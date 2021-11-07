فوائد صحية مذهلة للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يبدو أن فوائد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تزداد يوماً بعد آخر، وتساعد بالتالي في تقليل الإصابة ببعض الأمراض وتحمي صحة الإنسان، التي أصبحت مهددة بشكل كبيرة بسبب عادات الأكل غير الصحي، وضغوطات الحياة المستمرة في كل أرجاء العالم تقريباً.

وفي هذا الشأن، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتنالون بانتظام أطعمة غنية بالبوتاسيوم هم أقل عرضة، بنسبة تصل إلى 13 في المئة، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن الدراسة الصادرة في المجلة العلمية "جمعية القلب الأوروبية".

وأفادت الدراسة الحديثة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم على غرار: الأفوكادو، الموز والسلمون يمكنها تخفيف تأثير استهلاك الكثير من الملح وبالتالي خفض ضغط الدم، وأضافت أن تناول الأطعمة ذات النسبة العالية من البوتاسيوم له فوائد صحية أكبر لدى النساء بالمقارنة مع الرجال.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي تناولن أعلى كمية من البوتاسيوم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 11 في المئة.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت 11267 رجلاً و13696 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً في المملكة المتحدة، حيث أكملوا جميعا استبياناً حول عادات نمط الحياة، وتم قياس ضغط دمهم وجمع عينة بول. وحلل الخبراء العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم، وفق ما ذكره موقع "نيوز أند ستار".

ونقل موقع "كرونيكل لايف" عن المشرف على الدراسة ليفرت فوغت قوله "تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال"، وأضاف البروفيسور بجامعة أمستردام: "من المعروف أن الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وتابع نفس المتحدث كلامه: "ركزت النصائح الصحية على الحد من تناول الملح ولكن من الصعب تحقيق ذلك عندما تشمل وجباتنا الغذائية الأطعمة المصنعة"، وأردف: "في دراستنا، تم ربط البوتاسيوم الغذائي بأكبر مكاسب صحية لدى النساء "، وواصل: "البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم".

مشاهدة الفيديو 03:23 نصائح لصحة القلب

وفي نفس السياق، نقل موقع "ديلي تراست" عن تريسي باركر أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية قولها: "تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن يكون وصفة لقلب أكثر صحة"، وأضافت: "من الطرق السهلة لزيادة تناول البوتاسيوم هي تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات بشكل يومي. كما أن الأطعمة الأخرى مثل البقوليات والأسماك والمكسرات والبذور والحليب تحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم".

وأكدت نفس المتحدثة أن الحفاظ على صحة جيدة لا يتقصر فقط على مراقبة نوعية الطعام، بل يجب أيضاً الحد من شرب الكحول وممارسة نشاط بدني للمساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، حسب موقع "ديلي تراست".

ر.م