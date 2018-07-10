 فوائد صحية ونفسية كثيرة للنباتات المنزلية | عالم المنوعات | DW | 21.07.2018

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منوعات

فوائد صحية ونفسية كثيرة للنباتات المنزلية

يعتقد البعض أن النبات المنزلي للزينة فقط، لكن الحقيقة أنه يلعب دوراً فعالاً في تنقية الهواء فضلاً عن شكله المبهج ليعطي شعوراً بالاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية، وهناك فوائد عده يؤكد عليها الخبراء، فما هي؟

Zimmerpflanzen (Colourbox)

من المعروف أن النباتات الداخلية في المنزل، تلعب دوراً كبيراً في تحسين الحالة النفسية والشعور بالاسترخاء للمقيمين فيه. ولكن ربما يخفى على البعض أهميتها في تنقية هواء المنزل الملئ بالعديد من الملوثات، والتي قد تؤدي لأمراض الحساسية وغيرها.

مختارات

ولأهمية النبات الداخلي ودوره الفعال فقد قامت منظمة ناسا الأمريكية في أواخر الثمانينيات بعمل العديد من الدراسات على النباتات واستخدامها كوسيلة لتوفير الهواء النقى الخالى من السموم لمحطات الفضاء.

وفي موقع realsimple الأمريكي، أكد الخبراء أن النبات يمكنه أيضاً أن يساعد على تقليل ضغط الدم وتحسين الذاكرة وتقليل التوتر. ويقول دكتور كينج لي، المتخصص في العلاج بالطبيعة، أن قيمة النباتات وتأثيرها على الصحة النفسية والحالة المزاجية لأصحاب المنزل لا يشترط أن يكون بوجودها بشكل طبيعي في المنزل، وإنما حتى وضع صور أو لوحات لمناظر طبيعية أو مساحات خضراء يقوم بنفس الدور الفعال. وينصح لي باستغلال أي فرصة يمكن فيها رؤية النباتات والخضرة والمناظر الطبيعية الخلابة، حتى وإن كان على خلفية شاشة الكمبيوتر الخاص بك أو حتى خلفية شاشة الهاتف، وفق ما ورد في الموقع المهتم بأخبار أنماط الحياة (اللايف ستايل). 

كما نصح الخبراء تخصيص مساحة محددة في المنزل لزراعة النباتات أو وضع بعض النباتات في مكان العمل أو غرفة المعيشة أو على الشرفات. ويقول لي إن: "النبات يعمل كالإسفنجة ويمتص المواد الكيميائية السامة في المنزل مثل دخان السجائر أو المنظفات وغيرها".

ويرى الخبراء بموقع coveteur الأمريكي، أن هناك مجموعة من النباتات التي تعمل بمثابة "فلتر" أو منقى لهواء المنزل، فهي تساعد في التخلص من كل السموم في المنزل. ومن أفضل تلك الأنواع التي تنقى هواء المنزل وخاصة من مواد سامة مثل الفورمالديهايد والزيلين والتولوين، هي الزنبق و الأقحوان واللبلاب والبوتس والخيزران واﻟﺠﺮﺑريا ونبات المطاط، بحسب موقع أخبار اللايف ستايل.

س.م

  • London Temperate House (picture-alliance/R. Bryant/Arcaid)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    حدائق كيو في جنوب غرب لندن هي موطن أكبر دفيئة (بيت زجاجي معتدل الحرارة) من العصر الفيكتوري في العالم. ومن بين أندر النباتات التي تحتضنها هي "إنسيفالارتوس وودي" من جنوب إفريقيا، من جنس السيكادا، التي لم يعثر سوى على واحدة منها فقط في الطبيعة.

  • Südafrika - Botanischer Garten von Kirstenbosch (picture-alliance/dpa/ZB/R. Kaufhold)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تأسست حديقة كريستينبوش النباتية الوطنية في كيب تاون على المنحدر الشرقي لجبل تيبل في جنوب إفريقيا في عام 1913، وهي أول حديقة نباتية في العالم تحافظ على تلك النباتات الأصلية في المنطقة فقط، وتعرضها.

  • Himalaya Scheinmohn (picture-alliance/dpa/H. Bäsemann)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    فوق الدائرة القطبية الشمالية في أقصى شمال العالم، في حديقة ترومسو بالنرويج التابعة للجامعة، تزهر آلاف النباتات من المناطق القطبية، والجبال المرتفعة في الصيف- بما في ذلك الخشخاش الأزرق من جبال الهيمالايا.

  • Brasilien: Botanischer Garten in Rio de Janeiro (picture-alliance/dpa)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    أعلنت اليونسكو حديقة ريو دي جانيرو في البرازيل، التي تأسست في عام 1808، محمية المحيط الحيوي. تضم هذه الحديقة الضخمة حوالي 6500 نوع من النباتات، والكثير منها مهدد بالانقراض.

  • Singapore Botanic Gardens (picture-alliance/dpa/prisma)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تعد الحديقة النباتية الاستوائية بسنغافورة إحدى أكثر حدائق آسيا شهرة بفضل مجموعة الأوركيد الكبيرة. بإمكان الزوار المشي عبر الغابات المطيرة في الحديقة، المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2015.

  • Montreal Botanical Garden (picture-alliance/dpa/All Canada Photos)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تضم حديقة مونتريال النباتية 10 دفيئات زراعية، بالإضافة إلى 30 حديقة، مثل الحديقة الصينية، التي تعتبر الأكبر من نوعها خارج الصين. كما تضم حديقة الأمم الأولى نباتات أصلية مثل شجرة القيقب، وعدداً من المعارض.

  • Afrika botanischen Garten von Pamplemousses in Mauritius (picture-alliance/dpa/Global Travel Images)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تشتهر الحديقة النباتية في جزر موريشيوس، في المحيط الهندي، بزهورها الكبيرة وزهور اللوتس. وتقع هذه الحديقة، التي أنشئت في الأصل لزراعة التوابل، بالقرب من قرية بامبليماوسيس، وسميت بـ (سيووساغور رامغولام)، تيمناً بأول رئيس وزراء لجمهورية موريشيوس المستقلة.

  • Botanischer Garten Berlin, Dahlem, Karbische Nacht (picture-alliance/dpa/Global Travel Images)

    أجمل الحدائق النباتية في العالم

    تمتد الحديقة النباتية في برلين-داهلم بألمانيا على مساحة 43 هكتاراً، وهي أكبر حديقة نباتية في أوروبا. تتألف الحديقة من بيت استوائي واحد وحدائق محيطة به، ما يجعلها مجتمعة تضم 20 ألف نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم، من ضمنها أشجار النخيل، والكروم، والخيزران العملاق. لينا إلتر/ ريم ضوا.


مختارات

أجمل الحدائق النباتية في العالم

الحدائق النباتية هي الأماكن التي تعرض عالماً رائعاً من النباتات والأشجار المتنوعة، حيث تعتني بالنباتات النادرة، والمهددة بالانقراض في حدائق خاصة للمحافظة عليها والاستمتاع بسحرها. جولة بين أجمل الحدائق النباتية في العالم: (05.05.2018)  

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