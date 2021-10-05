نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فن العمارة

هو تعبير غير نهائي يصف هندسة مختصة بأنشاء المباني، او فنا مختصا بتزيين واجهاتها، وعلميا يعادل كلمة الهندسة المعمارية وما تتضمنه.

هو فن وعلم تصميم المباني. في الولايات المتحدة الامريكية، يطالب المهندس المعماري بالحصول على شهادة البكالوريوس في فن العمارة أو ماجستير في أحد برامج فن العمارة واجتياز امتحان تسجيل المهندسين المعماريين الذي يشرف عليه المجلس القومي لمجالس التسجيل المعمارية. المعماري فنان لكنه اقل من مهندس ويعمل تحت اشراف مهندس معماري.

Ein zwölfgeschossiges und rund 37 Meter hohes adaptives Demonstrator-Hochhaus an der Universität Stuttgart kann sich an wechselnde Umwelteinflüsse anpassen. An dem 36 Meter hohen, schlanken Turm sollen neu entwickelte Strukturen und Fassaden getestet werden. +++ dpa-Bildfunk +++

باحثون ألمان يطورون أول مبنى قابل للتكيف مع التغيرات المناخية 05.10.2021

في عصر يشهد تحولات مناخية غير مسبوقة، أصبح من الضروري التفكير في مباني مستدامة واقتصادية ومتكيفة مع الظروف المناخية المتغيرة. باحثون من جامعة شتوتغارت طوروا أول مبنى من هذا النوع، وقدموا خطوة رائدة في هذا المجال.
Eine Frau und ihre zehn Monate alte Tochter besichtigten am 03.10.2015 während des Mittagsgebets am Tag der offenen Moschee die Merkez-Moschee in Duisburg (Nordrhein-Westfalen). Bundesweit mehr als 1000 Moscheen bieten an diesem Tag Führungen, Vorträge und Ausstellungen an. Foto: Monika Skolimowska/dpa ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung.

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط! 04.10.2021

قبل 25 عاما أطلق مسلمو ألمانيا فعاليات "يوم المسجد المفتوح" واختاروا له يوم الوحدة الألمانية (الثالث من تشرين أول/ أكتوبر) من كل عام، حيث تفتح المساجد أبوابها أمام الزوار للتعريف بالإسلام، لكن عددهم تراجع قليلا هذا العام
Kölner Rheinufer bei Nacht mit Rathaus, WDR, Fernsehturm, Groß St. Martin und Dom. Foto vom 28. September 2015. | Verwendung weltweit

زيارة لأجمل كنائس ألمانيا 22.12.2018

يظهر فن العمارة جلياً في العديد من الكاتدرائيات والكنائس، التي شيدت خلال فترات مختلفة في تأريخ ألمانيا وحتى قبل ظهور الدولة الألمانية بمئات السنين. نستعرض هنا مجموعة مصورة مختارة لأجمل الكنائس في ألمانيا.
Pläne Deutscher Pavillon Architekturbiennale Venedig 2016 Oliver Elser Datum: 18.12.2015 Ort: Frankfurt/Main C: Stefan Dege, DW DW/S. Dege

نافذة على إبداعات فن العمارة الألمانية 10.02.2016

فاز المهندس المعماري "برونو فيوريتي ماركيز" بجائزة "DAM" للهندسة المعمارية الألمانية. وها هو تلفزيون DW يُسلط الضوء على مشروعه الفائز بالجائزة، وعلى عدد أخر من المشاريع المتميزة التي نُفِذَت في ألمانيا وفي بلدان أخرى.
+++AP PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE.+++ This is an image released on Tuesday Dec. 2, 2014 by Qatar¿s Supreme Committee for Delivery & Legacy of an artist's impression of the Qatar Foundation Stadium .Qatar World Cup organizers have released the design of their fourth stadium on the fourth anniversary of their 2022 bid success. The Qatar Foundation stadium in the capital Doha is being designed to seat 40,000, with the capacity reduced to 25,000 after the tournament. (AP Photo/Qatar`s Supreme Committee for Delivery & Legacy)

قطر تكشف تصميم رابع ملاعب مونديال 2022 02.12.2014

بعد مرور أربع سنوات على إعلان فوزها بحق استضافة مونديال 2022، كشفت قطر النقاب عن تصميم رابع الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة. التصميم يعكس فن العمارة الإسلامي ويتسع لـ 40 ألف متفرج.
DDR-Architektur in Berlin

جولة مصورة عن فن العمارة في برلين الشرقية 13.11.2013

للتعرف على تاريخ برلين الشرقية لابد من التجول فيها انطلاقا من ميدان ألكسندر والاتجاه شرقا للمرور بشارع "كارل ماركس أليه". إذ تروي المباني الموجودة المراحل المختلفة للحقبة الشيوعية.
Painting Class, Kala Bhavana, S/W-Foto

رحلة فن العمارة الألماني" باوهاوس" إلى الهند 04.04.2013

شهدت مدينة كالكوتا الهندية قبل حوالي تسعين سنة معرضا فنيا فريدا يجمع بين فن العمارة الهندية وفن "باوهاوس" الأوروبي الذي يدمج بين الفنون الجميلة والنحت والعمارة . نبذة عن هذا اللقاء في مؤسسة "باوهاوس" في مدينة ديساو.
Trier Reportage. Trier, UNESCO, Welterbe, Reportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin --- Porta Nigra ---

كنوز أثرية شاهدة على جزء من تاريخ جنوب غرب ألمانيا 31.08.2012

في رحلة بين مدينتي ترير وماولبرون في أقصى جنوب غرب ألمانيا، يشاهد الزائر معالم أثرية من عصور مختلفة، هذه المعالم، التي أضحت جزءا من التراث الإنساني العالمي، تشهد على التحولات التاريخية التي شهدتها المنطقة عبر الزمن.
Blick auf die Wetsfassade im Palast der Republik in Berlin (Ost) mit dem Emblem der DDR an der Fensertfront, aufgenommen im Juni 1976. Der Palast der Republik in der DDR war eines der größten und modernsten kulturellen Mehrzweckgebäude seiner Art in Europa. Neben gastronomischen Einrichtungen beherbergte das Gebäude einen großen Mehrzwecksaal und das Parlamenstgebäude der Volkskammer der DDR. Wegen der markanten Ausstattung mit über 1.000 Kugellampen wurde das Haus auch Erichs Lampenladen (in Anlehnung an den damaligen DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker) oder Palazzo Prozzo genannt. Foto: Horst Sturm +++(c) dpa - Report+++

جولة فوتوغرافية عبر كنوز ألمانيا الشرقية الضائعة 11.08.2009

كانت ألمانيا الشرقية تزخر بمعالم ثقافية ومعمارية أرخت لحقبة تاريخية عاشتها المنطقة تحت النظام الشيوعي، بيد أن معظمها تم هدمه بعد الوحدة الألمانية. موقعنا ينقلكم في جولة فوتوغرافية تسلط الضوء على فن العمارة هناك.
Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt Queen Mary II passiert am frühen Montagmorgen, 1. August 2005, den Hafen von Hamburg. Der Cruiser bleibt auf seiner Fahrt von Norwegen nach New York einen Tag in der Hansestadt. (AP Photo/Fabian Bimmer) The world largest Cruiser Queen Mary 2 passes the harbour of Hamburg, northern Germany, Aug 1, 2005. The giant ocean liner is on its way from Norway to New York and will stay for one day in Hamburg. (AP Photo/Fabian Bimmer)

هامبورغ تشهد تنفيذ مشروع هافن سيتي أكبر المشاريع العمرانية في أوروبا 29.09.2007

مدينة هامبورغ الألمانية تشهد تنفيذ أحد أكبر المشاريع العمرانية الأوروبية. مشروع هافن سيتي يعد بمثابة مدينة داخلية تبلغ مساحتها 155 هكتارا. المشروع الطموح سيزيد مدينة هامبورغ رونقا وجمالا وسيضفي عليها مزيدا من الأهمية.
Chef und zwei Mitarbeiterinnen

هل يوجد إيماءات نسائية وأخرى رجالية؟ 10.03.2006

ملامسة الذقن إيماءة رجالية. فن العمارة ما زال حكرا على الرجال. النساء أقدر من الرجال على المخاطبة. هل نتحدث هنا عن حقائق أم عن صور نمطية راسخة في عقولنا منذ الصغر؟ خمسة فنانون يحاولون الإجابة على جميع هذه الأسئلة