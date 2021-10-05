هو تعبير غير نهائي يصف هندسة مختصة بأنشاء المباني، او فنا مختصا بتزيين واجهاتها، وعلميا يعادل كلمة الهندسة المعمارية وما تتضمنه.

هو فن وعلم تصميم المباني. في الولايات المتحدة الامريكية، يطالب المهندس المعماري بالحصول على شهادة البكالوريوس في فن العمارة أو ماجستير في أحد برامج فن العمارة واجتياز امتحان تسجيل المهندسين المعماريين الذي يشرف عليه المجلس القومي لمجالس التسجيل المعمارية. المعماري فنان لكنه اقل من مهندس ويعمل تحت اشراف مهندس معماري.