم. وبالتالي فإن تناوله ينعكس إيجابا على عضلة القلب، وتنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.
فوائد للبشرة والشعر
احتواء البوميلي على فيتامين أ و فيتامين سي إلى جانب عناصر غذائية أخرى يساهم في تعزيز صحة الشعر وتحفيز نموه و المحافظة على نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد.
ر.ض
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
منعشة ومغذية
يعرف عن الحمضيات أنها غنية بالفيتامين سي وبالأملاح المعدنية، لهذا فهي ليست مجرد فواكه منعشة ومغذية فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية عديدة لكل الناس ولكل الأعمار، وهي علاج بسيط لعديد الأمراض.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
الزنباع
جهاز المناعة: لتقوية جهاز المناعة، تناول كل صباح قطعة من فاكهة الزنباع بدون سكر أو إعصر زنباعة اسكب عصيرها في حمام دافئ واستحم لمدة 20 دقيقة. آلام الروماتيزم: ادهن المكان المؤلم بخليط من كأس ماء دافئ وخمس قطرات من زيت الزنباع. فهذا له تأثير مسكن للألم ومضاد للإلتهاب.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
الليمون الأخضر
الإجهاد: عليك بحمام من الليمون الأخضر والزنجبيل. اعصر ليمونة طازجة وأضف لها قطرتين من زيت الزنجبيل وأسكبهما في حوض الحمام المليء بالماء، واسترخ. اضطرابات الكآبة:عليك بشمعة فواحة من زيت الليمون الأخضر، فالروائح المهدئة ستعطيك شعورا بالتفاؤل. التعب الصباحي: ادلك جسدك بهذا المزيج عند القيام بالدوش: قطرتين من زيت الليمون مع قطرة من زيت زهرة اللقلقي وملعقة أكل زيت اللوز، يعطي إحساسا بالحيوية.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
ماندارين
مشاكل المعدة: اضف خمس قطرات من زيت الماندارين وملعقة صغيرة من العسل إلى فنجان من الماء الدافئ، واشربه فهذا سيهدأك ويقلل من التشنجات. السعال: قطع قطعتين من الماندارين بقشرتيهما وإجاصة إلى قطع صغيرة ثم أضف إليهم الماء وأترك الخليط يغلي ثم أضف بعضا من سكر نبات، ثم افصل الخليط إلى نصفين وتناول يوميا قسطا بعد الأكل.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
البرتقال
مشاكل النوم: حتى تنام بهدوء، اسكب بعض قطرات زيت زهر البرتقال على قطعة سكر، وتناولها. التقيؤ: لإزالة تشنجات المعدة، ضع 50 جراما من زهر البرتقال في لتر من الماء ودعهما يغليان لمدة عشر دقائق،ثم صفي الماء واشرب قبل تناول الطعام. الهربس: حتى تزيد من قوة المناعة، عليك بشرب عصير البرتقال بصفة انتظامية.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
البوملي
نقص الطاقة: لتشعر بالإنتعاش، اشرب كأسا من السموثي مكونا من الموز والبوملي والفراولة. نقص الأحماض الأمينية: اعصر قطعة من البوملي وجزرتين وأضف إليهما 100 مل من الماء، هذا سيعيد للجسم. توازنه الحساسية ضد الرشح : لتقوية جهاز المناعة ضد الحساسية، عليك بتناول العديد من قطع البوميلو الطازجة في الأسبوع الواحد. مشاكل الدورة الدموية: شرب عصير البوميلو بصفة منتظمة يساعد على استقرارظغط الدم وتخفيفه.
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الحمضيات: طعم لاذع بفوائد صحية مثيرة
الليمون
توسع الأوردة: اعصر خمس قطع من الليمون وضع العصير في حوض مليء بالماء الدافئ واستحم به لمدة 15 دقيقة، ستحفز عملية الدورة الدموية وتهيج الأوعية اللمفوية. القرحة الفموية: ادلك بحذر البثرات الصغيرة في الفم بعصير الليمون، فهو مضاد للإلتهاب. الزكام: شاي الليمون بالزعترله تأثير معقم ضد البكتيريا. بالصحة والهناء!
الكاتب: سميح عامري