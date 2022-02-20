فوائد صحية ونفسية عدة لتناول الموز كل يوم!

التخلص من آلام البطن وارتفاع ضغط الدم
يساعد الموز في عملية الهضم. ويرجع ذلك بالأساس إلى محتواه من المغنيسيوم والبوتاسيوم. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو التمر يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، كما يوضح البروفيسور فيليكس محفوظ، طبيب القلب في مستشفى جامعة سارلاند في الألمانية. ويحتوي الموز أيضاً على فيتامين "بي 6".
ويمكن أن يساعد الموز أيضاً في تخفيف آلام المعدة، لاحتوائه على الكثير من النشا. يغلف الموز بطانة المعدة المتهيجة كطبقة واقية، الأمر الذي يريح الجهاز الهضمي.
تحسين الحالة المزاجية
وبحسب موقع "برلينر كوريير" الألماني، يحتاج كثير من الناس إلى هرمونات السعادة في أشهر الشتاء المظلمة أكثر من بقية العام. ونحصل عليها عادة من الشوكولاتة. بيد أن للموز تأثير مماثل. كما أن 30 دقيقة فقط في الهواء الطلق يمكن أن ترفع الحالة المزاجية وتحفز عملية التمثيل الغذائي، "كما توضح أخصائية التغذية، ديبورا غرونبيرغ.
مانح سريع للطاقة
يوفر مزيج الفركتوز والألياف للجسم طاقة بسرعة. يأكل الكثيرون الموز بغية الحصول على الطاقة بسرعة، في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة. وكلما كان الموز أكثر نضوجاً تكون النتيجة أفضل.
يوضح أنتغي غال من "الجمعية الألمانية للتغذية" أنه إذا كان الموز ليس ناضجاً بما فيه الكفاية، فإنه يحتوي على كمية أكبر من النشا، الذي يتحلل بنضوج الموز. ويحتوي الموز غير الناضح على كربوهيدرات أكثر تعقيداً وسكراً أقل نقاءً. ونتيجة لذلك، يوفر الموز الأقل نضجاً الطاقة بشكل أبطأ ولكن على مدار فترة زمنية أطول من الموز الناضج.
ويقول موقع "برلينر كوريير" الألماني إنه يفضل تخزين الموز في مكان مشمس ودافئ. ولتجنب تكون البقع السوداء عليه يفضل تعليقه. وبعد تقشيره وقبل تناوله ينصح بغسل اليدين جيداً للتخلص من المبيدات ومضادات العفن التي يعالج بها الموز لمنع تعفنه أثناء النقل وقبل وصوله للمستهلك.
خ.س/ص.ش
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
روح الدعابة رد على العنصرية
داني ألفيس، لاعب فريق برشلونة، أكل موزة ألقيت عليه من مدرجات مشجعي فريق فيا ريال الأسباني، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية ، في المباراة التي جمعت بين فريقه والريال ضمن منافسات بطولة الدوري الأسباني، في إشارة إلى وصف أصحاب البشرة السمراء ب"القردة". وبذلك أطلق ألفيس، الذي رد على هذا القذف العنصري بروح رياضية، موجة تضامنية عبر المواقع الاجتماعية على غرار تويتر وفيسبوك.
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
دعم من زملائه في فريق برشلونة
أول من أعرب عن تضامنه مع ألفيس كان زميله في فريق برشلونة وفي المنتخب البرازيلي نيمار الذي صور نفسه وهو يأكل موزة قبل أن ينشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليتبادلها أكثر من عشرة ملايين متابع عبر أنحاء العالم.
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
زميل في المعاناة أيضا
كذلك لاعب المنتخب الإيطالي الأسمر البشرة ماريو بالوتيلي، والذي كان عايش ولأكثر من مرة مواقف عنصرية مماثلة في الملاعب الإيطالية، أكد تضامنه مع ألفيس من خلال هذه الصورة.
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
تضامن من أنجلترا أيضا
على الرغم من الهزيمة المرة التي مني بها فريقهما ليفربول، فلم يتأخر كل من فيليبه كوتينهو ولويس سواريز عن التعبير عن تضامنهما مع ألفيس وأكل موزة ضد العنصرية.
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
تضامن برازيلي - أرجنتيني
الموجة التضامنية مع ألفيس خلقت أيضا تضامنا بين الجنسيات، ففي هذه الصورة اختار كل من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو آغويرو أن يقضم الموزة مع لاعبة المنتخب البرازيلي الشهيرة مارتا فييرا دا سيلفا.
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
تضامن بموز من نوع آخر
كذلك فريق هيلنسينكي الفنلندي لكرة القدم عبر عن تضامنه مع ألفيس. لكن يبدو أن الموز من الثمار التي يصعب الحصول عليها في العاصمة الفنلندية.
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أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس
إيطاليا: زعيما الحكومة والمنتخب يأكلان الموز
وفي إيطاليا أعرب كل من رئيس الحكومة ماتيو رينتسي ومدرب المنتخب الإيطالي تشيزاريه براندلي عن تضامنهما مع ألفيس من خلال هذه الصورة المشتركة والتي تظهرهما وهما بصدد أكل الموز.
الكاتب: اندرياس ستن زيمونس- شمس العياري