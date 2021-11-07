 فوائد صحية مذهلة للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.07.2022

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علوم وتكنولوجيا

فوائد صحية مذهلة للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يعود على صحة الإنسان بفوائد مذهلة. الدراسة حددت أطعمة معينة وفي متناول أغلبية الناس تقريباً. فيما كانت النساء أكبر مستفيد بالمقارنة مع الرجال.

Kaliumreiche Lebensmitteln

تناول الأطعمة ذات النسبة العالية من البوتاسيوم له فوائد صحية كبيرة، صورة أرشيفية.

يبدو أن فوائد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تزداد يوماً بعد آخر، وتساعد بالتالي في تقليل الإصابة ببعض الأمراض وتحمي صحة الإنسان، التي أصبحت مهددة بشكل كبيرة بسبب عادات الأكل غير الصحي، وضغوطات الحياة المستمرة في كل أرجاء العالم تقريباً.

وفي هذا الشأن، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتنالون بانتظام أطعمة غنية بالبوتاسيوم هم أقل عرضة، بنسبة تصل إلى 13 في المئة، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة  "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن الدراسة الصادرة في المجلة العلمية "جمعية القلب الأوروبية".

مختارات

أظهرت دراسة أن كل ألماني يأكل في المتوسط ما يقارب 16.3 كيلوغراماً من الموز في العام. وهناك عدة فوائد لهذه الفاكهة اللذيذة ليس فقط على الجسم، بل وعلى الحالة المزاجية.

الفواكه الطازجة وجبة خفيفة وصحية في أيام الصيف الحارة، غير أن البعض قد يستغني عنها خلال الحمية الغذائية، بسبب احتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية والسكر. لكن هناك أنواع من الفاكهة يمكنك تناولها دون خوف على حميتك!

وأفادت الدراسة الحديثة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم على غرار: الأفوكادو، الموز والسلمون يمكنها تخفيف تأثير استهلاك الكثير من الملح وبالتالي خفض ضغط الدم، وأضافت أن تناول الأطعمة ذات النسبة العالية من البوتاسيوم له فوائد صحية أكبر لدى النساء بالمقارنة مع الرجال.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي تناولن أعلى كمية من البوتاسيوم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 11 في المئة.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت 11267 رجلاً و13696 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً في المملكة المتحدة، حيث أكملوا جميعا استبياناً حول عادات نمط الحياة، وتم قياس ضغط دمهم وجمع عينة بول. وحلل الخبراء العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم، وفق ما ذكره موقع "نيوز أند ستار".

ونقل موقع "كرونيكل لايف" عن المشرف على الدراسة ليفرت فوغت قوله "تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال"، وأضاف البروفيسور بجامعة أمستردام: "من المعروف أن الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وتابع نفس المتحدث كلامه: "ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح ولكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة"، وأردف: "في دراستنا، تم ربط البوتاسيوم الغذائي بأكبر مكاسب صحية لدى النساء "، وواصل: "البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم".

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نصائح لصحة القلب

وفي نفس السياق، نقل موقع "ديلي تراست" عن تريسي باركر أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية قولها: "تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن يكون وصفة لقلب أكثر صحة"، وأضافت: "من الطرق السهلة لزيادة تناول البوتاسيوم هي تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات بشكل يومي. كما أن الأطعمة الأخرى مثل البقوليات والأسماك والمكسرات والبذور والحليب تحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم".

وأكدت نفس المتحدثة أن الحفاظ على صحة جيدة لا يتقصر فقط على مراقبة نوعية الطعام، بل يجب أيضاً الحد من شرب الكحول وممارسة نشاط بدني للمساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، حسب موقع "ديلي تراست".

ر.م

  • Klementinen (Fotolia/Claude Calcagno)

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  • Ananas (picture-alliance/Arco Images GmbH/J. Pfeiffer)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    رغم أن الأناناس من الفاكهة الاستوائية، إلا أنها تنتشر في أغلب دول العالم. ويحتوى الأناناس على كميات كبيرة من السكر وغني جدا بالفيتامينات وبالخصوص فيتامين (ج) الذي يلعب دورا مهما في الوقاية من حالات الإنفلونزا والبرد خاصة في فصل الشتاء.

  • Iran Maraghe (Siamak Javid)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    ينتشر التفاح في جميع أنحاء العالم وفوائده لا تعد ولا تحصى، و100 غرام من التفاح تحتوي على 85 في المائة من الماء و30 نوع من الفيتامينات والمعادن. إضافة إلى ذلك يوفر التفاح كمية كبيرة من الطاقة عن طريق سكر الفركتوز كما يحتوي على نواتج أيضية ثانوية مضادات للأكسدة وتقوي الجهاز المناعي.

  • Knoblauch (Colourbox/Haivoronska_Y)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    يعد الثوم من أقدم النباتات على مر العصور واستعمل لعلاج العديد من الأمراض في حضارات قديمة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الثوم بانتظام يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الانسان ويقيه من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء.

  • 13.10.2010 DW-TV Fit und gesund Rote Bete 1

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    جذر الشمندر، أو ما يطلق عليه "البنجر"، هو خضار شتوي غني بالكثير من العناصر الغذائية، أما المسؤول عن اللون الأحمر القاتم في هذه النبتة فهو التركيز العالي لمادتي البيتانين والبوليفينول المسؤولتين أيضا على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

  • Nahrungsmittel (Fotolia/nata_vkusidey)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    رغم أن السبانخ ليست غنية جدا بالسعرات الحرارية لكنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الصحية وجزء لا بأس به من البوتاسيوم والكالسيوم. كما تحتوي السبانخ على الكاروتينات المهمة جدا لبشرة الجلد أيام فصل الشتاء القاسية.

  • Karotten (Colourbox)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    لا تخلو العديد من الأطباق والمأكولات من الجزر لثرائه بالعناصر والمواد الغذائية الهامة. ويحتوي الجزر على طليعة الفيتامين (A)، المؤثر المباشر على العين، كما أنه غني جدا بالبيتاكاروتين الذي يحافظ على الأغشية المخاطية والجلد بصحة جيدة.

  • Brokkoli (Fotolia/Mariusz Blach)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    يعتبر القرنبيط من الخضروات المفيدة في فصل الشتاء وذلك لإحتوائه على أملاح معدنية وفيتامينات. كما أنه غني بالمركبات العضوية مثل الجلاكوسينولات والفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية.

  • Kürbis (Colourbox/G.Andrushko)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    القرع مصدر مهم للغذاء عند البشر وخضرة ذات شعبية كبيرة في فصل الشتاء. والقرع أو اليقطين كما يسمى أيضا، غني بالبيتا كاروتين، و يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، لذلك فهو يعتبر خضرة مثالية لاتباع نظام غدائي صحي في فصل الشتاء.

  • Flash-Galerie Rezepte Rosenkohl Kohl Gemüse (Fotolia/Birgit Reitz-Hofmann)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    تتعدد فوائد الكرنب الغذائية والصحية، فالكرنب له قيمة غذائية عالية وهو غني بالكربوهيدرات المركبة ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (سي) كما أنه غني بألياف تساعد على تخفيض كولسترول الدم.


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