 فني أجهزة إنذار منزلية يكشف كيف تجسس على ″العميلات الجذابات″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.01.2021

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منوعات

فني أجهزة إنذار منزلية يكشف كيف تجسس على "العميلات الجذابات"

فني متخصص في تركيب أجهزة الإنذار المنزلية استغل التكنولوجيا المستخدمة لحماية المنازل كوسيلة للتجسس على أصحابها و"مشاهدتهم في أوضاع حميمية“ .. فكيف تم الكشف عما ارتكبه؟

صور رمزية لمراقبة المنازل والأبنية باستخدام كاميرات الفيديو

صور رمزية لمراقبة المنازل والأبنية باستخدام كاميرات الفيديو

اعترف فني متخصص في تركيب أجهزة الإنذار المنزلية باختراق كاميرات المراقبة بشكل متكرر ومشاهدة زبائنه في أوضاع حميمية، وفقا لموقع Ars Technica. 

وعلى مدار خمس سنوات، استطاع الفني اختراق كاميرات المراقبة لما يقرب من 200 حساب لعملاء الشركة التي كان يعمل فيها، والمتخصصة في تأمين المنازل والمكاتب الصغيرة في الولايات المتحدة.

واخترق الفني، البالغ من العمر 35 عاما، الكاميرات في أكثر من 9600 مناسبة بدون علم أو إذن العملاء من أصحاب أجهزة الإنذار.

مختارات

تنتج العديد من الشركات العالمية منتجات تكنولوجية ذكية موجه للاستعمال المنزلي. وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على إطلاق الإنذار وإمكانية التحكم فيها عن بعد عبر الهواتف الذكية.

بعض كاميرات شركة أمازون سجلت فيديوهات لزبائنها من ضمنها مشاهد حميمية وأرسلتها إلى مقراتها التي قامت بتحليلها، حسب تقارير إعلامية. فهل حدث ذلك وما الغاية منه وهل كان التسجيل بموافقة الزبائن؟

بعد أن بات اختراق كاميرا الويب أو الكاميرا المدمجة في الكمبيوتر المحمول (لابتوب) أو الهاتف الذكي أمراً علنياً ومنتشراً في بعض المناطق، يتساءل كثيرون حول السبل الأنجع للحماية. نقدم لكم بعض الطرق في هذا المقال.

وأضاف الفني أنه اعتاد تدوين ملاحظات بالمنازل التي وجد فيها ”نساء جذابات"، ليقوم باختراق كاميرات المراقبة لاحقا ومشاهدتهن في منازلهن بدون ملابس أو بأوضاع حميمية.

وأدلى الفني باعترافاته في محكمة مقاطعة شمال ولاية تكساس الأمريكية، حيث اعترف بارتكابه للاحتيال التقني والاختراق بتسجيلات مصورة.

واستطاع الفني اختراق حسابات العملاء عن طريق إضافة بريده الإلكتروني لقائمة الأشخاص المسموح لهم بالنفاذ لنظام الإنذار عن بعد، وهو ما يعطي أصحاب المنازل القدرة على تشغيل جرس الإنذار ومشاهدة المواد التي تم تسجيلها بواسطة كاميرات المراقبة.

وفي بعض الأحيان أخبر الفني أصحاب المنازل بأن عليه إضافة اسمه ولو بشكل مؤقت حتى يكون قادرا على اختبار نظام التشغيل، لكنه لم يخبرهم بالأمر في أحيان أخرى بما يعد تجاوزا قانونيا إضافيا.

وتم اكتشاف الاختراق الأمني عندما لاحظ واحد من العملاء وجود عنوان بريد إلكتروني غير معلوم مصرح له بالنفاذ لنظام الإنذار.

وصرح متحدث باسم الشركة بأنها قامت بإبلاغ السلطات عن الواقعة في شهر أبريل/نيسان الماضي، عقب علم الإدارة بحصول الموظف على منفذ غير مسموح به لحسابات 220 عميلا، كما تواصلت الشركة مع العملاء لإجراء التعديلات اللازمة.

وجاء في القضايا التي رفعها العملاء على الشركة أن الكاميرات تم تركيبها بدعوى أنه يمكن من خلالها للأهالي مراقبة أطفالهم أو حيواناتهم الأليفة عن بعد داخل غرف المنزل. ولكن رأت النيابة أن الشركة فشلت في تطبيق إجراءات حماية يمكنها تنبيه العملاء لوجود اختراق للكاميرات.

د.ب

مشاهدة الفيديو 04:09

كاميرات مراقبة بريطانية - سلاح ضد الشعب أم ضد الجريمة؟

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